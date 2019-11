Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 4740474147424743 Додано: Вів 26 лис, 2019 12:04 Ethereum написав: Як агента фсб,"киеволянина" проффесора засерадио аж від злості розпирає від сайта який викрив тисячі сепарів і зрадників України.



"Ты намеренно скрыл этот эпизод, поскольку он как нельзя лучше раскрывает пропагандистскую сущность Геращенко - вдохновителя и куратора информационной помойки под названием "Миротворец", где так же грязно, как и по отношению к водителю бусика, 5 лет очерняются враги режима. " Як агента фсб,"киеволянина" проффесора засерадио аж від злості розпирає від сайта який викрив тисячі сепарів і зрадників України."Ты намеренно скрыл этот эпизод, поскольку он как нельзя лучше раскрывает пропагандистскую сущность Геращенко - вдохновителя и куратора информационной помойки под названием "Миротворец", где так же грязно, как и по отношению к водителю бусика, 5 лет очерняются враги режима. "

Не забывайте, что "Миротворец" вносил в свои списки "сепарів і зрадників України" и Ю.В.Тимошенко ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/09/12/7154873/ )

Тимошенко Юлия Владимировна / Тимошенко Юлія Володимирівна / Timoshenko YUliya Vladimirovna

...

Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

https://myrotvorets.center/criminal/tim ... dimirovna/

безопасности человечества и международного правопорядка



и "около пяти тысяч как украинских, так и иностранных журналистов":

Два года назад вокруг "Миротворца" разгорелся скандал после публикации персональных данных около пяти тысяч как украинских, так и иностранных журналистов, получавших аккредитацию от властей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Журналистов обвинили в поддержке терроризма. Публикация этих данных вызвала критику со стороны международных организаций, правозащитников, представителей США и ЕС. Из-за скандала сайт спустя пару дней объявил о закрытии, однако вскоре возобновил работу.

https://www.svoboda.org/a/29275087.html

...

The Ukrainian Prosecutor General's Office on Wednesday announced that it had opened an investigation into the publication of the journalists' names and contact information under article 171.1 of the Ukrainian Criminal Code, which covers "obstruction to journalism."

...

"Publishing journalists' private contact details puts them at risk. At worst this action could be read as a thinly veiled call to target them," CPJ Europe and Central Asia Program Coordinator Nina Ognianova said. "That a member of parliament should praise these reckless actions is galling. Instead of heralding attempts to *** journalists, politicians and officials should track down those responsible and show there is no place for these tactics in Ukraine."

...

The signatories - reporters with Ukrainian broadcaster Hromadske TV, the Moscow-based newspaper Novaya Gazeta, Polish daily Gazeta Wyborcza, the BBC, The New York Times, The Daily Beast, The Economist, and others - said that by obtaining accreditation from the separatists, they were able to inform the public of the crimes committed in the area, including the downing of a Malaysian Airlines plane over the region in July 2014.

...

https://cpj.org/2016/05/hackers-lawmake ... kraine.php



Т.ч. делать "Миротворец" "белым и пушистым" не стоит. Не забывайте, что "Миротворец" вносил в свои списки "сепарів і зрадників України" ии "около пяти тысяч как украинских, так и иностранных журналистов":Т.ч. делать "Миротворец" "белым и пушистым" не стоит. yanyura Повідомлень: 5096 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 12:14 M-A-X написав: Schmit написав: M-A-X написав: За последние 5 лет было много "реформ".

Где результат? За последние 5 лет было много "реформ".Где результат?

Разуйте глаза, вот результат.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48037562 Разуйте глаза, вот результат.

Там об инвестициях только такой абзац:

На протяжении всех этих лет переводы украинских трудовых мигрантов из-за границы значительно превышают прямые иностранные инвестиции в Украину. Там об инвестициях только такой абзац:

Ваше сообщение слегка отредактировано, но по поводу ВВС обратите внимание на авторов - Анастасия Зануда, Виталий Червоненко. Авторы наши, а ВВС просто опубликовало их статью. Это не мнение редакции. Ваше сообщение слегка отредактировано, но по поводу ВВС обратите внимание на авторов - Анастасия Зануда, Виталий Червоненко. Авторы наши, а ВВС просто опубликовало их статью. Это не мнение редакции. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14860 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 12:37 Ethereum написав: Як агента фсб,"киеволянина" проффесора засерадио аж від злості розпирає від сайта який викрив тисячі сепарів і зрадників України.

Як агента фсб,"киеволянина" проффесора засерадио аж від злості розпирає від сайта який викрив тисячі сепарів і зрадників України.



Лжец и провокатор!



Сепаров нужно знать и ловить, разумеется. Но для этого достаточно сайта МВД, где можно найти информацию о разыскиваемых преступниках.



А вот кто такие "зрадники" в понимании маргиналов вроде тебя и создателей Миротворца - это большой вопрос! Кто позволил группе людей без проведения малейших следственных действий клеймить всех остальных украинцев??? Это что возвращение "врагов народа" времен СССР?



