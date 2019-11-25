Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. ....... Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.
Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.
Там есть фото.
mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?
А якщо це ваші колєгі провокатори з Раші?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
вандалы расписали красными свастиками памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. ....... Спустя всего два дня после осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаеве, которое произошло 15-го сентября, аналогичное преступление было совершено в Кировоградской области.
Эти мемориалы вандалы исписали свастиками.
Там есть фото.
mephala, не подскажете, это всё тоже возрождение древних славянских традиций?
"К сожалению, вчера в аварию попал уполномоченный по защите прав ребенка, г-н Кулеба. К сожалению, со своими детьми... Сейчас они находятся в больнице ...
Всё правда, уполномоченный попал в ДТП, пострадал он сам и его дети. Всё правда
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Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковой автомобиль Toyota пытался пересечь перекресток и столкнулся с микроавтобусом, который выехал справа.
Авто Toyota пытался пересечь перекрёсток - правда Столкнулся с микробусом - правда, который выехал справа - здесь неправда. Не выехал, а двигался по дороге на зелёный свет.
Вот так и работает пропаганда. Вроде всё правдиво. Но дьявол в мелочах Не пытался пересечь - а нарушив рядность движения, выехал с правого ряда для поворота налево. Продолжил движение на перекрёстке на красный свет светофора. Про красный свет светофора вообще речи нет в сообщении.
Справедливо. Но ты снова взял половину правды - реакцию Зеленского озвучил, а реакцию Геращенко нет. Хотя именно последний является самым зашкварившимся лицом в коммуникации этой трагедии.
Сначала Антоха написал что некий безработный на бусике допустил столкновение с "целым" уполномоченным Президента. Затем, когда появилось видео грубого нарушения правил Кулебой, информация об отсутствии работы у водителя бусика исчезла. В самом конце под давлением общественности исчезла и "заметка" о том, что столкновение допустил водитель бусика. Всего комментарий Геращенко редактировался 13 раз - от грязно-манипулятивного, очерняющего невинного человека до нейтрального со словами беспокойства о чиновнике, "по неизвестно какой причине поехавшем на красный свет".
Ты намеренно скрыл этот эпизод, поскольку он как нельзя лучше раскрывает пропагандистскую сущность Геращенко - вдохновителя и куратора информационной помойки под названием "Миротворец", где так же грязно, как и по отношению к водителю бусика, 5 лет очерняются враги режима. Сначала одного, сейчас другого (вспомнить хотя бы ситуацию с резким появлением и резким исчезновением информации о жене Зеленского).
PS: всем пострадавшим в этой трагедии желаю скорейшего и полного выздоровления!
budivelnik написав:3 В капіталістичній системі. саме можливість стати багатшим від оточуючих і є одним з головних рушійних факторів розвитку 4 Союз тому й загнувся,що ті хто міг рухати(маючи психо-морально-розумово-фізіологічні завдатки) не отримував від цього зиску - а тому й не прикладав зусиль
Чьо?? Урівняловка - це одна з основ існування СССР! СССР не був би СССР без цього. Основне гасло революції - це є фактично всіх урівняти. Загалом значення і роль цього фактору сильно перебільшене. Чомусь війну вигравати, ДніпроГЕС будувати і в космос людей відправляти урівняловка не мішала... А в 80-х чомусь вона стала ДУУУЖЕ мішати розвитку "психо-морально-розумово-фізіологічних завдатків".
1 Ви читали уважно те що я написав? Чи по Вашому - відсутність можливостей стати багатшим від середньої маси, для тих хто має на це здібності-не зрівнялівка? 2 В стресових ситуаціях-є варіант відмітитись.. Закрити кулемет грудьми - отримати Героя посмертно... Отримати назву вулиці на свою честь і так далі... Тому Поки йшла боротьба типу Ми дартаньни - всі навкруги хочуть нас принизити До того часу, сильніші/розумніші/авантюристичніші - мали можливість себе проявити і проявляючи себе-показували нові орієнтири для середнього прошарку... 3 Як тільки зявилась можливість порівняти своє життя і життя тих кого ми люто ненавиділи(під впливом пропаганди) - це порівняння відразу стало не на користь пропаганди і ті кого гнали передовицями Правди вперед - зупинились... ми отримали а - спочатку брєжнєвський застій б - а потім і розвал економічної моделі.
Нічого не зрозумів.... Зауважу тільки що 1. Багатство(гроші) не було головним мірилом успіху в СССР, на відміну капіталістичних країн(де ЛИШЕ гроші є мірилом успіху). 2. І в СССР був рух вверх/вперед - простий робочий заводу міг стати директором заводу.
zРадио написав:Во-первых, ты меня переврал. Но разбор вранья я опущу - кто читает форум, тот мои позиции и от первого лица знает.
Разве я переврал про НАТО и ЕС ? Про "Запад"? Я заострил формулировки, соглашусь. Но мы не на суде, чтобы к ним придираться.
Не "Запад нас нае...ал", а у всех свои интересы. Именно в этой нейтральной формулировке я призываю выстраивать проукраинскую внешнюю политику, а не шататься между двумя протекторатами, наживающимися на нашей дурости! А ты в своей парадигме низкопоклонства перед "заграницей, которая обязательно поможет" (для справедливости - своя она процентов так для 95-и населения) намекнул на мою якобы особую нелюбовь к ЕС и НАТО, хотя это абсолютная ложь! Наоборот, я восхищаюсь этими организациями за их прагматизм, которого нам самим ой как не хватает!
Starikan написав:
zРадио написав:А во-вторых, очень странно слышать критику желудочно-кишечной мотивации пересичных от ярого хулителя совка за "дефицит колбасы"
Это преувеличение. Критика была в основном за "железный занавес", КГБизм и милитаризацию экономики и общественной жизни.
Не ждал таких примитивных манипуляций от респектабельных BBC. ВВП сократился в 2014 на 6,6%, в 2015 на 9,8%, затем рос на 2-3% в год. Но на инфографике ложная иллюзия, что якобы ВВП Украины сейчас выше, чем был в 2013. То же с доходами: график создает иллюзию роста, хотя рост в 2016-18 и близко не перекрывает падения в предшествующие 2 года. О существенном падении ВВП на душу населения (с 4184 в 2013 г. до 3041 в 2018) написать пришлось. Хотя и сопроводили непонятным комментарием "впрочем, стоит отметить, что на тот момент рыночный курс доллара был значительно выше официального". Тут уже явная ложь: не было такого в 2013 году.
freeze написав:А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.
Лично вам проездили по ушам о Свинарчуке. А вы теперь не можете принять, что вас откровенно нае... обманули. Вот и голосите
Ну в Киеве, всё начало улучшаться. Город впервые за пять лет убрали, что не может не радовать. Со стихийной торговлей начали бороться. Владимир Александрович виталика работать заставил. А бюджет за счёт коррупционеров нормально пополняется. Если под залог в 100 млн. за каждого выпускать, то за десятерых можно на миллиард пополнить, МВФ не нужен))
На рахунок бюджет наповнюється жарт невдалий, якось невдобно вийшло (с).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/