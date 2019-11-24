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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4738473947404741
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:03

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:
  M-A-X написав:За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?

Разуйте глаза, вот результат.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562


Порошенко не дурак и много сделал, но последний год он вопреки советам того же Ковальчука, главы его администрации, советам Грынива, главы его штаба, ударился в сектанство с лозунгом языка и веры.
Если бы он пошел на выборы под лозунгом Экономика.Образование.Обновление у Пороха были бы неплохие шансы. А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:08

  Schmit написав:
  M-A-X написав:За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?

Разуйте глаза, вот результат.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562

Там об инвестициях только такой абзац:
На протяжении всех этих лет переводы украинских трудовых мигрантов из-за границы значительно превышают прямые иностранные инвестиции в Украину.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:15

  freeze написав:А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.

Лично вам проездили по ушам о Свинарчуке. А вы теперь не можете принять, что вас откровенно нае... обманули.
Вот и голосите :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:19

  pesikot написав:
  freeze написав:А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.

Лично вам проездили по ушам о Свинарчуке. А вы теперь не можете принять, что вас откровенно нае... обманули.
Вот и голосите :)


Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом.
Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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