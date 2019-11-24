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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4738473947404741>
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:33

  ЛАД написав:В центре Киева вандалы осквернили памятник еврейскому писателю https://korrespondent.net/city/kiev/4164183-v-tsentre-kyeva-vandaly-oskvernyly-pamiatnyk-evreiskomu-pysatelui.
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.
.......
Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.

Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.

Там есть фото.

mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?

а ви так само стурбовані стосовно церковного хреста під яким вбивали та катували людей протягом століть?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:50

  Starikan написав:Это еще раз говорит о том, что "телевизор", обращающийся к самым низменным инстинктам, всегда поначалу одерживает победу над "холодильником".
Начиная с обещаний "аристократов - на фонарь, землю - крестьянам, фабрики - рабочим" и заканчивая "барыга, липецкая фабрика, мародеры, свинарчуки, Президент на велике. зробимо їх разом".

Разжечь классовую ненависть, пообещать всех посадить - проще простого. И гораздо перспективнее для успехов на выборах, чем предложить реальную программу действий.

Ну да.
Именно так было на майдане.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:50

Re: Політичні дискусії

Немного о ДТП с Кулебой.
Очень жаль детей Кулебы, что у них папа такой долбодятел.
И желаю им всем, Кулебе и его детям, скорейшего выздоровления.

Но хочу обратить на то, как эта информация преподносится.
Зеленский прокомментировал ДТП с Кулебой (видео)
"К сожалению, вчера в аварию попал уполномоченный по защите прав ребенка, г-н Кулеба. К сожалению, со своими детьми... Сейчас они находятся в больнице ...

Всё правда, уполномоченный попал в ДТП, пострадал он сам и его дети. Всё правда

Далее
Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал справа.

Авто Toyota пытался пересечь перекрёсток - правда
Столкнулся с микробусом - правда, который выехал справа - здесь неправда. Не выехал, а двигался по дороге на зелёный свет.

Вот так и работает пропаганда. Вроде всё правдиво. Но дьявол в мелочах
Не пытался пересечь - а нарушив рядность движения, выехал с правого ряда для поворота налево.
Продолжил движение на перекрёстке на красный свет светофора.
Про красный свет светофора вообще речи нет в сообщении.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:56

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Продолжил движение на перекрёстке на красный свет светофора.
Про красный свет светофора вообще речи нет в сообщении.

Вони починають казати, що там погано видно світлофор. Тобто, ніхто не винен, в підсумку. Якби там один фургон їхав, то зробили б винним його. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:56

  M-A-X написав:Ну да.
Именно так было на майдане.

Майдан был 6 лет назад.
Но ольгинцам до сих пор покоя нет от этого факта.
Боятся зарплату потерять
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:03

  lapay написав:Вони починають казати, що там погано видно світлофор. Тобто, ніхто не винен, в підсумку.

З правого ряду наліво все погано видно, якщо себе небожителєм вважаєшь

  lapay написав:Якби там один фургон їхав, то зробили б винним його. :)

Та обидва фургона будуть робити винними
Вже пишить, перевищили швидкість фургони
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:13

  Starikan написав:У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R.
И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже.
Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.

А сейчас какое у Украины место?
Как может быть место у части страны?
Какое место Ровенской области в мире?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:14

  lapay написав:Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.


За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:20

Re: Політичні дискусії

Хто ми? - Українці!
Що ми хочемо? - жити як у ЄВРОПІ!
Сімки за паспортом? -
Дубль 1. Геть в Ростов, бандит, диктатор 16 січня!
Дубль 2. Ну це ж так в ЄС, так Президент прав! Канхфети смачні, але то не він робить!
Дубль 3. Зебіли! Зрадники! Хотят в Московію нас затягти! УУУУУУ кляяяяятііі!!!..
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:53

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?

Разуйте глаза, вот результат.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562
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