RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4739474047414742
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:04

  innamax2008 написав:Ну в Киеве, всё начало улучшаться. Город впервые за пять лет убрали, что не может не радовать.

Это из Испании стало видно ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 31.08.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:06

Навуходоносор
Я прошелся по вашему самомнению.
Не заметил :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 31.08.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:22

  ЛАД написав:В центре Киева вандалы осквернили памятник еврейскому писателю https://korrespondent.net/city/kiev/4164183-v-tsentre-kyeva-vandaly-oskvernyly-pamiatnyk-evreiskomu-pysatelui.
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.
.......
Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.

Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.

Там есть фото.

mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?

А якщо це ваші колєгі провокатори з Раші?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16766
З нами з: 09.03.14
Подякував: 980 раз.
Подякували: 1014 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4739474047414742
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.