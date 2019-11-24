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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 25 лис, 2019 17:26
Не, мине чисто по пацански интересно, а нацарёванное "непосильным трудом" -
обналичивают в настоящий момент?
И выводить, вывозить кто помогает?
За какую "долю малую"?
И чем безвозвратно это аукнется Украине(населению)?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:51
freeze написав:
Какие счета ?
Какие счета? С 1989г. действует общество «Мемориал», там можно найти материалы, к примеру.
freeze написав:
Все эти разговоры про СССР сейчас это или попытка отвлечь от важных сегодняшних вопросов, или просто байки у костра.
Так же точно говорят в пропутинской россии в адрес тех немногочисленных представителей российской интеллигенции, которые еще как-то поднимают в их обществе темы преступлений СССР.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:57
AlexxK написав: freeze написав:
Какие счета ?
Какие счета? С 1989г. действует общество «Мемориал», там можно найти материалы, к примеру.
freeze написав:
Все эти разговоры про СССР сейчас это или попытка отвлечь от важных сегодняшних вопросов, или просто байки у костра.
Так же точно говорят в пропутинской россии в адрес тех немногочисленных представителей российской интеллигенции, которые еще как-то поднимают в их обществе темы преступлений СССР.
Вы что из России пишите ?
Нам то какое дело до питерской и челябинской интеллигенции ?
Какие счета и кому выставил какой то Мемориал ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 18:02
ЛАД написав: Puente написав: Starikan написав:
И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится.
Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ...
Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ...
Согласен и с Вами, и со Стариканом, и с freeze'ом.
Но, к сожалению, эти вопросы постоянно поднимаются вновь и вновь "патриотами".
На мой взгляд, для отвлечения внимания от сегодняшних проблем + доказательства того, что "всё к лучшему в этом лучшем из миров" и всё делается правильно, а недостатки только от того, что не следуют лозунгам националистов и не хотят стать ярыми антикоммунистами.
Вот я считаю себя патриотом (без кавычек) и не являюсь ни националистом, ни ярым антикоммунистом. И на мой взгляд, очень многое в Украине делается неправильно. И поднимаю я эти вопросы постоянно...
Так что Ваши обобщения не соответствуют действительности, в отношении, как минимум, меня.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 18:17
ЛАД написав:
Какие счета не закрыл СССР
Вот снова слышу я вопрос – «Какие счета?» Ну ладно фриз, - он, вроде, молодой. Но от Вас… Не ожидал. Вам точно 60? Тогда навскидку – Сумгаит, Тбилиси, Вильнюс, Нагорный Карабах – и это только перестроечные времена, которые Вы точно должны помнить. Можно копнуть поглубже – в 70-е. Психиатрия как способ борьбы с инакомыслящими, Василь Стус в Сибири, Мустафа Джемилев на Колыме и т. и т.п. ГУЛАГ и прочее. Расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 г. И это послесталинские времена. Что было раньше, описывать не буду, это, я думаю, и так все знают.
И это все происходило в том самом Советском Союзе, в котором, по Вашим словам, хорошо было жить. За исключением отдельных недостатков.
ЛАД написав:
Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).
Мне на момент развала было около 30. И я еще не умер, как видите.
ЛАД написав:
P.s. Не ответил на Ваш пост об аналогиях между Союзом и гитлеровской Германией, т.к. уже несколько раз писал об этом. Аналогия сильно натянутая.
Аналогии служат для более полного пояснения своих мыслей, не более и не менее. И они не могут служить доказательством тех или иных тезисов, не правда ли? В этом смысле не важно, натянутая она или не очень.
А что касается моих мыслей в том посте…
Я намеренно не употребил в описании Германии образца 1933 – 1945 гг., таких негативных терминов, понятий и словосочетаний как
Нацистская Германия, Третий Рейх, Холокост, разжигатель 2МВ, агрессор против десятка европейских стран, концлагеря, преступления против человечества и т.д . и т.п.
В результате получилась весьма благостная и благочестивая картинка. И в общем и целом все, что там написано – правда. Тут Старикан упоминал уже про Фау-2 и космос. Нигде в мире такого не было. Могу добавить о произведенных в начале 1945г. в Рейхе порядка 2 000 (по памяти) реактивных истребителей. Нигде в мире таких не было. И это в условиях войны на два фронта и при практически полном отсутствии тыла как такового! Но вторая часть правды нивелирует все эти достижения в ноль.
К чему это все? Когда Вы описываете, как хорошо жилось в Советском Союзе, который Вы помните, - Вы поступаете точно так же, как я в том описании.
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AlexxK
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