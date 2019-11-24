Додано: Пон 25 лис, 2019 19:50

"К сожалению, вчера в аварию попал уполномоченный по защите прав ребенка, г-н Кулеба. К сожалению, со своими детьми... Сейчас они находятся в больнице ...

Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал справа.

Немного о ДТП с Кулебой.Очень жаль детей Кулебы, что у них папа такой долбодятел.И желаю им всем, Кулебе и его детям, скорейшего выздоровления.Но хочу обратить на то, как эта информация преподносится.Всё правда, уполномоченный попал в ДТП, пострадал он сам и его дети. Всё правдаДалееАвто Toyota пытался пересечь перекрёсток - правдаСтолкнулся с микробусом - правда, который выехал справа - здесь неправда. Не выехал, а двигался по дороге на зелёный свет.Вот так и работает пропаганда. Вроде всё правдиво. Но дьявол в мелочахНе пытался пересечь - а нарушив рядность движения, выехал с правого ряда для поворота налево.Продолжил движение на перекрёстке на красный свет светофора.Про красный свет светофора вообще речи нет в сообщении.