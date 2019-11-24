Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Kudrjavuy Ну Ви ж регулярно постите про проблеми на підприємствах ... І виглядає так , що виробництва там практично і немає . Але ні люди , ні бізнес при цьому нічого не роблять . Ну і ? Владі в загальному плювати на все , крім себе . Люди кудись намагаються їхати . Бізнес намагається наблизитися до влади . Таке життя . Якщо промисловість бізнесу нецікава - то її і не буде . Треба значить забути про це ... Ну - вже і так Україна - країна третього світу ... Що Ви хочете від простих найманих працівників ? Щоб вони переймалися ? Вони своїм життям переймаються . Лізуть в очі переважно ті , хто працювати ніде не буде ... Ні в промисловості , ні в сервісі ...
Увы, но уже официально даже не "страна третьего мира". Как раз задача любой власти что бы было "Государство" - мы же имеем антипод, при чём под одним предлогом украсть и вывести. Украина сегодня в плане картинки копирует Мексику - столица, за её пределами хозяйничает криминал - при чём навязанный из-вне. "Государство" - необходимо только "украинцам" - остальные это официальный Враг. Как в таком случае без "оружия" восстановить Государство? Его экономику? Его ключевые производства(сферы обслуживания), дающие возможность оборонки, С/Х, коммунального хозяйства, машиностроения, инфраструктурного строительства, образования, медицины,....
"Хоровод" про перемоги С/Х и увеличение поступлений за вывезенный корм - напоминают эпоху голодомора тогда то же хлеб вывозился на экспорт. Но валютные поступления тухнут только на озвучивании цен например за ракетный комплекс С400 - закупленный Турцией у РФ, или размером металлохлама ввезённого в Украину - и возможностью производить это у себя, Электроэнергию закупаемую у РФ, когда 50% своих мощностей выведены или простаивают,... - при чём вся эта ситуация не имеет под собой "экономической составляющей". Эти проблемы навязаны как раз "правительством" под кураторством ...
С такими деяниями Вы в состоянии спрогнозировать "наши перспективы пакращання" на год, два, три,...-? Гречка уже озвучена по 90грн И "пенсия".... - Реальные производители с минималкой и в лучшем случае полугодовалой задолженность по З/П. - Есть ли перспектива , или вернее будущее у такого "государственного" чуда?
При чём средства влитые в связи с Агрессией РФ - успешно освоены и ... выведены. Бред сивой кобылы - но это и есть наша горькая действительность. Мы уже не "на дне", а в "могиле", которую копают для каждого поглубже(обдаровані та удачлівиє).
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 25 лис, 2019 13:34, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится.
Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ... Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ...
Не получится. Не все счета еще закрыл СССР. Вот и возвращаются, и будут возвращаться. Что на форуме, что в общественной жизни.
Какие счета не закрыл СССР за прошедшие 30 лет? А фактически даже больше, т.к. началось всё ещё в Союзе при Горби. Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).
P.s. Не ответил на Ваш пост об аналогиях между Союзом и гитлеровской Германией, т.к. уже несколько раз писал об этом. Аналогия сильно натянутая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente Любые деяния правящих кланов, с великой странностию имеют обратный эффект:
https://www.04868.com.ua/news/2583708/v ... transporte Во всех видах общественного транспорта Украины отменяется бесплатный проезд. Теперь все льготы государство будет монетизировать. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, монетизация льгот коснется проезда в троллейбусах, автобусах, трамваях, метро, а также и пригородных маршрутов.
В Министерстве соцполитики пояснили, что все льготы будут выдавать деньгами. Решение было принято на заседании Кабмина. Окончательные размеры выплат определят местные власти, но правительство утвердило основной принцип расчетов на месяц: средняя стоимость проезда умножается на 30 поездок. При этом в Министерстве рассказали, что льготники будут в равных условиях – монетизация будет одинаковой и для тех, кто пользуется бесплатным проездом всего несколько раз в месяц, и для тех, кто использует льготы по несколько раз в день.
Кроме того, те украинцы, которые пользуются сразу несколькими льготами, будут получать денежные компенсации только по одной из них – самой большой.
Перевозчики подчеркнули, что приветствуют монетизацию льгот.
Отметим, только в прошлом году из-за льготников украинские перевозчики потеряли около миллиарда гривен.
