Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. ....... Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.
Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.
Там есть фото.
mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?
А якщо це ваші колєгі провокатори з Раші?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. ....... Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.
Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.
Там есть фото.
mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?
"К сожалению, вчера в аварию попал уполномоченный по защите прав ребенка, г-н Кулеба. К сожалению, со своими детьми... Сейчас они находятся в больнице ...
Всё правда, уполномоченный попал в ДТП, пострадал он сам и его дети. Всё правда
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Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал справа.
Авто Toyota пытался пересечь перекрёсток - правда Столкнулся с микробусом - правда, который выехал справа - здесь неправда. Не выехал, а двигался по дороге на зелёный свет.
Вот так и работает пропаганда. Вроде всё правдиво. Но дьявол в мелочах Не пытался пересечь - а нарушив рядность движения, выехал с правого ряда для поворота налево. Продолжил движение на перекрёстке на красный свет светофора. Про красный свет светофора вообще речи нет в сообщении.
Справедливо. Но ты снова взял половину правды - реакцию Зеленского озвучил, а реакцию Геращенко нет. Хотя именно последний является самым зашкварившимся лицом в коммуникации этой трагедии.
Сначала Антоха написал что некий безработный на бусике допустил столкновение с "целым" уполномоченным Президента. Затем, когда появилось видео грубого нарушения правил Кулебой, информация об отсутствии работы у водителя бусика исчезла. В самом конце под давлением общественности исчезла и "заметка" о том, что столкновение допустил водитель бусика. Всего комментарий Геращенко редактировался 13 раз - от грязно-манипулятивного, очерняющего невинного человека до нейтрального со словами беспокойства о чиновнике, "по неизвестно какой причине поехавшем на красный свет".
Ты намеренно скрыл этот эпизод, поскольку он как нельзя лучше раскрывает пропагандистскую сущность Геращенко - вдохновителя и куратора информационной помойки под названием "Миротворец", где так же грязно, как и по отношению к водителю бусика, 5 лет очерняются враги режима. Сначала одного, сейчас другого (вспомнить хотя бы ситуацию с резким появлением и резким исчезновением информации о жене Зеленского).
PS: всем пострадавшим в этой трагедии желаю скорейшего и полного выздоровления!
budivelnik написав:3 В капіталістичній системі. саме можливість стати багатшим від оточуючих і є одним з головних рушійних факторів розвитку 4 Союз тому й загнувся,що ті хто міг рухати(маючи психо-морально-розумово-фізіологічні завдатки) не отримував від цього зиску - а тому й не прикладав зусиль
Чьо?? Урівняловка - це одна з основ існування СССР! СССР не був би СССР без цього. Основне гасло революції - це є фактично всіх урівняти. Загалом значення і роль цього фактору сильно перебільшене. Чомусь війну вигравати, ДніпроГЕС будувати і в космос людей відправляти урівняловка не мішала... А в 80-х чомусь вона стала ДУУУЖЕ мішати розвитку "психо-морально-розумово-фізіологічних завдатків".
1 Ви читали уважно те що я написав? Чи по Вашому - відсутність можливостей стати багатшим від середньої маси, для тих хто має на це здібності-не зрівнялівка? 2 В стресових ситуаціях-є варіант відмітитись.. Закрити кулемет грудьми - отримати Героя посмертно... Отримати назву вулиці на свою честь і так далі... Тому Поки йшла боротьба типу Ми дартаньни - всі навкруги хочуть нас принизити До того часу, сильніші/розумніші/авантюристичніші - мали можливість себе проявити і проявляючи себе-показували нові орієнтири для середнього прошарку... 3 Як тільки зявилась можливість порівняти своє життя і життя тих кого ми люто ненавиділи(під впливом пропаганди) - це порівняння відразу стало не на користь пропаганди і ті кого гнали передовицями Правди вперед - зупинились... ми отримали а - спочатку брєжнєвський застій б - а потім і розвал економічної моделі.
Нічого не зрозумів.... Зауважу тільки що 1. Багатство(гроші) не було головним мірилом успіху в СССР, на відміну капіталістичних країн(де ЛИШЕ гроші є мірилом успіху). 2. І в СССР був рух вверх/вперед - простий робочий заводу міг стати директором заводу.