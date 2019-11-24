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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4736473747384739 Додано: Пон 25 лис, 2019 17:26 https://hvylya.net/news/digest/soratnik ... ozysk.html



Экс-главу Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрия Волка в международный розыск объявил Интерпол. Экс-главу Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрия Волка в международный розыск объявил Интерпол.

Не, мине чисто по пацански интересно, а нацарёванное "непосильным трудом" -

обналичивают в настоящий момент?

И выводить, вывозить кто помогает?

За какую "долю малую"?

И чем безвозвратно это аукнется Украине(населению)? Не, мине чисто по пацански интересно, а нацарёванное "непосильным трудом" -обналичивают в настоящий момент?И выводить, вывозить кто помогает?За какую "долю малую"?И чем безвозвратно это аукнется Украине(населению)? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7238 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 17:51 freeze написав: Какие счета ? Какие счета ?

Какие счета? С 1989г. действует общество «Мемориал», там можно найти материалы, к примеру.

freeze написав: Все эти разговоры про СССР сейчас это или попытка отвлечь от важных сегодняшних вопросов, или просто байки у костра. Все эти разговоры про СССР сейчас это или попытка отвлечь от важных сегодняшних вопросов, или просто байки у костра.

Так же точно говорят в пропутинской россии в адрес тех немногочисленных представителей российской интеллигенции, которые еще как-то поднимают в их обществе темы преступлений СССР. Какие счета? С 1989г. действует общество «Мемориал», там можно найти материалы, к примеру.Так же точно говорят в пропутинской россии в адрес тех немногочисленных представителей российской интеллигенции, которые еще как-то поднимают в их обществе темы преступлений СССР. AlexxK Повідомлень: 82 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 17:57 Re: Політичні дискусії AlexxK написав: freeze написав: Какие счета ? Какие счета ?

Какие счета? С 1989г. действует общество «Мемориал», там можно найти материалы, к примеру.

freeze написав: Все эти разговоры про СССР сейчас это или попытка отвлечь от важных сегодняшних вопросов, или просто байки у костра. Все эти разговоры про СССР сейчас это или попытка отвлечь от важных сегодняшних вопросов, или просто байки у костра.

Так же точно говорят в пропутинской россии в адрес тех немногочисленных представителей российской интеллигенции, которые еще как-то поднимают в их обществе темы преступлений СССР. Какие счета? С 1989г. действует общество «Мемориал», там можно найти материалы, к примеру.Так же точно говорят в пропутинской россии в адрес тех немногочисленных представителей российской интеллигенции, которые еще как-то поднимают в их обществе темы преступлений СССР.



Вы что из России пишите ?

Нам то какое дело до питерской и челябинской интеллигенции ?

Какие счета и кому выставил какой то Мемориал ? Вы что из России пишите ?Нам то какое дело до питерской и челябинской интеллигенции ?Какие счета и кому выставил какой то Мемориал ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13680 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3770 раз. Подякували: 5573 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 18:02 ЛАД написав: Puente написав: Starikan написав: И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится. И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится.

Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ...

Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ... Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ...Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ...

Согласен и с Вами, и со Стариканом, и с freeze'ом.

Но, к сожалению, эти вопросы постоянно поднимаются вновь и вновь "патриотами".

На мой взгляд, для отвлечения внимания от сегодняшних проблем + доказательства того, что "всё к лучшему в этом лучшем из миров" и всё делается правильно, а недостатки только от того, что не следуют лозунгам националистов и не хотят стать ярыми антикоммунистами. Согласен и с Вами, и со Стариканом, и с freeze'ом.Но, к сожалению, эти вопросы постоянно поднимаются вновь и вновь "патриотами".На мой взгляд, для отвлечения внимания от сегодняшних проблем + доказательства того, что "всё к лучшему в этом лучшем из миров" и всё делается правильно, а недостатки только от того, что не следуют лозунгам националистов и не хотят стать ярыми антикоммунистами.

Вот я считаю себя патриотом (без кавычек) и не являюсь ни националистом, ни ярым антикоммунистом. И на мой взгляд, очень многое в Украине делается неправильно. И поднимаю я эти вопросы постоянно...

