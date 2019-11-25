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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4741474247434744
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:00

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:В том списке и Порошенко с Косюком.
Считаете, их тоже надо "расстрелять"?

Це просто список, як і на "Миротворці". Не треба їх демонізувати. І з першого списку можна вилетіти, і з другого, як дружина Зеленського.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:12

  lapay написав:
  yanyura написав:В том списке и Порошенко с Косюком.
Считаете, их тоже надо "расстрелять"?

Це просто список, як і на "Миротворці". Не треба їх демонізувати. І з першого списку можна вилетіти, і з другого, як дружина Зеленського.

Так треба трошки "розкуркулювати" - дрібнити - тоді щось може на грунті конкуренції толкове виросте . А так - нам нічого хорошого не світить ...
А демонізувати треба - людина яка думає тільки про прибуток не може бути інакшою ...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:16

  freeze написав: Порошенко не дурак и много сделал, но последний год он вопреки советам того же Ковальчука, главы его администрации, советам Грынива, главы его штаба, ударился в сектанство с лозунгом языка и веры.
Если бы он пошел на выборы под лозунгом Экономика.Образование.Обновление у Пороха были бы неплохие шансы. А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.

Не было у него шансов.
"Отчаявшемуся населению" (с) не нужны Экономика/Образование/Обновление.
Ему нужны Халява/Посадить/Дружба с братской кормилицей-Россией.
А в информпространстве все равно победили бы бигусы и Ко, накачиваемые Коломой/Пинчуком/Фирташем.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:23

  andrijk777 написав:zРадио Просто так виглядає, що ви пишете пости на замовлення.


Пропоную кураторам переіменівати срадио на більш гуманне : Русадаспорт чи зеолог! І прописку ,бо ну ніяк засерадіо з Києвом не вяжеться. Речевка більше курганстких. Саме головне що цей імбеціль міг би непогано заробляти ,будучи реальним шпігом,,а працює за копійки...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:27

  Ethereum написав:...що цей імбеціль міг би непогано заробляти ,будучи реальним шпігом,,а працює за копійки...

туда ему и дорога
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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