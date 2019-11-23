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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4737473847394740>
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:26

https://hvylya.net/news/digest/soratnik ... ozysk.html

Экс-главу Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрия Волка в международный розыск объявил Интерпол.

Не, мине чисто по пацански интересно, а нацарёванное "непосильным трудом" -
обналичивают в настоящий момент?
И выводить, вывозить кто помогает?
За какую "долю малую"?
И чем безвозвратно это аукнется Украине(населению)?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:51

  freeze написав:Какие счета ?

Какие счета? С 1989г. действует общество «Мемориал», там можно найти материалы, к примеру.
  freeze написав:Все эти разговоры про СССР сейчас это или попытка отвлечь от важных сегодняшних вопросов, или просто байки у костра.

Так же точно говорят в пропутинской россии в адрес тех немногочисленных представителей российской интеллигенции, которые еще как-то поднимают в их обществе темы преступлений СССР.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:57

Re: Політичні дискусії

AlexxK написав:
  freeze написав:Какие счета ?

Какие счета? С 1989г. действует общество «Мемориал», там можно найти материалы, к примеру.
  freeze написав:Все эти разговоры про СССР сейчас это или попытка отвлечь от важных сегодняшних вопросов, или просто байки у костра.

Так же точно говорят в пропутинской россии в адрес тех немногочисленных представителей российской интеллигенции, которые еще как-то поднимают в их обществе темы преступлений СССР.


Вы что из России пишите ?
Нам то какое дело до питерской и челябинской интеллигенции ?
Какие счета и кому выставил какой то Мемориал ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:02

  ЛАД написав:
  Puente написав:
  Starikan написав:И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится.

Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ...
Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ...

Согласен и с Вами, и со Стариканом, и с freeze'ом.
Но, к сожалению, эти вопросы постоянно поднимаются вновь и вновь "патриотами".
На мой взгляд, для отвлечения внимания от сегодняшних проблем + доказательства того, что "всё к лучшему в этом лучшем из миров" и всё делается правильно, а недостатки только от того, что не следуют лозунгам националистов и не хотят стать ярыми антикоммунистами.

Вот я считаю себя патриотом (без кавычек) и не являюсь ни националистом, ни ярым антикоммунистом. И на мой взгляд, очень многое в Украине делается неправильно. И поднимаю я эти вопросы постоянно...
Так что Ваши обобщения не соответствуют действительности, в отношении, как минимум, меня.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:17

  ЛАД написав:Какие счета не закрыл СССР

Вот снова слышу я вопрос – «Какие счета?» Ну ладно фриз, - он, вроде, молодой. Но от Вас… Не ожидал. Вам точно 60? Тогда навскидку – Сумгаит, Тбилиси, Вильнюс, Нагорный Карабах – и это только перестроечные времена, которые Вы точно должны помнить. Можно копнуть поглубже – в 70-е. Психиатрия как способ борьбы с инакомыслящими, Василь Стус в Сибири, Мустафа Джемилев на Колыме и т. и т.п. ГУЛАГ и прочее. Расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 г. И это послесталинские времена. Что было раньше, описывать не буду, это, я думаю, и так все знают.
И это все происходило в том самом Советском Союзе, в котором, по Вашим словам, хорошо было жить. За исключением отдельных недостатков.

  ЛАД написав:Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).

Мне на момент развала было около 30. И я еще не умер, как видите.
  ЛАД написав:P.s. Не ответил на Ваш пост об аналогиях между Союзом и гитлеровской Германией, т.к. уже несколько раз писал об этом. Аналогия сильно натянутая.

Аналогии служат для более полного пояснения своих мыслей, не более и не менее. И они не могут служить доказательством тех или иных тезисов, не правда ли? В этом смысле не важно, натянутая она или не очень.
А что касается моих мыслей в том посте…
Я намеренно не употребил в описании Германии образца 1933 – 1945 гг., таких негативных терминов, понятий и словосочетаний как
Нацистская Германия, Третий Рейх, Холокост, разжигатель 2МВ, агрессор против десятка европейских стран, концлагеря, преступления против человечества и т.д . и т.п.
В результате получилась весьма благостная и благочестивая картинка. И в общем и целом все, что там написано – правда. Тут Старикан упоминал уже про Фау-2 и космос. Нигде в мире такого не было. Могу добавить о произведенных в начале 1945г. в Рейхе порядка 2 000 (по памяти) реактивных истребителей. Нигде в мире таких не было. И это в условиях войны на два фронта и при практически полном отсутствии тыла как такового! Но вторая часть правды нивелирует все эти достижения в ноль.
К чему это все? Когда Вы описываете, как хорошо жилось в Советском Союзе, который Вы помните, - Вы поступаете точно так же, как я в том описании.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:19

Ітогі подвєдьом. 2019-11-(23-24)

Ітогі подвєдьом. 2019-11-23

1) Зеленский про Голодомор: человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы

Ітогі подвєдьом. 2019-11-24

1) Появились первые подробности и видео момента ДТП с детским омбудсменом
С правого ряда поворачивать налево на красный свет с непристёгнутыми детьми в салоне. б*** !!! :evil:
Как, как он может защищать чужих детей, если он своих детей так подставляет ?!?!?!? :evil:

2) "Отказываются от своих планов": эксперт объяснил, как Украина усложнила жизнь "Газпрому" по всему миру
Потому РФ и хочет отказа Украины от исков. Но в обмен предлагает только призрачные обещания.

