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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4735473647374738
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:28

  Puente написав:Kudrjavuy
Ну Ви ж регулярно постите про проблеми на підприємствах ... І виглядає так , що виробництва там практично і немає . Але ні люди , ні бізнес при цьому нічого не роблять . Ну і ? Владі в загальному плювати на все , крім себе . Люди кудись намагаються їхати . Бізнес намагається наблизитися до влади . Таке життя . Якщо промисловість бізнесу нецікава - то її і не буде . Треба значить забути про це ... Ну - вже і так Україна - країна третього світу ... Що Ви хочете від простих найманих працівників ? Щоб вони переймалися ? Вони своїм життям переймаються . Лізуть в очі переважно ті , хто працювати ніде не буде ... Ні в промисловості , ні в сервісі ...

Увы, но уже официально даже не "страна третьего мира".
Как раз задача любой власти что бы было "Государство" - мы же имеем антипод, при чём под одним предлогом украсть и вывести.
Украина сегодня в плане картинки копирует Мексику - столица, за её пределами хозяйничает криминал - при чём навязанный из-вне.
"Государство" - необходимо только "украинцам" - остальные это официальный Враг.
Как в таком случае без "оружия" восстановить Государство?
Его экономику?
Его ключевые производства(сферы обслуживания), дающие возможность оборонки, С/Х, коммунального хозяйства, машиностроения, инфраструктурного строительства, образования, медицины,....

"Хоровод" про перемоги С/Х и увеличение поступлений за вывезенный корм - напоминают эпоху голодомора тогда то же хлеб вывозился на экспорт.
Но валютные поступления тухнут только на озвучивании цен например за ракетный комплекс С400 - закупленный Турцией у РФ, или размером металлохлама ввезённого в Украину - и возможностью производить это у себя, Электроэнергию закупаемую у РФ, когда 50% своих мощностей выведены или простаивают,... - при чём вся эта ситуация не имеет под собой "экономической составляющей".
Эти проблемы навязаны как раз "правительством" под кураторством ...

С такими деяниями Вы в состоянии спрогнозировать "наши перспективы пакращання" на год, два, три,...-?
Гречка уже озвучена по 90грн
И "пенсия"....
- Реальные производители с минималкой и в лучшем случае полугодовалой задолженность по З/П.
- Есть ли перспектива , или вернее будущее у такого "государственного" чуда?

При чём средства влитые в связи с Агрессией РФ - успешно освоены и ... выведены.
Бред сивой кобылы - но это и есть наша горькая действительность.
Мы уже не "на дне", а в "могиле", которую копают для каждого поглубже(обдаровані та удачлівиє).
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 25 лис, 2019 13:34, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:28

:wink: :mrgreen:
  AlexxK написав:
  Puente написав:
  Starikan написав:И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится.

Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ...
Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ...

Не получится. Не все счета еще закрыл СССР. Вот и возвращаются, и будут возвращаться. Что на форуме, что в общественной жизни.

Какие счета не закрыл СССР за прошедшие 30 лет? А фактически даже больше, т.к. началось всё ещё в Союзе при Горби.
Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).

P.s. Не ответил на Ваш пост об аналогиях между Союзом и гитлеровской Германией, т.к. уже несколько раз писал об этом. Аналогия сильно натянутая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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