Це просто список, як і на "Миротворці". Не треба їх демонізувати. І з першого списку можна вилетіти, і з другого, як дружина Зеленського.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:00
Re: Політичні дискусії
Це просто список, як і на "Миротворці". Не треба їх демонізувати. І з першого списку можна вилетіти, і з другого, як дружина Зеленського.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:12
Так треба трошки "розкуркулювати" - дрібнити - тоді щось може на грунті конкуренції толкове виросте . А так - нам нічого хорошого не світить ...
А демонізувати треба - людина яка думає тільки про прибуток не може бути інакшою ...
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:16
Не было у него шансов.
"Отчаявшемуся населению" (с) не нужны Экономика/Образование/Обновление.
Ему нужны Халява/Посадить/Дружба с братской кормилицей-Россией.
А в информпространстве все равно победили бы бигусы и Ко, накачиваемые Коломой/Пинчуком/Фирташем.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:23
Пропоную кураторам переіменівати срадио на більш гуманне : Русадаспорт чи зеолог! І прописку ,бо ну ніяк засерадіо з Києвом не вяжеться. Речевка більше курганстких. Саме головне що цей імбеціль міг би непогано заробляти ,будучи реальним шпігом,,а працює за копійки...
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:27
туда ему и дорога
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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