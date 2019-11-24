RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4739474047414742>
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:03

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:
  M-A-X написав:За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?

Разуйте глаза, вот результат.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562


Порошенко не дурак и много сделал, но последний год он вопреки советам того же Ковальчука, главы его администрации, советам Грынива, главы его штаба, ударился в сектанство с лозунгом языка и веры.
Если бы он пошел на выборы под лозунгом Экономика.Образование.Обновление у Пороха были бы неплохие шансы. А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13692
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3770 раз.
Подякували: 5574 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:08

  Schmit написав:
  M-A-X написав:За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?

Разуйте глаза, вот результат.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562

Там об инвестициях только такой абзац:
На протяжении всех этих лет переводы украинских трудовых мигрантов из-за границы значительно превышают прямые иностранные инвестиции в Украину.
M-A-X
 
Повідомлень: 1631
З нами з: 08.10.15
Подякував: 628 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:15

  freeze написав:А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.

Лично вам проездили по ушам о Свинарчуке. А вы теперь не можете принять, что вас откровенно нае... обманули.
Вот и голосите :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 31.08.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:19

  pesikot написав:
  freeze написав:А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.

Лично вам проездили по ушам о Свинарчуке. А вы теперь не можете принять, что вас откровенно нае... обманули.
Вот и голосите :)


Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом.
Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13692
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3770 раз.
Подякували: 5574 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:30

  freeze написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.

Лично вам проездили по ушам о Свинарчуке. А вы теперь не можете принять, что вас откровенно нае... обманули.
Вот и голосите :)


Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом.
Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям.

А какие сегодняшние действия Порошенко ?
У нас уже Зеленский Президент много месяцев как.
И ВР полна СН
Их действия и будем обсуждать.
Как СН лично вам РРО присунуло
Как СН проституток вызывало
Как СН полно насильников.

Вы ведь барыга, но почему-то вас это не радует.
Вас не радует, что за отмазывание долбочёсев деньги получаете.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 31.08.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:32

Re: Політичні дискусії

Цікаво почитати, що писали візантійці про антів, наших слов'янских пращурів, які жили тут півтори тисячі років назад:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8
Племена слов’ян і антів близькі за способом життя, за своїми звичаями, за своєю любов’ю до волі, їх ніяким чином не можна схилити до рабства або покори у своїй країні. Вони численні, витривалі, легко переносять спеку, холод, дощ, наготу, нестачу їжі.

До прибуваючих до них іноземців вони ставляться ласкаво й, виявляючи їм знаки своєї поваги, [при переході їх] з одного місця в інше охороняють їх при необхідності, так що якщо б виявилося, що через недбалість того, хто приймає в себе іноземця, останній зазнав [якоїсь] шкоди, приймаючий його раніше починає війну [проти винного], вважаючи справою честі помстися за чужоземця.

Не маючи поміж собою головного та ворогуючи один з одним, вони не визнають військовий стрій, не здатні боротися в «правильній битві»… серед них багато ватажків і немає між ними згоди. Воювати зі своїми ворогами вони люблять у місцях, що поросли густим лісом, у тіснинах, на урвищах, з вигодою для себе користуються [засідками], раптовими атаками, хитрощами, і вдень, і вночі винаходячи багато [різноманітних] способів. Досвідчені вони також і в переправі через ріки, перевершуючи в цьому відношенні всіх людей. Мужньо витримують вони перебування у воді, ...при цьому вони тримають в роті спеціально виготовлені великі, видовбані всередині тростини, які доходять до поверхні води, а самі, лежачи навзнак на дні [ріки], дихають з їх допомогою, і це вони можуть робити на протязі багатьох годин, так що абсолютно не можна здогадатися про їх присутність…


По суті, нічого не змінилось за тисячі років, основні риси характеру ті самі, як і в наших пращурів. Хто тільки не приходив на наші землі - авари, хозари, варяги... нацисти, совєти - як прийшли, так і пішли, а ми як жили тут, так і будемо жити, навіть колонізували Дике Поле.
Так що не страшний нам ні Путя, ні Зеля - як прийшли, так і підуть...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9000
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:37

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:[quote="4802657:freeze"]А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.

Лично вам проездили по ушам о Свинарчуке. А вы теперь не можете принять, что вас откровенно нае... обманули.
Вот и голосите :)


Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом.
Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям.

А какие сегодняшние действия Порошенко ?
У нас уже Зеленский Президент много месяцев как.
И ВР полна СН
Их действия и будем обсуждать.
Как СН лично вам РРО присунуло
Как СН проституток вызывало
Как СН полно насильников.

Вы ведь барыга, но почему-то вас это не радует.
Вас не радует, что за отмазывание долбочёсев деньги получаете.[/quote]

У вас логика отсутствует, я наоборот готов за бесплатно обьяснить Пете как увеличить его шанс выиграть выборы, хотя бы местные в следующем году.
Но он ушел в свой узкий электоральный мирок в 8 процентов, и почему то остановился в развитии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13692
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3770 раз.
Подякували: 5574 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:39

  freeze написав:Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом.
Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям.

freeze, pesikot здесь не для понимания чего -либо. Вы вообще, по-видимому, замечательный человек - ибо очень хорошо думаете об аватарах.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2427
З нами з: 21.09.13
Подякував: 786 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:43

  pesikot написав:
  freeze написав:А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.

Лично вам проездили по ушам о Свинарчуке. А вы теперь не можете принять, что вас откровенно нае... обманули.
Вот и голосите :)

Ну в Киеве, всё начало улучшаться. Город впервые за пять лет убрали, что не может не радовать. Со стихийной торговлей начали бороться. Владимир Александрович виталика работать заставил. А бюджет за счёт коррупционеров нормально пополняется. Если под залог в 100 млн. за каждого выпускать, то за десятерых можно на миллиард пополнить, МВФ не нужен))
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:02

  freeze написав:У вас логика отсутствует, я наоборот готов за бесплатно обьяснить Пете как увеличить его шанс выиграть выборы, хотя бы местные в следующем году.
Но он ушел в свой узкий электоральный мирок в 8 процентов, и почему то остановился в развитии.

Вы лучше объясните, как СН отделаться от любителей проституток и насильников.
А то все они в Раде остались

Да, и пусть вся кодла тоже объяснит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 31.08.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 4739474047414742>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.