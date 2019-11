Додано: Пон 25 лис, 2019 22:22

ЛАД написав: В центре Киева вандалы осквернили памятник еврейскому писателю https://korrespondent.net/city/kiev/4164183-v-tsentre-kyeva-vandaly-oskvernyly-pamiatnyk-evreiskomu-pysatelui .

вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.

Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.



Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.



Там есть фото.



mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций? Там есть фото., не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?

А якщо це ваші колєгі провокатори з Раші? А якщо це ваші колєгі провокатори з Раші?

