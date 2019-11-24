Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. ....... Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.
Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.
Там есть фото.
mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?
А якщо це ваші колєгі провокатори з Раші?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. ....... Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.
Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.
Там есть фото.
mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?