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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4737473847394740
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:33

  ЛАД написав:В центре Киева вандалы осквернили памятник еврейскому писателю https://korrespondent.net/city/kiev/4164183-v-tsentre-kyeva-vandaly-oskvernyly-pamiatnyk-evreiskomu-pysatelui.
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.
.......
Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.

Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.

Там есть фото.

mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?

а ви так само стурбовані стосовно церковного хреста під яким вбивали та катували людей протягом століть?
mephala
 
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