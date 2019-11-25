Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. ....... Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.
Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.
Там есть фото.
mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?
А якщо це ваші колєгі провокатори з Раші?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. ....... Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.
Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.
Там есть фото.
mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?
"К сожалению, вчера в аварию попал уполномоченный по защите прав ребенка, г-н Кулеба. К сожалению, со своими детьми... Сейчас они находятся в больнице ...
Всё правда, уполномоченный попал в ДТП, пострадал он сам и его дети. Всё правда
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Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал справа.
Авто Toyota пытался пересечь перекрёсток - правда Столкнулся с микробусом - правда, который выехал справа - здесь неправда. Не выехал, а двигался по дороге на зелёный свет.
Вот так и работает пропаганда. Вроде всё правдиво. Но дьявол в мелочах Не пытался пересечь - а нарушив рядность движения, выехал с правого ряда для поворота налево. Продолжил движение на перекрёстке на красный свет светофора. Про красный свет светофора вообще речи нет в сообщении.
Справедливо. Но ты снова взял половину правды - реакцию Зеленского озвучил, а реакцию Геращенко нет. Хотя именно последний является самым зашкварившимся лицом в коммуникации этой трагедии.
Сначала Антоха написал что некий безработный на бусике допустил столкновение с "целым" уполномоченным Президента. Затем, когда появилось видео грубого нарушения правил Кулебой, информация об отсутствии работы у водителя бусика исчезла. В самом конце под давлением общественности исчезла и "заметка" о том, что столкновение допустил водитель бусика. Всего комментарий Геращенко редактировался 13 раз - от грязно-манипулятивного, очерняющего невинного человека до нейтрального со словами беспокойства о чиновнике, "по неизвестно какой причине поехавшем на красный свет".
Ты намеренно скрыл этот эпизод, поскольку он как нельзя лучше раскрывает пропагандистскую сущность Геращенко - вдохновителя и куратора информационной помойки под названием "Миротворец", где так же грязно, как и по отношению к водителю бусика, 5 лет очерняются враги режима. Сначала одного, сейчас другого (вспомнить хотя бы ситуацию с резким появлением и резким исчезновением информации о жене Зеленского).
PS: всем пострадавшим в этой трагедии желаю скорейшего и полного выздоровления!
budivelnik написав:3 В капіталістичній системі. саме можливість стати багатшим від оточуючих і є одним з головних рушійних факторів розвитку 4 Союз тому й загнувся,що ті хто міг рухати(маючи психо-морально-розумово-фізіологічні завдатки) не отримував від цього зиску - а тому й не прикладав зусиль
Чьо?? Урівняловка - це одна з основ існування СССР! СССР не був би СССР без цього. Основне гасло революції - це є фактично всіх урівняти. Загалом значення і роль цього фактору сильно перебільшене. Чомусь війну вигравати, ДніпроГЕС будувати і в космос людей відправляти урівняловка не мішала... А в 80-х чомусь вона стала ДУУУЖЕ мішати розвитку "психо-морально-розумово-фізіологічних завдатків".
1 Ви читали уважно те що я написав? Чи по Вашому - відсутність можливостей стати багатшим від середньої маси, для тих хто має на це здібності-не зрівнялівка? 2 В стресових ситуаціях-є варіант відмітитись.. Закрити кулемет грудьми - отримати Героя посмертно... Отримати назву вулиці на свою честь і так далі... Тому Поки йшла боротьба типу Ми дартаньни - всі навкруги хочуть нас принизити До того часу, сильніші/розумніші/авантюристичніші - мали можливість себе проявити і проявляючи себе-показували нові орієнтири для середнього прошарку... 3 Як тільки зявилась можливість порівняти своє життя і життя тих кого ми люто ненавиділи(під впливом пропаганди) - це порівняння відразу стало не на користь пропаганди і ті кого гнали передовицями Правди вперед - зупинились... ми отримали а - спочатку брєжнєвський застій б - а потім і розвал економічної моделі.
Нічого не зрозумів.... Зауважу тільки що 1. Багатство(гроші) не було головним мірилом успіху в СССР, на відміну капіталістичних країн(де ЛИШЕ гроші є мірилом успіху). 2. І в СССР був рух вверх/вперед - простий робочий заводу міг стати директором заводу.
zРадио написав:Во-первых, ты меня переврал. Но разбор вранья я опущу - кто читает форум, тот мои позиции и от первого лица знает.
Разве я переврал про НАТО и ЕС ? Про "Запад"? Я заострил формулировки, соглашусь. Но мы не на суде, чтобы к ним придираться.
Не "Запад нас нае...ал", а у всех свои интересы. Именно в этой нейтральной формулировке я призываю выстраивать проукраинскую внешнюю политику, а не шататься между двумя протекторатами, наживающимися на нашей дурости! А ты в своей парадигме низкопоклонства перед "заграницей, которая обязательно поможет" (для справедливости - своя она процентов так для 95-и населения) намекнул на мою якобы особую нелюбовь к ЕС и НАТО, хотя это абсолютная ложь! Наоборот, я восхищаюсь этими организациями за их прагматизм, которого нам самим ой как не хватает!
Starikan написав:
zРадио написав:А во-вторых, очень странно слышать критику желудочно-кишечной мотивации пересичных от ярого хулителя совка за "дефицит колбасы"
Это преувеличение. Критика была в основном за "железный занавес", КГБизм и милитаризацию экономики и общественной жизни.
Не ждал таких примитивных манипуляций от респектабельных BBC. ВВП сократился в 2014 на 6,6%, в 2015 на 9,8%, затем рос на 2-3% в год. Но на инфографике ложная иллюзия, что якобы ВВП Украины сейчас выше, чем был в 2013. То же с доходами: график создает иллюзию роста, хотя рост в 2016-18 и близко не перекрывает падения в предшествующие 2 года. О существенном падении ВВП на душу населения (с 4184 в 2013 г. до 3041 в 2018) написать пришлось. Хотя и сопроводили непонятным комментарием "впрочем, стоит отметить, что на тот момент рыночный курс доллара был значительно выше официального". Тут уже явная ложь: не было такого в 2013 году.