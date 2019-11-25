Додано: Вів 26 лис, 2019 13:46

freeze написав: pesikot написав: freeze написав:

Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом.

Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям. Я просто внятно объяснил простые истины как получить шанс выиграть выборы и как заранее их прокакать с разгромным счетом.Петя и сейчас не понял своей главной ошибки на выборах, судя по его сегодняшним действиям.

А какие сегодняшние действия Порошенко ?

У нас уже Зеленский Президент много месяцев как.

И ВР полна СН

Их действия и будем обсуждать.

Как СН лично вам РРО присунуло

Как СН проституток вызывало

Как СН полно насильников.



Вы ведь барыга, но почему-то вас это не радует.

Вас не радует, что за отмазывание долбочёсев деньги получаете. А какие сегодняшние действия Порошенко ?У нас уже Зеленский Президент много месяцев как.И ВР полна СНИх действия и будем обсуждать.Как СН лично вам РРО присунулоКак СН проституток вызывалоКак СН полно насильников.Вы ведь барыга, но почему-то вас это не радует.Вас не радует, что за отмазывание долбочёсев деньги получаете.



У вас логика отсутствует, я наоборот готов за бесплатно обьяснить Пете как увеличить его шанс выиграть выборы, хотя бы местные в следующем году.

Но он ушел в свой узкий электоральный мирок в 8 процентов, и почему то остановился в развитии. У вас логика отсутствует, я наоборот готов за бесплатно обьяснить Пете как увеличить его шанс выиграть выборы, хотя бы местные в следующем году.Но он ушел в свой узкий электоральный мирок в 8 процентов, и почему то остановился в развитии.

1. Зе работали на "население"2. По работал на "смотрящих"Но по факту население всегда остаётся в стороне - как раз население это не понимает.Результатом тотальное бегство из страны, если его не было, или по каким то причинам не будет - будет вооруженное противостояние периодически переростающее с бытового уровня и мелкого террора в системные погромы(а это уже критический уровень беспредела от власти - для этого населению предлагают телевизор, войну, но только не "хлеб", ибо его можно продать)Хозяин Зе просчитался, что во время войны "Население" кидать, это критический уровень, По рассчитывал, на восстановленную систему "смотрящих"