3) "Очень маленькая сумма": "слуга народа" объяснила, почему ВР сейчас не может поднять прожиточный минимум
"К прожиточному минимуму привязано огромное количество социальных выплат. А в бюджете - ограниченное количество средств на социальные выплаты. К сожалению, она не может быть больше, чем сейчас ....

Когда Дубинский говорил, что "Кризиса нет. Они просто пи** наши деньги".
Под "нашими" деньгами он имел в виду те деньги, которые Коломойский уже посчитал своими.
Ну и ему толику малую, чтобы мама продолжала любить скорость

4) "Омерзительная восьмерка": названы имена ГРУшников, пытавшихся отравить болгарского бизнесмена
"Новичок" шагает по всему миру.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:27

  freeze написав:Нам то какое дело до питерской и челябинской интеллигенции?

Вы, помнится, характеризовали сами себя циничным барыгой? :D
Тогда согласен - Вам лично - никакого.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:42

  Puente написав:Kudrjavuy
Ну правильно - Ви чомусь мрієте , що може стати якось краще ? Я вже дуже давно і не мрію - бо дикий капіталізм , який у нас будують - і чомусь дивляться на Європу ( а треба дивитися на Латинську Америку ) - ні до чого хорошого не приводить ...
Як змінити систему ? Насправді нереально - бо демократично треба років 100 для зміни кількох поколінь і формування відповідних поглядів у населення - на це може бути надія тільки через глобальну міграцію туди-сюди ( Європа-Україна) . Ну але щось в таке я теж не дуже вірю ...

Я неоднократно давал расклад что является причиной принудительной Дэиндустриализации, договора, кто и за чем насильно банкротит предприятия, изганяет население, ....
- в этом заложена Воровская суть из 90х:
https://nv.ua/ukr/biz/markets/glava-fon ... 55573.html
Пока не будет восстановлена экономика, пока Воры будут работать "на кого-то" Украина всегда будет там, где она есть.

Из личного примера могу лишь сказать, что после "Майдана" столкнулся с грубым отсутствием понимания в правящих колах, что и за чем нужно делать(а нужно ли вообще? Когда сегодня, можно украсть столько, что и внукам хватит, а там, хоть трава не рости. При чём от совершенно безграмотных правителей, я бы сказал антиграмотных в устройстве Государственной экономики, с этакими "мелкими карманными воришками"- только воруют по крупному).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:47

Ітогі подвєдьом. 2019-11-25

Ітогі подвєдьом. 2019-11-25

1) Вносил раздор в ряды боевиков: в Киев вернулся "народный мэр" оккупированной Горловки, который оказался украинским разведчиком (видео)
ИМХО. Лично мне эта новость не нравится.
Если действительно передавал много данных нашей стороне, то зачем подставлять тех разведчиков, кто там ещё остался. Разведка шума не любит
Или это такая новая форма легализации сепаратистов ? То есть не "народный мер", а разведчик. Штепу ещё в разведчики запишите.

2) Выводы экспертиз, отчеты Фонда гарантирования вкладов и НБУ полностью опровергают обвинения НАБУ – юристы о деле "VAB Банка"

3) Возле НБУ около тысячи человек требуют отставки Смолия и его заместителя Рожковой (фото, видео)

4) Возле НБУ работники крупнейших заводов требуют вернуть курс на уровень 27 гривень за доллар

5) сайт Дубинского, п.3 и п.4, сообщения на этом форуме говорят только об одном - дана чёткая команда от Бени "Информационно "мочить" Смолия и Рожкову по-максимуму".

6) Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не предоставит основания для их продолжения - СМИ
Ну поглядим ... Предоставит ГПУ основания или нет

7) Елена Зеленская рассказала, как будет проводить реформу питания в школах (видео)
"В некоторых странах детям дают стакан молока и они принудительно его выпивают. А если у нас будет программа яблоко для ребенка. У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много. Вас это не возмутит?", - говорит первая леди.

От своего мужа в интеллектуальном уровне она недалеко ушла.
"Принудительно" ... яблоками
Пусть своих детей принуждает к чему либо. Чужих детей - пусть оставит в покое.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:18

У листопаді 2019 року 36% громадян вважали, що Україна рухається у правильному напрямі.
у серпні 2019 р. 50% вважали напрям руху правильним.
у серпні 2018 року лише 11% українців вважали, що Україна рухається в правильному напрямі.

Наибольшее количество тех, кто считает движение страны неправильным среди сторонников партии ЕС и Оппоблока.

Громадяни переважно позитивно ставляться до перших рішень та пропозицій Президента Володимира Зеленського:
ініціювання переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі (позитивно – 75%, негативно – 15%),
рішення щодо відведення військ від лінії розмежування (позитивно – 59%, негативно – 26%)

Громадяни вважають, що першочергові п’ять дій Президента Зеленського та його команди мають бути наступні: припинення вогню на Донбасі – 74%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) – 51%, .....

https://dif.org.ua/article/gromadska-du ... topad-2019
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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