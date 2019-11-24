Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. ....... Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.
Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.
Там есть фото.
mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?
а ви так само стурбовані стосовно церковного хреста під яким вбивали та катували людей протягом століть?
Starikan написав:Это еще раз говорит о том, что "телевизор", обращающийся к самым низменным инстинктам, всегда поначалу одерживает победу над "холодильником". Начиная с обещаний "аристократов - на фонарь, землю - крестьянам, фабрики - рабочим" и заканчивая "барыга, липецкая фабрика, мародеры, свинарчуки, Президент на велике. зробимо їх разом".
Разжечь классовую ненависть, пообещать всех посадить - проще простого. И гораздо перспективнее для успехов на выборах, чем предложить реальную программу действий.
"К сожалению, вчера в аварию попал уполномоченный по защите прав ребенка, г-н Кулеба. К сожалению, со своими детьми... Сейчас они находятся в больнице ...
Всё правда, уполномоченный попал в ДТП, пострадал он сам и его дети. Всё правда
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Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал справа.
Авто Toyota пытался пересечь перекрёсток - правда Столкнулся с микробусом - правда, который выехал справа - здесь неправда. Не выехал, а двигался по дороге на зелёный свет.
Вот так и работает пропаганда. Вроде всё правдиво. Но дьявол в мелочах Не пытался пересечь - а нарушив рядность движения, выехал с правого ряда для поворота налево. Продолжил движение на перекрёстке на красный свет светофора. Про красный свет светофора вообще речи нет в сообщении.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Starikan написав:У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R. И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже. Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.
А сейчас какое у Украины место? Как может быть место у части страны? Какое место Ровенской области в мире?
lapay написав:Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.
За последние 5 лет было много "реформ". Где результат?
Хто ми? - Українці! Що ми хочемо? - жити як у ЄВРОПІ! Сімки за паспортом? - Дубль 1. Геть в Ростов, бандит, диктатор 16 січня! Дубль 2. Ну це ж так в ЄС, так Президент прав! Канхфети смачні, але то не він робить! Дубль 3. Зебіли! Зрадники! Хотят в Московію нас затягти! УУУУУУ кляяяяятііі!!!..