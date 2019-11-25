Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. ....... Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.
Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.
Там есть фото.
mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?
А якщо це ваші колєгі провокатори з Раші?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. ....... Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.
Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.
Там есть фото.
mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?
"К сожалению, вчера в аварию попал уполномоченный по защите прав ребенка, г-н Кулеба. К сожалению, со своими детьми... Сейчас они находятся в больнице ...
Всё правда, уполномоченный попал в ДТП, пострадал он сам и его дети. Всё правда
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Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал справа.
Авто Toyota пытался пересечь перекрёсток - правда Столкнулся с микробусом - правда, который выехал справа - здесь неправда. Не выехал, а двигался по дороге на зелёный свет.
Вот так и работает пропаганда. Вроде всё правдиво. Но дьявол в мелочах Не пытался пересечь - а нарушив рядность движения, выехал с правого ряда для поворота налево. Продолжил движение на перекрёстке на красный свет светофора. Про красный свет светофора вообще речи нет в сообщении.
Справедливо. Но ты снова взял половину правды - реакцию Зеленского озвучил, а реакцию Геращенко нет. Хотя именно последний является самым зашкварившимся лицом в коммуникации этой трагедии.
Сначала Антоха написал что некий безработный на бусике допустил столкновение с "целым" уполномоченным Президента. Затем, когда появилось видео грубого нарушения правил Кулебой, информация об отсутствии работы у водителя бусика исчезла. В самом конце под давлением общественности исчезла и "заметка" о том, что столкновение допустил водитель бусика. Всего комментарий Геращенко редактировался 13 раз - от грязно-манипулятивного, очерняющего невинного человека до нейтрального со словами беспокойства о чиновнике, "по неизвестно какой причине поехавшем на красный свет".
Ты намеренно скрыл этот эпизод, поскольку он как нельзя лучше раскрывает пропагандистскую сущность Геращенко - вдохновителя и куратора информационной помойки под названием "Миротворец", где так же грязно, как и по отношению к водителю бусика, 5 лет очерняются враги режима. Сначала одного, сейчас другого (вспомнить хотя бы ситуацию с резким появлением и резким исчезновением информации о жене Зеленского)