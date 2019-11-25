Так треба трошки "розкуркулювати" - дрібнити - тоді щось може на грунті конкуренції толкове виросте . А так - нам нічого хорошого не світить ...
А демонізувати треба - людина яка думає тільки про прибуток не може бути інакшою ...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:12
Так треба трошки "розкуркулювати" - дрібнити - тоді щось може на грунті конкуренції толкове виросте . А так - нам нічого хорошого не світить ...
А демонізувати треба - людина яка думає тільки про прибуток не може бути інакшою ...
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:16
Не было у него шансов.
"Отчаявшемуся населению" (с) не нужны Экономика/Образование/Обновление.
Ему нужны Халява/Посадить/Дружба с братской кормилицей-Россией.
А в информпространстве все равно победили бы бигусы и Ко, накачиваемые Коломой/Пинчуком/Фирташем.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:01
Re: без шансов
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:01
Мысль, украденная из инета:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:05
Re: благие намерения
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:05
Как туда попали Тимошенко, Зеленская, Шарий, Портнов?.. Список можно продолжать бесконечно. Нет, лапай, это враги Порошенко, а не Украины!
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:09
Это формулировка коллеги detroytredа, употреблено как сарказм.
Лично мне не приходилось массово сталкиваться с отчаявшимися, даже при трехкратном посещении отделения ПФ за последние 2 месяца.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:12
Re: Політичні дискусії
Там все написано: Тимошенко
Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства. Манипулирование общественно значимой информацией.
Коли переправляли грузинського Карлсона через кордон, порушила закон.
Так само є і по всих інших.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:14
Re: когда
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:16
Re: новини
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