Ты ответь, проффесор, на вопрос, который я поставил в комментарии, часть цитаты которого ты вырвал - как на Миротворце очутилась "зрадниця" Елена Зеленская??? Лжец и провокатор!Сепаров нужно знать и ловить, разумеется. Но для этого достаточно сайта МВД, где можно найти информацию о разыскиваемых преступниках.А вот кто такие "зрадники" в понимании маргиналов вроде тебя и создателей Миротворца - это большой вопрос! Кто позволил группе людей без проведения малейших следственных действий клеймить всех остальных украинцев??? Это что возвращение "врагов народа" времен СССР?Ты ответь, проффесор, на вопрос, который я поставил в комментарии, часть цитаты которого ты вырвал - как на Миротворце очутилась "зрадниця" Елена Зеленская??? zРадио

Повідомлень: 4226 З нами з: 02.05.18 Подякував: 816 раз. Подякували: 1912 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 13:28 ЛАД написав: AlexxK написав: Мне на момент развала было около 30. И я еще не умер, как видите.

Мне на момент развала было около 30. И я еще не умер, как видите.

Я, как видите, тоже жив. Так же, как и Старикан, yanyura и многие другие. Я рад за всех нас. И я вроде не писал конкретно о Вас или ком-то ещё.

Я, как видите, тоже жив. Так же, как и Старикан, yanyura и многие другие.Я рад за всех нас. И я вроде не писал конкретно о Вас или ком-то ещё.



З 30-річних на 91 рік дожило понад 80% до сьогоднішнього дня, аж ніяк не половина. З 30-річних на 91 рік дожило понад 80% до сьогоднішнього дня, аж ніяк не половина. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2980 З нами з: 19.04.12 Подякував: 37 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 13:46 freeze написав: pesikot написав: freeze написав:

Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом.

Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям. Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом.Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям.

А какие сегодняшние действия Порошенко ?

У нас уже Зеленский Президент много месяцев как.

И ВР полна СН

Их действия и будем обсуждать.

Как СН лично вам РРО присунуло

Как СН проституток вызывало

Как СН полно насильников.



Вы ведь барыга, но почему-то вас это не радует.

Вас не радует, что за отмазывание долбочёсев деньги получаете. А какие сегодняшние действия Порошенко ?У нас уже Зеленский Президент много месяцев как.И ВР полна СНИх действия и будем обсуждать.Как СН лично вам РРО присунулоКак СН проституток вызывалоКак СН полно насильников.Вы ведь барыга, но почему-то вас это не радует.Вас не радует, что за отмазывание долбочёсев деньги получаете.



У вас логика отсутствует, я наоборот готов за бесплатно обьяснить Пете как увеличить его шанс выиграть выборы, хотя бы местные в следующем году.

Но он ушел в свой узкий электоральный мирок в 8 процентов, и почему то остановился в развитии. У вас логика отсутствует, я наоборот готов за бесплатно обьяснить Пете как увеличить его шанс выиграть выборы, хотя бы местные в следующем году.Но он ушел в свой узкий электоральный мирок в 8 процентов, и почему то остановился в развитии.

1. Зе работали на "население"

2. По работал на "смотрящих"

Но по факту население всегда остаётся в стороне - как раз население это не понимает.

Результатом тотальное бегство из страны, если его не было, или по каким то причинам не будет - будет вооруженное противостояние периодически переростающее с бытового уровня и мелкого террора в системные погромы(а это уже критический уровень беспредела от власти - для этого населению предлагают телевизор, войну, но только не "хлеб", ибо его можно продать)



Хозяин Зе просчитался, что во время войны "Население" кидать, это критический уровень, По рассчитывал, на восстановленную систему "смотрящих" 1. Зе работали на "население"2. По работал на "смотрящих"Но по факту население всегда остаётся в стороне - как раз население это не понимает.Результатом тотальное бегство из страны, если его не было, или по каким то причинам не будет - будет вооруженное противостояние периодически переростающее с бытового уровня и мелкого террора в системные погромы(а это уже критический уровень беспредела от власти - для этого населению предлагают телевизор, войну, но только не "хлеб", ибо его можно продать)Хозяин Зе просчитался, что во время войны "Население" кидать, это критический уровень, По рассчитывал, на восстановленную систему "смотрящих" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7244 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 13:52 zРадио написав: Ethereum написав: Як агента фсб,"киеволянина" проффесора засерадио аж від злості розпирає від сайта який викрив тисячі сепарів і зрадників України.

Як агента фсб,"киеволянина" проффесора засерадио аж від злості розпирає від сайта який викрив тисячі сепарів і зрадників України.



Лжец и провокатор!



Сепаров нужно знать и ловить, разумеется. Но для этого достаточно сайта МВД, где можно найти информацию о разыскиваемых преступниках.



А вот кто такие "зрадники" в понимании маргиналов вроде тебя и создателей Миротворца - это большой вопрос! Кто позволил группе людей без проведения малейших следственных действий клеймить всех остальных украинцев??? Это что возвращение "врагов народа" времен СССР?



Ты ответь, проффесор, на вопрос, который я поставил в комментарии, часть цитаты которого ты вырвал - как на Миротворце очутилась "зрадниця" Елена Зеленская??? Лжец и провокатор!Сепаров нужно знать и ловить, разумеется. Но для этого достаточно сайта МВД, где можно найти информацию о разыскиваемых преступниках.А вот кто такие "зрадники" в понимании маргиналов вроде тебя и создателей Миротворца - это большой вопрос! Кто позволил группе людей без проведения малейших следственных действий клеймить всех остальных украинцев??? Это что возвращение "врагов народа" времен СССР?Ты ответь, проффесор, на вопрос, который я поставил в комментарии, часть цитаты которого ты вырвал - как на Миротворце очутилась "зрадниця" Елена Зеленская???



Молодец мальчик, пойди возьми шекель. Молодец мальчик, пойди возьми шекель. Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war. lestat

