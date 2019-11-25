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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4739474047414742
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:22

  ЛАД написав:В центре Киева вандалы осквернили памятник еврейскому писателю https://korrespondent.net/city/kiev/4164183-v-tsentre-kyeva-vandaly-oskvernyly-pamiatnyk-evreiskomu-pysatelui.
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.
.......
Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.

Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.

Там есть фото.

mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?

А якщо це ваші колєгі провокатори з Раші?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:52

  flyman написав:
  ЛАД написав:В центре Киева вандалы осквернили памятник еврейскому писателю https://korrespondent.net/city/kiev/4164183-v-tsentre-kyeva-vandaly-oskvernyly-pamiatnyk-evreiskomu-pysatelui.
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.
.......
Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.

Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.

Там есть фото.

mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?

А якщо це ваші колєгі провокатори з Раші?


Капец. Шо они курят ? Отсыпьте и мне чуть . :)

andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:59

Re: Політичні дискусії

  andrein написав:Капец. Шо они курят ? Отсыпьте и мне чуть .

А попробуйте теперь националистов обвинить в антисемитизме.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:12

  pesikot написав:Немного о ДТП с Кулебой.
Очень жаль детей Кулебы, что у них папа такой долбодятел.
И желаю им всем, Кулебе и его детям, скорейшего выздоровления.

Но хочу обратить на то, как эта информация преподносится.
Зеленский прокомментировал ДТП с Кулебой (видео)
"К сожалению, вчера в аварию попал уполномоченный по защите прав ребенка, г-н Кулеба. К сожалению, со своими детьми... Сейчас они находятся в больнице ...

Всё правда, уполномоченный попал в ДТП, пострадал он сам и его дети. Всё правда

Далее
Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал справа.

Авто Toyota пытался пересечь перекрёсток - правда
Столкнулся с микробусом - правда, который выехал справа - здесь неправда. Не выехал, а двигался по дороге на зелёный свет.

Вот так и работает пропаганда. Вроде всё правдиво. Но дьявол в мелочах
Не пытался пересечь - а нарушив рядность движения, выехал с правого ряда для поворота налево.
Продолжил движение на перекрёстке на красный свет светофора.
Про красный свет светофора вообще речи нет в сообщении.


Справедливо. Но ты снова взял половину правды - реакцию Зеленского озвучил, а реакцию Геращенко нет. Хотя именно последний является самым зашкварившимся лицом в коммуникации этой трагедии.

Сначала Антоха написал что некий безработный на бусике допустил столкновение с "целым" уполномоченным Президента. Затем, когда появилось видео грубого нарушения правил Кулебой, информация об отсутствии работы у водителя бусика исчезла. В самом конце под давлением общественности исчезла и "заметка" о том, что столкновение допустил водитель бусика. Всего комментарий Геращенко редактировался 13 раз - от грязно-манипулятивного, очерняющего невинного человека до нейтрального со словами беспокойства о чиновнике, "по неизвестно какой причине поехавшем на красный свет".

Ты намеренно скрыл этот эпизод, поскольку он как нельзя лучше раскрывает пропагандистскую сущность Геращенко - вдохновителя и куратора информационной помойки под названием "Миротворец", где так же грязно, как и по отношению к водителю бусика, 5 лет очерняются враги режима. Сначала одного, сейчас другого (вспомнить хотя бы ситуацию с резким появлением и резким исчезновением информации о жене Зеленского).

PS: всем пострадавшим в этой трагедии желаю скорейшего и полного выздоровления!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 01:23

