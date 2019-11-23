Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Экс-главу Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Дмитрия Волка в международный розыск объявил Интерпол.
Не, мине чисто по пацански интересно, а нацарёванное "непосильным трудом" - обналичивают в настоящий момент? И выводить, вывозить кто помогает? За какую "долю малую"? И чем безвозвратно это аукнется Украине(населению)?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится.
Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ... Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ...
Согласен и с Вами, и со Стариканом, и с freeze'ом. Но, к сожалению, эти вопросы постоянно поднимаются вновь и вновь "патриотами". На мой взгляд, для отвлечения внимания от сегодняшних проблем + доказательства того, что "всё к лучшему в этом лучшем из миров" и всё делается правильно, а недостатки только от того, что не следуют лозунгам националистов и не хотят стать ярыми антикоммунистами.
Вот я считаю себя патриотом (без кавычек) и не являюсь ни националистом, ни ярым антикоммунистом. И на мой взгляд, очень многое в Украине делается неправильно. И поднимаю я эти вопросы постоянно... Так что Ваши обобщения не соответствуют действительности, в отношении, как минимум, меня.
Вот снова слышу я вопрос – «Какие счета?» Ну ладно фриз, - он, вроде, молодой. Но от Вас… Не ожидал. Вам точно 60? Тогда навскидку – Сумгаит, Тбилиси, Вильнюс, Нагорный Карабах – и это только перестроечные времена, которые Вы точно должны помнить. Можно копнуть поглубже – в 70-е. Психиатрия как способ борьбы с инакомыслящими, Василь Стус в Сибири, Мустафа Джемилев на Колыме и т. и т.п. ГУЛАГ и прочее. Расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 г. И это послесталинские времена. Что было раньше, описывать не буду, это, я думаю, и так все знают. И это все происходило в том самом Советском Союзе, в котором, по Вашим словам, хорошо было жить. За исключением отдельных недостатков.
ЛАД написав:Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).
Мне на момент развала было около 30. И я еще не умер, как видите.
ЛАД написав:P.s. Не ответил на Ваш пост об аналогиях между Союзом и гитлеровской Германией, т.к. уже несколько раз писал об этом. Аналогия сильно натянутая.
Аналогии служат для более полного пояснения своих мыслей, не более и не менее. И они не могут служить доказательством тех или иных тезисов, не правда ли? В этом смысле не важно, натянутая она или не очень. А что касается моих мыслей в том посте… Я намеренно не употребил в описании Германии образца 1933 – 1945 гг., таких негативных терминов, понятий и словосочетаний как Нацистская Германия, Третий Рейх, Холокост, разжигатель 2МВ, агрессор против десятка европейских стран, концлагеря, преступления против человечества и т.д . и т.п. В результате получилась весьма благостная и благочестивая картинка. И в общем и целом все, что там написано – правда. Тут Старикан упоминал уже про Фау-2 и космос. Нигде в мире такого не было. Могу добавить о произведенных в начале 1945г. в Рейхе порядка 2 000 (по памяти) реактивных истребителей. Нигде в мире таких не было. И это в условиях войны на два фронта и при практически полном отсутствии тыла как такового! Но вторая часть правды нивелирует все эти достижения в ноль. К чему это все? Когда Вы описываете, как хорошо жилось в Советском Союзе, который Вы помните, - Вы поступаете точно так же, как я в том описании.
"К прожиточному минимуму привязано огромное количество социальных выплат. А в бюджете - ограниченное количество средств на социальные выплаты. К сожалению, она не может быть больше, чем сейчас ....
Когда Дубинский говорил, что "Кризиса нет. Они просто пи** наши деньги". Под "нашими" деньгами он имел в виду те деньги, которые Коломойский уже посчитал своими. Ну и ему толику малую, чтобы мама продолжала любить скорость
Puente написав:Kudrjavuy Ну правильно - Ви чомусь мрієте , що може стати якось краще ? Я вже дуже давно і не мрію - бо дикий капіталізм , який у нас будують - і чомусь дивляться на Європу ( а треба дивитися на Латинську Америку ) - ні до чого хорошого не приводить ... Як змінити систему ? Насправді нереально - бо демократично треба років 100 для зміни кількох поколінь і формування відповідних поглядів у населення - на це може бути надія тільки через глобальну міграцію туди-сюди ( Європа-Україна) . Ну але щось в таке я теж не дуже вірю ...
Я неоднократно давал расклад что является причиной принудительной Дэиндустриализации, договора, кто и за чем насильно банкротит предприятия, изганяет население, .... - в этом заложена Воровская суть из 90х: https://nv.ua/ukr/biz/markets/glava-fon ... 55573.html Пока не будет восстановлена экономика, пока Воры будут работать "на кого-то" Украина всегда будет там, где она есть.
Из личного примера могу лишь сказать, что после "Майдана" столкнулся с грубым отсутствием понимания в правящих колах, что и за чем нужно делать(а нужно ли вообще? Когда сегодня, можно украсть столько, что и внукам хватит, а там, хоть трава не рости. При чём от совершенно безграмотных правителей, я бы сказал антиграмотных в устройстве Государственной экономики, с этакими "мелкими карманными воришками"- только воруют по крупному).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"В некоторых странах детям дают стакан молока и они принудительно его выпивают. А если у нас будет программа яблоко для ребенка. У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много. Вас это не возмутит?", - говорит первая леди.
От своего мужа в интеллектуальном уровне она недалеко ушла. "Принудительно" ... яблоками Пусть своих детей принуждает к чему либо. Чужих детей - пусть оставит в покое.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
У листопаді 2019 року 36% громадян вважали, що Україна рухається у правильному напрямі. у серпні 2019 р. 50% вважали напрям руху правильним. у серпні 2018 року лише 11% українців вважали, що Україна рухається в правильному напрямі.
Наибольшее количество тех, кто считает движение страны неправильным среди сторонников партии ЕС и Оппоблока.
Громадяни переважно позитивно ставляться до перших рішень та пропозицій Президента Володимира Зеленського: ініціювання переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі (позитивно – 75%, негативно – 15%), рішення щодо відведення військ від лінії розмежування (позитивно – 59%, негативно – 26%)
Громадяни вважають, що першочергові п’ять дій Президента Зеленського та його команди мають бути наступні: припинення вогню на Донбасі – 74%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) – 51%, .....