Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А почему население отчаялось? ведь революция победила.. дважды..
Это формулировка коллеги detroytredа, употреблено как сарказм. Лично мне не приходилось массово сталкиваться с отчаявшимися, даже при трехкратном посещении отделения ПФ за последние 2 месяца.
- Всё же побеждает "холодильник"? - Или как Вы назвали?
Жаль, что большинство не бывает среди "населения", ситуация куда плачевнее. Это не только в пенсионном, в больничках, школах(модер новость о платной школе со следующего года удалил), городах, сёлах, что под обстрелами - оккупированной части, с населением, что продали, с разграбленными шахтами, заводами, НИИ, школами,..... - Умникам я подчеркну: НЕ "бытовухе", а системного понижения в статусе Человека населения Украины. О "Судах" или судилищах, о мусорах с их игровыми притонами, с СБУшниками и наркотой,.... - Этот список бесконечен и требует "системной работы"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 26 лис, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:Как туда попали Тимошенко, Зеленская, Шарий, Портнов?..
Там все написано: Тимошенко Незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц. Участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства. Манипулирование общественно значимой информацией.
Коли переправляли грузинського Карлсона через кордон, порушила закон.
Так само є і по всих інших.
Ты с ума сошел? Показывай процессуальные документы, а не эти художественные копипасты! Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"
zРадио написав:. Ты намеренно скрыл этот эпизод, поскольку он как нельзя лучше раскрывает пропагандистскую сущность Геращенко - вдохновителя и куратора информационной помойки под названием "Миротворец", где так же грязно, как и по отношению к водителю бусика, 5 лет очерняются враги режима. Сначала одного, сейчас другого (вспомнить хотя бы ситуацию с резким появлением и резким исчезновением информации о жене Зеленского).
PS: всем пострадавшим в этой трагедии желаю скорейшего и полного выздоровления!
И Геращенко, и Миротворец. zRadio во всей красе - манипулирование и обвинения Этот оператор учётки сломался, несити следующего
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Ты с ума сошел? Показывай процессуальные документы, а не эти художественные копипасты! Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"
Може тобі ще вирок суду показати? Не подобається інфа - подавай в суд, покажеш номер справи, рішення суду, тоді і будеш щось вякати проти "Миротворця".
Будь-який громадянин, який уважає, що волонтерський центр "Миротворець" порушує права людини, має право звернутися до суду. Про це сказав заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської облдержадміністрації Георгій Тука в авторській програмі головного редактора видання "ГОРДОН" Олесі Бацман на телеканалі "112 Україна".
Тука вважає, що "Миротворець" жодним чином не порушує прав людини.
"Навіть більше, такі дискусії вже були неодноразово. Закінчувалося все приблизно так: "Панове, якщо ви вважаєте, що це порушує чиїсь права, будь ласка, звертайтеся до суду". Ми живемо в цивілізованому суспільстві і намагаємося будувати правову державу", – сказав Тука.
Він заявив, що ніхто з тих, кого занесено до бази, не подав у суд.
"Тому що, по-перше, не дурні сайт створювали і передбачали, які будуть атаки. Якщо уважно прочитати заголовок [сайта], то там написано, що це база даних людей, підозрюваних у таких і таких діях"... Я хотів би ще зазначити: по-моєму, у Конституції записано, що кожен громадянин зобов'язаний повідомляти про ймовірні злочини", – пояснив Тука. Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/loju- ... 45219.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"
Когда здесь звучат призывы посадить всех представителей предыдущей власти, так zRadio и ему подобные, молчаливо поддакивают. А когда заходит речь о сайте Миротворец, так сразу - "не может служить основанием для некоего "общественного порицания""
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"
Когда здесь звучат призывы посадить всех представителей предыдущей власти, так zRadio и ему подобные, молчаливо поддакивают. А когда заходит речь о сайте Миротворец, так сразу - "не может служить основанием для некоего "общественного порицания""
Молчаливо поддакивают - хорошо сказал А вообще я никогда не призывал кого-то мочить без наличия достаточных юридических оснований. А уж по отношению конкретно к Порошенко, так тем более - наезд на бывшего президента может иметь последствия для внешней поддержки Украины. Плюс не далее, как 2 недели назад я писал, что ничего Порошенко предъявить не удастся, поскольку коррупция осуществлялась через изменение законодательства, а не тупым воровством.
PS: обратите внимание, как дружно вся (!!!) порохобратия форума обрушилась на меня за критику Миротворца. Повылазили даже те, кто раз в месяц заходит...