Так что Ваши обобщения не соответствуют действительности, в отношении, как минимум, меня. Вот я считаю себя патриотом (без кавычек) и не являюсь ни националистом, ни ярым антикоммунистом. И на мой взгляд, очень многое в Украине делается неправильно. И поднимаю я эти вопросы постоянно...Так что Ваши обобщения не соответствуют действительности, в отношении, как минимум, меня. AlexxK Повідомлень: 82 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 18:17 ЛАД написав: Какие счета не закрыл СССР Какие счета не закрыл СССР

Вот снова слышу я вопрос – «Какие счета?» Ну ладно фриз, - он, вроде, молодой. Но от Вас… Не ожидал. Вам точно 60? Тогда навскидку – Сумгаит, Тбилиси, Вильнюс, Нагорный Карабах – и это только перестроечные времена, которые Вы точно должны помнить. Можно копнуть поглубже – в 70-е. Психиатрия как способ борьбы с инакомыслящими, Василь Стус в Сибири, Мустафа Джемилев на Колыме и т. и т.п. ГУЛАГ и прочее. Расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 г. И это послесталинские времена. Что было раньше, описывать не буду, это, я думаю, и так все знают.

И это все происходило в том самом Советском Союзе, в котором, по Вашим словам, хорошо было жить. За исключением отдельных недостатков.



ЛАД написав: Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).

Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).

Мне на момент развала было около 30. И я еще не умер, как видите.

ЛАД написав: P.s. Не ответил на Ваш пост об аналогиях между Союзом и гитлеровской Германией, т.к. уже несколько раз писал об этом. Аналогия сильно натянутая. P.s. Не ответил на Ваш пост об аналогиях между Союзом и гитлеровской Германией, т.к. уже несколько раз писал об этом. Аналогия сильно натянутая.

Аналогии служат для более полного пояснения своих мыслей, не более и не менее. И они не могут служить доказательством тех или иных тезисов, не правда ли? В этом смысле не важно, натянутая она или не очень.

А что касается моих мыслей в том посте…

Я намеренно не употребил в описании Германии образца 1933 – 1945 гг., таких негативных терминов, понятий и словосочетаний как

Нацистская Германия, Третий Рейх, Холокост, разжигатель 2МВ, агрессор против десятка европейских стран, концлагеря, преступления против человечества и т.д . и т.п.

В результате получилась весьма благостная и благочестивая картинка. И в общем и целом все, что там написано – правда. Тут Старикан упоминал уже про Фау-2 и космос. Нигде в мире такого не было. Могу добавить о произведенных в начале 1945г. в Рейхе порядка 2 000 (по памяти) реактивных истребителей. Нигде в мире таких не было. И это в условиях войны на два фронта и при практически полном отсутствии тыла как такового! Но вторая часть правды нивелирует все эти достижения в ноль.

К чему это все? Когда Вы описываете, как хорошо жилось в Советском Союзе, который Вы помните, - Вы поступаете точно так же, как я в том описании. Вот снова слышу я вопрос – «Какие счета?» Ну ладно фриз, - он, вроде, молодой. Но от Вас… Не ожидал. Вам точно 60? Тогда навскидку – Сумгаит, Тбилиси, Вильнюс, Нагорный Карабах – и это только перестроечные времена, которые Вы точно должны помнить. Можно копнуть поглубже – в 70-е. Психиатрия как способ борьбы с инакомыслящими, Василь Стус в Сибири, Мустафа Джемилев на Колыме и т. и т.п. ГУЛАГ и прочее. Расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 г. И это послесталинские времена. Что было раньше, описывать не буду, это, я думаю, и так все знают.И это все происходило в том самом Советском Союзе, в котором, по Вашим словам, хорошо было жить. За исключением отдельных недостатков.Мне на момент развала было около 30. И я еще не умер, как видите.Аналогии служат для более полного пояснения своих мыслей, не более и не менее. И они не могут служить доказательством тех или иных тезисов, не правда ли? В этом смысле не важно, натянутая она или не очень.А что касается моих мыслей в том посте…Я намеренно не употребил в описании Германии образца 1933 – 1945 гг., таких негативных терминов, понятий и словосочетаний какНацистская Германия, Третий Рейх, Холокост, разжигатель 2МВ, агрессор против десятка европейских стран, концлагеря, преступления против человечества и т.д . и т.п.В результате получилась весьма благостная и благочестивая картинка. И в общем и целом все, что там написано – правда. Тут Старикан упоминал уже про Фау-2 и космос. Нигде в мире такого не было. Могу добавить о произведенных в начале 1945г. в Рейхе порядка 2 000 (по памяти) реактивных истребителей. Нигде в мире таких не было. И это в условиях войны на два фронта и при практически полном отсутствии тыла как такового! Но вторая часть правды нивелирует все эти достижения в ноль.К чему это все? Когда Вы описываете, как хорошо жилось в Советском Союзе, который Вы помните, - Вы поступаете точно так же, как я в том описании. AlexxK Повідомлень: 82 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4736473747384739 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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