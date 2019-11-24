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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4735473647374738 Додано: Пон 25 лис, 2019 13:28 Puente написав: Kudrjavuy

Ну Ви ж регулярно постите про проблеми на підприємствах ... І виглядає так , що виробництва там практично і немає . Але ні люди , ні бізнес при цьому нічого не роблять . Ну і ? Владі в загальному плювати на все , крім себе . Люди кудись намагаються їхати . Бізнес намагається наблизитися до влади . Таке життя . Якщо промисловість бізнесу нецікава - то її і не буде . Треба значить забути про це ... Ну - вже і так Україна - країна третього світу ... Що Ви хочете від простих найманих працівників ? Щоб вони переймалися ? Вони своїм життям переймаються . Лізуть в очі переважно ті , хто працювати ніде не буде ... Ні в промисловості , ні в сервісі ... Ну Ви ж регулярно постите про проблеми на підприємствах ... І виглядає так , що виробництва там практично і немає . Але ні люди , ні бізнес при цьому нічого не роблять . Ну і ? Владі в загальному плювати на все , крім себе . Люди кудись намагаються їхати . Бізнес намагається наблизитися до влади . Таке життя . Якщо промисловість бізнесу нецікава - то її і не буде .Що Ви хочете від простих найманих працівників ? Щоб вони переймалися ? Вони своїм життям переймаються . Лізуть в очі переважно ті , хто працювати ніде не буде ... Ні в промисловості , ні в сервісі ...

Увы, но уже официально даже не "страна третьего мира".

Как раз задача любой власти что бы было "Государство" - мы же имеем антипод, при чём под одним предлогом украсть и вывести.

Украина сегодня в плане картинки копирует Мексику - столица, за её пределами хозяйничает криминал - при чём навязанный из-вне.

"Государство" - необходимо только "украинцам" - остальные это официальный Враг.

Как в таком случае без "оружия" восстановить Государство?

Его экономику?

Его ключевые производства(сферы обслуживания), дающие возможность оборонки, С/Х, коммунального хозяйства, машиностроения, инфраструктурного строительства, образования, медицины,....



"Хоровод" про перемоги С/Х и увеличение поступлений за вывезенный корм - напоминают эпоху голодомора тогда то же хлеб вывозился на экспорт.

Но валютные поступления тухнут только на озвучивании цен например за ракетный комплекс С400 - закупленный Турцией у РФ, или размером металлохлама ввезённого в Украину - и возможностью производить это у себя, Электроэнергию закупаемую у РФ, когда 50% своих мощностей выведены или простаивают,... - при чём вся эта ситуация не имеет под собой "экономической составляющей".

Эти проблемы навязаны как раз "правительством" под кураторством ...



С такими деяниями Вы в состоянии спрогнозировать "наши перспективы пакращання" на год, два, три,...-?

Гречка уже озвучена по 90грн

И "пенсия"....

- Реальные производители с минималкой и в лучшем случае полугодовалой задолженность по З/П.

- Есть ли перспектива , или вернее будущее у такого "государственного" чуда?



При чём средства влитые в связи с Агрессией РФ - успешно освоены и ... выведены .

Бред сивой кобылы - но это и есть наша горькая действительность.

Мы уже не "на дне", а в "могиле", которую копают для каждого поглубже(обдаровані та удачлівиє). Увы, но уже официально даже не "страна третьего мира".Как раз задача любой власти что бы было "Государство" - мы же имеем антипод, при чём под одним предлогом украсть и вывести.Украина сегодня в плане картинки копирует Мексику - столица, за её пределами хозяйничает криминал - при чём навязанный из-вне."Государство" - необходимо только "украинцам" - остальные это официальный Враг.Как в таком случае без "оружия" восстановить Государство?Его экономику?Его ключевые производства(сферы обслуживания), дающие возможность оборонки, С/Х, коммунального хозяйства, машиностроения, инфраструктурного строительства, образования, медицины,...."Хоровод" про перемоги С/Х и увеличение поступлений за вывезенный корм - напоминают эпоху голодомора тогда то же хлеб вывозился на экспорт.Но валютные поступления тухнут только на озвучивании цен например за ракетный комплекс С400 - закупленный Турцией у РФ, или размером металлохлама ввезённого в Украину - и возможностью производить это у себя, Электроэнергию закупаемую у РФ, когда 50% своих мощностей выведены или простаивают,... - при чём вся эта ситуация не имеет под собой "экономической составляющей".Эти проблемы навязаны как раз "правительством" под кураторством ...С такими деяниями Вы в состоянии спрогнозировать "наши перспективы пакращання" на год, два, три,...-?Гречка уже озвучена по 90грнИ "пенсия"....- Реальные производители с минималкой и в лучшем случае полугодовалой задолженность по З/П.При чём средства влитые в связи с Агрессией РФ - успешно освоены и ...Бред сивой кобылы - но это и есть наша горькая действительность.Мы уже не "", а в "могиле", которую копают для каждого поглубже(обдаровані та удачлівиє). Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 25 лис, 2019 13:34, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7234 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 13:28 AlexxK написав: Puente написав: Starikan написав: И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится. И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится.

Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ...

Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ... Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ...Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ...

Не получится. Не все счета еще закрыл СССР. Вот и возвращаются, и будут возвращаться. Что на форуме, что в общественной жизни. Не получится. Не все счета еще закрыл СССР. Вот и возвращаются, и будут возвращаться. Что на форуме, что в общественной жизни.

Какие счета не закрыл СССР за прошедшие 30 лет? А фактически даже больше, т.к. началось всё ещё в Союзе при Горби.

Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).



P.s. Не ответил на Ваш пост об аналогиях между Союзом и гитлеровской Германией, т.к. уже несколько раз писал об этом. Аналогия сильно натянутая. Какие счета не закрыл СССР за прошедшие 30 лет? А фактически даже больше, т.к. началось всё ещё в Союзе при Горби.Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).P.s. Не ответил на Ваш пост об аналогиях между Союзом и гитлеровской Германией, т.к. уже несколько раз писал об этом. Аналогия сильно натянутая. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14858 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 14:14 Puente

Любые деяния правящих кланов, с великой странностию имеют обратный эффект:



https://www.04868.com.ua/news/2583708/v ... transporte

Во всех видах общественного транспорта Украины отменяется бесплатный проезд. Теперь все льготы государство будет монетизировать. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, монетизация льгот коснется проезда в троллейбусах, автобусах, трамваях, метро, а также и пригородных маршрутов.



В Министерстве соцполитики пояснили, что все льготы будут выдавать деньгами. Решение было принято на заседании Кабмина. Окончательные размеры выплат определят местные власти, но правительство утвердило основной принцип расчетов на месяц: средняя стоимость проезда умножается на 30 поездок. При этом в Министерстве рассказали, что льготники будут в равных условиях – монетизация будет одинаковой и для тех, кто пользуется бесплатным проездом всего несколько раз в месяц, и для тех, кто использует льготы по несколько раз в день.



Кроме того, те украинцы, которые пользуются сразу несколькими льготами, будут получать денежные компенсации только по одной из них – самой большой.



Перевозчики подчеркнули, что приветствуют монетизацию льгот.



Отметим, только в прошлом году из-за льготников украинские перевозчики потеряли около миллиарда гривен. Во всех видах общественного транспорта Украины отменяется бесплатный проезд. Теперь все льготы государство будет монетизировать. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, монетизация льгот коснется проезда в троллейбусах, автобусах, трамваях, метро, а также и пригородных маршрутов.В Министерстве соцполитики пояснили, что все льготы будут выдавать деньгами. Решение было принято на заседании Кабмина. Окончательные размеры выплат определят местные власти, но правительство утвердило основной принцип расчетов на месяц: средняя стоимость проезда умножается на 30 поездок. При этом в Министерстве рассказали, что льготники будут в равных условиях – монетизация будет одинаковой и для тех, кто пользуется бесплатным проездом всего несколько раз в месяц, и для тех, кто использует льготы по несколько раз в день.Кроме того, те украинцы, которые пользуются сразу несколькими льготами, будут получать денежные компенсации только по одной из них – самой большой.Перевозчики подчеркнули, что приветствуют монетизацию льгот.Отметим, только в прошлом году из-за льготников украинские перевозчики потеряли около миллиарда гривен.

Угадайте с одного раза, а будет ли размер компенсации соответствовать реальным ценам?

Если да, то на какой период?

Если да, то в какой валюте?

Если да, то в какой стране?

Если да, то конкретно "для кого"?(под вой наёмных кликуш "так у Америке", американцы так написали - уже очерчен круг лиц) Любые деяния правящих кланов, с великой странностию имеют обратный эффект:Угадайте с одного раза, а будет ли размер компенсации соответствовать реальным ценам?Если да, то на какой период?Если да, то в какой валюте?Если да, то в какой стране?Если да, то конкретно "для кого"?(под вой наёмных кликуш "так у Америке", американцы так написали - уже очерчен круг лиц) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7234 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 14:49

- Для понимания куда, в кого целился российский снайпер с фоткой, и о "нашей любви к миру":

https://24tv.ua/okupanti_obstrilyali_ma ... u_n1239098 А это, для "любителей "мальчиков в трусиках" из РФ", что постоянно труться на форуме- Для понимания куда, в кого целился российский снайпер с фоткой, и о "нашей любви к миру": Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7234 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 15:10 Kudrjavuy

Ну правильно - Ви чомусь мрієте , що може стати якось краще ? Я вже дуже давно і не мрію - бо дикий капіталізм , який у нас будують - і чомусь дивляться на Європу ( а треба дивитися на Латинську Америку ) - ні до чого хорошого не приводить ...

Як змінити систему ? Насправді нереально - бо демократично треба років 100 для зміни кількох поколінь і формування відповідних поглядів у населення - на це може бути надія тільки через глобальну міграцію туди-сюди ( Європа-Україна) . Ну але щось в таке я теж не дуже вірю ... Puente Повідомлень: 2135 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4735473647374738 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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