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:3 В капіталістичній системі. саме можливість стати багатшим від оточуючих і є одним з головних рушійних факторів розвитку
4 Союз тому й загнувся,що ті хто міг рухати(маючи психо-морально-розумово-фізіологічні завдатки) не отримував від цього зиску - а тому й не прикладав зусиль
Чьо??
Урівняловка - це одна з основ існування СССР! СССР не був би СССР без цього. Основне гасло революції - це є фактично всіх урівняти.
Загалом значення і роль цього фактору сильно перебільшене.
Чомусь війну вигравати, ДніпроГЕС будувати і в космос людей відправляти урівняловка не мішала... А в 80-х чомусь вона стала ДУУУЖЕ мішати розвитку "психо-морально-розумово-фізіологічних завдатків". :mrgreen: :mrgreen:
1 Ви читали уважно те що я написав?
Чи по Вашому - відсутність можливостей стати багатшим від середньої маси, для тих хто має на це здібності-не зрівнялівка?
2 В стресових ситуаціях-є варіант відмітитись..
Закрити кулемет грудьми - отримати Героя посмертно...
Отримати назву вулиці на свою честь і так далі...
Тому
Поки йшла боротьба типу
Ми дартаньни - всі навкруги хочуть нас принизити
До того часу, сильніші/розумніші/авантюристичніші - мали можливість себе проявити і проявляючи себе-показували нові орієнтири для середнього прошарку...
3 Як тільки зявилась можливість порівняти своє життя і життя тих кого ми люто ненавиділи(під впливом пропаганди) - це порівняння відразу стало не на користь пропаганди і ті кого гнали передовицями Правди вперед - зупинились... ми отримали
а - спочатку брєжнєвський застій
б - а потім і розвал економічної моделі.

Нічого не зрозумів....
Зауважу тільки що
1. Багатство(гроші) не було головним мірилом успіху в СССР, на відміну капіталістичних країн(де ЛИШЕ гроші є мірилом успіху).
2. І в СССР був рух вверх/вперед - простий робочий заводу міг стати директором заводу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 02:29

  Starikan написав:
  zРадио написав:Во-первых, ты меня переврал. Но разбор вранья я опущу - кто читает форум, тот мои позиции и от первого лица знает.

Разве я переврал про НАТО и ЕС ? Про "Запад"?
Я заострил формулировки, соглашусь. Но мы не на суде, чтобы к ним придираться.


Не "Запад нас нае...ал", а у всех свои интересы. Именно в этой нейтральной формулировке я призываю выстраивать проукраинскую внешнюю политику, а не шататься между двумя протекторатами, наживающимися на нашей дурости! А ты в своей парадигме низкопоклонства перед "заграницей, которая обязательно поможет" (для справедливости - своя она процентов так для 95-и населения) намекнул на мою якобы особую нелюбовь к ЕС и НАТО, хотя это абсолютная ложь! Наоборот, я восхищаюсь этими организациями за их прагматизм, которого нам самим ой как не хватает!

  Starikan написав:
  zРадио написав:А во-вторых, очень странно слышать критику желудочно-кишечной мотивации пересичных от ярого хулителя совка за "дефицит колбасы" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Это преувеличение. Критика была в основном за "железный занавес", КГБизм и милитаризацию экономики и общественной жизни.

Ок, записал для будущих баталий :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 04:30

  Schmit написав:
  M-A-X написав:За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?

Разуйте глаза, вот результат.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562

Не ждал таких примитивных манипуляций от респектабельных BBC.
ВВП сократился в 2014 на 6,6%, в 2015 на 9,8%, затем рос на 2-3% в год. Но на инфографике ложная иллюзия, что якобы ВВП Украины сейчас выше, чем был в 2013.
То же с доходами: график создает иллюзию роста, хотя рост в 2016-18 и близко не перекрывает падения в предшествующие 2 года.
О существенном падении ВВП на душу населения (с 4184 в 2013 г. до 3041 в 2018) написать пришлось. Хотя и сопроводили непонятным комментарием "впрочем, стоит отметить, что на тот момент рыночный курс доллара был значительно выше официального". Тут уже явная ложь: не было такого в 2013 году.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 07:16

  flyman написав:
  ЛАД написав:В центре Киева вандалы осквернили памятник еврейскому писателю

Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.

Там есть фото.

mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?

А якщо це ваші колєгі провокатори з Раші?[/quote]

Тогда вопрос к нашим органам власти - куда смотрят СБУ, МВД, разведка и прочие ведомства?
Почему до сих пор не пойман ни один "провокатор из России"?
Теперь уже точно не вернусь
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