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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:12

  lapay написав:
  yanyura написав:В том списке и Порошенко с Косюком.
Считаете, их тоже надо "расстрелять"?

Це просто список, як і на "Миротворці". Не треба їх демонізувати. І з першого списку можна вилетіти, і з другого, як дружина Зеленського.

Так треба трошки "розкуркулювати" - дрібнити - тоді щось може на грунті конкуренції толкове виросте . А так - нам нічого хорошого не світить ...
А демонізувати треба - людина яка думає тільки про прибуток не може бути інакшою ...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:16

  freeze написав: Порошенко не дурак и много сделал, но последний год он вопреки советам того же Ковальчука, главы его администрации, советам Грынива, главы его штаба, ударился в сектанство с лозунгом языка и веры.
Если бы он пошел на выборы под лозунгом Экономика.Образование.Обновление у Пороха были бы неплохие шансы. А так он уперса рогом в этого Свинарчука, Кононенко, Грановского, томос, какие то языковые проблемы и все профукал.

Не было у него шансов.
"Отчаявшемуся населению" (с) не нужны Экономика/Образование/Обновление.
Ему нужны Халява/Посадить/Дружба с братской кормилицей-Россией.
А в информпространстве все равно победили бы бигусы и Ко, накачиваемые Коломой/Пинчуком/Фирташем.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:01

Re: без шансов

  Starikan написав:Отчаявшемуся населению

А почему население отчаялось? ведь революция победила.. дважды..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:01

Мысль, украденная из инета:
Чому ти не можеш донести свою думку до Зе-апологєта, всі ж з таким зустрічалися? Тому, що його пріорітети інші, ніж у тебе. Ви зрозумієте один іншого, якщо або ти опинишся, не дай Бог, в його системі цінностей, або він - у твоїй.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:05

Re: благие намерения

  Starikan написав:Ви зрозумієте один іншого, якщо або ти опинишся

Никогда никого не интересовало чужое мнение. а оно чужое..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:05

  lapay написав:
  zРадио написав:PS: относительно ссылки, которую ты бросил - нет, народ у нас сердобольный, никто никого расстреливать не хочет, даже олигархов. А вот заставить их соблюдать законы и не лоббировать воровство - таки необходимо!

Так і на "Миротворці" ті, хто порушив закон України, незаконно потрапивши на окуповані території, чи підтримували сепаратистів.


Как туда попали Тимошенко, Зеленская, Шарий, Портнов?.. Список можно продолжать бесконечно. Нет, лапай, это враги Порошенко, а не Украины!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:09

  sal написав:
  Starikan написав:Отчаявшемуся населению
А почему население отчаялось? ведь революция победила.. дважды..

Это формулировка коллеги detroytredа, употреблено как сарказм.
Лично мне не приходилось массово сталкиваться с отчаявшимися, даже при трехкратном посещении отделения ПФ за последние 2 месяца.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Как туда попали Тимошенко, Зеленская, Шарий, Портнов?..

Там все написано: Тимошенко
Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства. Манипулирование общественно значимой информацией.

Коли переправляли грузинського Карлсона через кордон, порушила закон.

Так само є і по всих інших.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:14

Re: когда

  Starikan написав:не приходилось массово сталкиваться с отчаявшимися, даже при трехкратном посещении

Привыкли к безпросветному "улучшению жизни". хорошо ли это?..
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:16

Re: новини

  lapay написав:Манипулирование общественно значимой информацией.

Огласите перечень значимой информации для общественности? пжлст.
sal
 
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