Додано: Пон 25 лис, 2019 18:17

ЛАД написав: Какие счета не закрыл СССР Какие счета не закрыл СССР

ЛАД написав: Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).

Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).

ЛАД написав: P.s. Не ответил на Ваш пост об аналогиях между Союзом и гитлеровской Германией, т.к. уже несколько раз писал об этом. Аналогия сильно натянутая. P.s. Не ответил на Ваш пост об аналогиях между Союзом и гитлеровской Германией, т.к. уже несколько раз писал об этом. Аналогия сильно натянутая.

Вот снова слышу я вопрос – «Какие счета?» Ну ладно фриз, - он, вроде, молодой. Но от Вас… Не ожидал. Вам точно 60? Тогда навскидку – Сумгаит, Тбилиси, Вильнюс, Нагорный Карабах – и это только перестроечные времена, которые Вы точно должны помнить. Можно копнуть поглубже – в 70-е. Психиатрия как способ борьбы с инакомыслящими, Василь Стус в Сибири, Мустафа Джемилев на Колыме и т. и т.п. ГУЛАГ и прочее. Расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 г. И это послесталинские времена. Что было раньше, описывать не буду, это, я думаю, и так все знают.И это все происходило в том самом Советском Союзе, в котором, по Вашим словам, хорошо было жить. За исключением отдельных недостатков.Мне на момент развала было около 30. И я еще не умер, как видите.Аналогии служат для более полного пояснения своих мыслей, не более и не менее. И они не могут служить доказательством тех или иных тезисов, не правда ли? В этом смысле не важно, натянутая она или не очень.А что касается моих мыслей в том посте…Я намеренно не употребил в описании Германии образца 1933 – 1945 гг., таких негативных терминов, понятий и словосочетаний какНацистская Германия, Третий Рейх, Холокост, разжигатель 2МВ, агрессор против десятка европейских стран, концлагеря, преступления против человечества и т.д . и т.п.В результате получилась весьма благостная и благочестивая картинка. И в общем и целом все, что там написано – правда. Тут Старикан упоминал уже про Фау-2 и космос. Нигде в мире такого не было. Могу добавить о произведенных в начале 1945г. в Рейхе порядка 2 000 (по памяти) реактивных истребителей. Нигде в мире таких не было. И это в условиях войны на два фронта и при практически полном отсутствии тыла как такового! Но вторая часть правды нивелирует все эти достижения в ноль.К чему это все? Когда Вы описываете, как хорошо жилось в Советском Союзе, который Вы помните, - Вы поступаете точно так же, как я в том описании.