Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Порошенко не дурак и много сделал, но последний год он вопреки советам того же Ковальчука, главы его администрации, советам Грынива, главы его штаба, ударился в сектанство с лозунгом языка и веры. Если бы он пошел на выборы под лозунгом Экономика.Образование.Обновление у Пороха были бы неплохие шансы. А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.
Лично вам проездили по ушам о Свинарчуке. А вы теперь не можете принять, что вас откровенно нае... обманули. Вот и голосите
Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом. Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.
Лично вам проездили по ушам о Свинарчуке. А вы теперь не можете принять, что вас откровенно нае... обманули. Вот и голосите
Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом. Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям.
А какие сегодняшние действия Порошенко ? У нас уже Зеленский Президент много месяцев как. И ВР полна СН Их действия и будем обсуждать. Как СН лично вам РРО присунуло Как СН проституток вызывало Как СН полно насильников.
Вы ведь барыга, но почему-то вас это не радует. Вас не радует, что за отмазывание долбочёсев деньги получаете.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Племена слов’ян і антів близькі за способом життя, за своїми звичаями, за своєю любов’ю до волі, їх ніяким чином не можна схилити до рабства або покори у своїй країні. Вони численні, витривалі, легко переносять спеку, холод, дощ, наготу, нестачу їжі.
До прибуваючих до них іноземців вони ставляться ласкаво й, виявляючи їм знаки своєї поваги, [при переході їх] з одного місця в інше охороняють їх при необхідності, так що якщо б виявилося, що через недбалість того, хто приймає в себе іноземця, останній зазнав [якоїсь] шкоди, приймаючий його раніше починає війну [проти винного], вважаючи справою честі помстися за чужоземця.
Не маючи поміж собою головного та ворогуючи один з одним, вони не визнають військовий стрій, не здатні боротися в «правильній битві»… серед них багато ватажків і немає між ними згоди. Воювати зі своїми ворогами вони люблять у місцях, що поросли густим лісом, у тіснинах, на урвищах, з вигодою для себе користуються [засідками], раптовими атаками, хитрощами, і вдень, і вночі винаходячи багато [різноманітних] способів. Досвідчені вони також і в переправі через ріки, перевершуючи в цьому відношенні всіх людей. Мужньо витримують вони перебування у воді, ...при цьому вони тримають в роті спеціально виготовлені великі, видовбані всередині тростини, які доходять до поверхні води, а самі, лежачи навзнак на дні [ріки], дихають з їх допомогою, і це вони можуть робити на протязі багатьох годин, так що абсолютно не можна здогадатися про їх присутність…
По суті, нічого не змінилось за тисячі років, основні риси характеру ті самі, як і в наших пращурів. Хто тільки не приходив на наші землі - авари, хозари, варяги... нацисти, совєти - як прийшли, так і пішли, а ми як жили тут, так і будемо жити, навіть колонізували Дике Поле. Так що не страшний нам ні Путя, ні Зеля - як прийшли, так і підуть...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
pesikot написав:[quote="4802657:freeze"]А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.
Лично вам проездили по ушам о Свинарчуке. А вы теперь не можете принять, что вас откровенно нае... обманули. Вот и голосите
Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом. Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям.
А какие сегодняшние действия Порошенко ? У нас уже Зеленский Президент много месяцев как. И ВР полна СН Их действия и будем обсуждать. Как СН лично вам РРО присунуло Как СН проституток вызывало Как СН полно насильников.
Вы ведь барыга, но почему-то вас это не радует. Вас не радует, что за отмазывание долбочёсев деньги получаете.[/quote]
У вас логика отсутствует, я наоборот готов за бесплатно обьяснить Пете как увеличить его шанс выиграть выборы, хотя бы местные в следующем году. Но он ушел в свой узкий электоральный мирок в 8 процентов, и почему то остановился в развитии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом. Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям.
freeze, pesikot здесь не для понимания чего -либо. Вы вообще, по-видимому, замечательный человек - ибо очень хорошо думаете об аватарах.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
freeze написав:А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.
Лично вам проездили по ушам о Свинарчуке. А вы теперь не можете принять, что вас откровенно нае... обманули. Вот и голосите
Ну в Киеве, всё начало улучшаться. Город впервые за пять лет убрали, что не может не радовать. Со стихийной торговлей начали бороться. Владимир Александрович виталика работать заставил. А бюджет за счёт коррупционеров нормально пополняется. Если под залог в 100 млн. за каждого выпускать, то за десятерых можно на миллиард пополнить, МВФ не нужен))
freeze написав:У вас логика отсутствует, я наоборот готов за бесплатно обьяснить Пете как увеличить его шанс выиграть выборы, хотя бы местные в следующем году. Но он ушел в свой узкий электоральный мирок в 8 процентов, и почему то остановился в развитии.
Вы лучше объясните, как СН отделаться от любителей проституток и насильников. А то все они в Раде остались
Да, и пусть вся кодла тоже объяснит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой