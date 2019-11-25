Додано: Вів 26 лис, 2019 00:12

pesikot написав: Немного о ДТП с Кулебой.

Очень жаль детей Кулебы, что у них папа такой долбодятел.

И желаю им всем, Кулебе и его детям, скорейшего выздоровления.



Но хочу обратить на то, как эта информация преподносится.

Зеленский прокомментировал ДТП с Кулебой (видео)

"К сожалению, вчера в аварию попал уполномоченный по защите прав ребенка, г-н Кулеба. К сожалению, со своими детьми... Сейчас они находятся в больнице ...

Всё правда, уполномоченный попал в ДТП, пострадал он сам и его дети. Всё правда



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Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал справа.

Авто Toyota пытался пересечь перекрёсток - правда

Столкнулся с микробусом - правда, который выехал справа - здесь неправда. Не выехал, а двигался по дороге на зелёный свет.



Вот так и работает пропаганда. Вроде всё правдиво. Но дьявол в мелочах

Не пытался пересечь - а нарушив рядность движения, выехал с правого ряда для поворота налево.

Продолжил движение на перекрёстке на красный свет светофора.

Про красный свет светофора вообще речи нет в сообщении. Немного о ДТП с Кулебой.Очень жаль детей Кулебы, что у них папа такой долбодятел.И желаю им всем, Кулебе и его детям, скорейшего выздоровления.Но хочу обратить на то, как эта информация преподносится.Всё правда, уполномоченный попал в ДТП, пострадал он сам и его дети. Всё правдаДалееАвто Toyota пытался пересечь перекрёсток - правдаСтолкнулся с микробусом - правда, который выехал справа - здесь неправда. Не выехал, а двигался по дороге на зелёный свет.Вот так и работает пропаганда. Вроде всё правдиво. Но дьявол в мелочахНе пытался пересечь - а нарушив рядность движения, выехал с правого ряда для поворота налево.Продолжил движение на перекрёстке на красный свет светофора.Про красный свет светофора вообще речи нет в сообщении.

Справедливо. Но ты снова взял половину правды - реакцию Зеленского озвучил, а реакцию Геращенко нет. Хотя именно последний является самым зашкварившимся лицом в коммуникации этой трагедии.Сначала Антоха написал что некий безработный на бусике допустил столкновение с "целым" уполномоченным Президента. Затем, когда появилось видео грубого нарушения правил Кулебой, информация об отсутствии работы у водителя бусика исчезла. В самом конце под давлением общественности исчезла и "заметка" о том, что столкновение допустил водитель бусика. Всего комментарий Геращенко редактировался 13 раз - от грязно-манипулятивного, очерняющего невинного человека до нейтрального со словами беспокойства о чиновнике, "по неизвестно какой причине поехавшем на красный свет".Ты намеренно скрыл этот эпизод, поскольку он как нельзя лучше раскрывает пропагандистскую сущность Геращенко - вдохновителя и куратора информационной помойки под названием "Миротворец", где так же грязно, как и по отношению к водителю бусика, 5 лет очерняются враги режима. Сначала одного, сейчас другого (вспомнить хотя бы ситуацию с резким появлением и резким исчезновением информации о жене Зеленского).PS: всем пострадавшим в этой трагедии желаю скорейшего и полного выздоровления!