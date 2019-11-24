Puente написав:Kudrjavuy
Ну Ви ж регулярно постите про проблеми на підприємствах ... І виглядає так , що виробництва там практично і немає . Але ні люди , ні бізнес при цьому нічого не роблять . Ну і ? Владі в загальному плювати на все , крім себе . Люди кудись намагаються їхати . Бізнес намагається наблизитися до влади . Таке життя . Якщо промисловість бізнесу нецікава - то її і не буде . Треба значить забути про це ... Ну - вже і так Україна - країна третього світу ... Що Ви хочете від простих найманих працівників ? Щоб вони переймалися ? Вони своїм життям переймаються . Лізуть в очі переважно ті , хто працювати ніде не буде ... Ні в промисловості , ні в сервісі ...
Увы, но уже официально даже не "страна третьего мира".
Как раз задача любой власти что бы было "Государство" - мы же имеем антипод, при чём под одним предлогом украсть и вывести.
Украина сегодня в плане картинки копирует Мексику - столица, за её пределами хозяйничает криминал - при чём навязанный из-вне.
"Государство" - необходимо только "украинцам" - остальные это официальный Враг.
Как в таком случае без "оружия" восстановить Государство?
Его экономику?
Его ключевые производства(сферы обслуживания), дающие возможность оборонки, С/Х, коммунального хозяйства, машиностроения, инфраструктурного строительства, образования, медицины,....
"Хоровод" про перемоги С/Х и увеличение поступлений за вывезенный корм - напоминают эпоху голодомора тогда то же хлеб вывозился на экспорт.
Но валютные поступления тухнут только на озвучивании цен например за ракетный комплекс С400 - закупленный Турцией у РФ, или размером металлохлама ввезённого в Украину - и возможностью производить это у себя, Электроэнергию закупаемую у РФ, когда 50% своих мощностей выведены или простаивают,... - при чём вся эта ситуация не имеет под собой "экономической составляющей".
Эти проблемы навязаны как раз "правительством" под кураторством ...
С такими деяниями Вы в состоянии спрогнозировать "наши перспективы пакращання" на год, два, три,...-?
Гречка уже озвучена по 90грн
И "пенсия"....
- Реальные производители с минималкой и в лучшем случае полугодовалой задолженность по З/П.
- Есть ли перспектива , или вернее будущее у такого "государственного" чуда?
При чём средства влитые в связи с Агрессией РФ - успешно освоены и ... выведены.
Бред сивой кобылы - но это и есть наша горькая действительность.
Мы уже не "на дне", а в "могиле", которую копают для каждого поглубже(обдаровані та удачлівиє).