Угадайте с одного раза, а будет ли размер компенсации соответствовать реальным ценам? Если да, то на какой период? Если да, то в какой валюте? Если да, то в какой стране? Если да, то конкретно "для кого"?(под вой наёмных кликуш "так у Америке", американцы так написали - уже очерчен круг лиц)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Ну правильно - Ви чомусь мрієте , що може стати якось краще ? Я вже дуже давно і не мрію - бо дикий капіталізм , який у нас будують - і чомусь дивляться на Європу ( а треба дивитися на Латинську Америку ) - ні до чого хорошого не приводить ... Як змінити систему ? Насправді нереально - бо демократично треба років 100 для зміни кількох поколінь і формування відповідних поглядів у населення - на це може бути надія тільки через глобальну міграцію туди-сюди ( Європа-Україна) . Ну але щось в таке я теж не дуже вірю ...
До речі , чи ні ... Якось обговорювали інтерв"ю Косюка ... Антимонопольний комітет (АМКУ) констатує, що один з найбільших виробників м'яса птиці агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) отримав 99% державних дотацій за програмою підтримки тваринництва серед інших великих учасників ринку первинної реалізації курятини в 2018 році. https://agroreview.com/news/u-2018-mhp- ... cij---amku І інший олігарх : «Бурштинська теплоелектростанція», яка входить до енергохолдингу «ДТЕК» Ріната Ахметова, оголосила про початок роботи у режимі «простою», що передбачає обмеження виробництва електроенергії. https://hromadske.ua/posts/tes-ahmetova ... h-oligarha
Puente написав:Kudrjavuy Ну правильно - Ви чомусь мрієте , що може стати якось краще ? Я вже дуже давно і не мрію - бо дикий капіталізм , який у нас будують - і чомусь дивляться на Європу ( а треба дивитися на Латинську Америку ) - ні до чого хорошого не приводить ... Як змінити систему ? Насправді нереально - бо демократично треба років 100 для зміни кількох поколінь і формування відповідних поглядів у населення - на це може бути надія тільки через глобальну міграцію туди-сюди ( Європа-Україна) . Ну але щось в таке я теж не дуже вірю ...
Батенька, проблема не в населении. Как раз наоборот население, его опыт, знания, наука, способы производства, технологии, образование, наука,.... - Всё это подлежит только "развитию" - в нашем случае мы получили дикий криминал "приватизаторов", что замещают Государство на прибыльные "темы", выводя тем самым капитал за рубеж. Полностью обвален свой рынок, прибыльные и перспективные инфраструктурные проекты проданы(за долю малую), оборонка по беспределу разрушена,....- Война? Война это для населения, для остальных момент "подняться".
"Дикий капитализм" - это криминал зависший с 90х. Его ликвидировать, официально после Майдана "помешала Война", тенденцию по сути можно просчитать. Сейчас во власти "наёмные", именно их деяния неизбежно должны привести к "аналогу октября 17го", чего я например не желаю. Демократическим путём мы имеем только новых "наёмных лиц". Но не забывайте враг и так 20% территории оккупировал. - Каковы, на Ваш взгляд, реальные действия могут сохранить и восстановить Государство Украина?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:3 В капіталістичній системі. саме можливість стати багатшим від оточуючих і є одним з головних рушійних факторів розвитку 4 Союз тому й загнувся,що ті хто міг рухати(маючи психо-морально-розумово-фізіологічні завдатки) не отримував від цього зиску - а тому й не прикладав зусиль
Чьо?? Урівняловка - це одна з основ існування СССР! СССР не був би СССР без цього. Основне гасло революції - це є фактично всіх урівняти. Загалом значення і роль цього фактору сильно перебільшене. Чомусь війну вигравати, ДніпроГЕС будувати і в космос людей відправляти урівняловка не мішала... А в 80-х чомусь вона стала ДУУУЖЕ мішати розвитку "психо-морально-розумово-фізіологічних завдатків".
budivelnik написав:3 В капіталістичній системі. саме можливість стати багатшим від оточуючих і є одним з головних рушійних факторів розвитку 4 Союз тому й загнувся,що ті хто міг рухати(маючи психо-морально-розумово-фізіологічні завдатки) не отримував від цього зиску - а тому й не прикладав зусиль
Чьо?? Урівняловка - це одна з основ існування СССР! СССР не був би СССР без цього. Основне гасло революції - це є фактично всіх урівняти. Загалом значення і роль цього фактору сильно перебільшене. Чомусь війну вигравати, ДніпроГЕС будувати і в космос людей відправляти урівняловка не мішала... А в 80-х чомусь вона стала ДУУУЖЕ мішати розвитку "психо-морально-розумово-фізіологічних завдатків".
Правящие кланы уже, пожизненно имели ВСЁ, чего может только пожелать житель Земли. Зачем им было создавать себе "проблемы"? К тому же "проблемы" сыпались сами по себе, без "развития" экономика оказалась в стадии стогнации. Отрезанное от средств производства население осталось за бортом своего развития и развития производства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.