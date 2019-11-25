Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"
Когда здесь звучат призывы посадить всех представителей предыдущей власти, так zRadio и ему подобные, молчаливо поддакивают. А когда заходит речь о сайте Миротворец, так сразу - "не может служить основанием для некоего "общественного порицания""
Действительно до одного места тот Миротворец, внесенные в этот Миротворец набрали голосов на выборах в два раза больше, чем содружество основателей Миротворца, почти в три раза больше даже. Один из основателей Миротворца Геращенко быстро переобувшись побежал служить новой власти, а другой Тука обиженный по ток－шоу ходит, все жалуется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
еще по сути аргументы? или как всегда - "вата", "зрада", "припорошенкотакогонэбуло"? Азаров на фоне всех последних барыг, включая нонешних, рулящих экономикой/правительством выглядит просто небожителем - огромный трудовой стаж в реальном секторе, затем профессор кафедры, доктор наук, членкор и т.д. Лично вы можете похвастаться подобными успехами?
freeze написав:Действительно до одного места тот Миротворец, внесенные в этот Миротворец набрали голосов на выборах в два раза больше, чем содружество основателей Миротворца, почти в три раза больше даже. Один из основателей Миротворца Геращенко быстро переобувшись побежал служить новой власти, а другой Тука обиженный по ток－шоу ходит, все жалуется.
Претензии к zRadio, это он Миротворец не к месту вспомнил Может он там в списках ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:.. Всё остальное - номенклатурная работа далеко не в реальном секторе. ..
ну-да, ну-да. Из той же педивикии "В 1976—1984 годах — заведующий лабораторией, заведующий отделом Подмосковного научно-исследовательского и проектно-конструкторского угольного института в городе Новомосковске Тульской области" у меня есть знакомый клеточный технолог - из ваших стволовых клеток копию вашего члена может отрастить. Таких в мире единицы. И да, он завлабораторий. Собственной. Похвастайтесь успехами в учебе и обучении других на фоне Азарова, или вы только по..говорить?
Колишній в'язень Кремля український режисер Олег Сенцов під час вручення йому премії Сахарова у Європарламенті назвав Україну найбільшим єврооптимістом у світі і застеріг евроспільноту від довіри президенту РФ Володимиру Путіну, нагадавши про загиблих унаслідок російської агресії Я ніколи не міг собі уявити, що моє ім'я будуть ставити в один ряд з такими людьми. Це велика честь та велика відповідальність. Дякую вам за це. Я сприймаю цю премію не як свою власну відзнаку, а як знак, який отримують всі українські політв'язні в російських тюрмах, як всі військовополонені що знаходяться на Донбасі в руках сепаратистів, як всі наші активісти, що досі боряться за нашу країну, як всі наші військові, що борються за нашу незалежність і вже поклали свої голови. Зараз ведеться багато розмов про примирення з Росією. Я не вірю Путіну. І закликю вас не вірити йому. Росіяни обов'язково обдурять. Вони не хочуть миру на Донбасі, вони не хочуть миру Україні, вони хочуть бачити Україну на колінах, хочуть впливати на європейську та світову політику силовим методом. Ми цього не допустимо. Ми боролися та боремось за свою свободу. До самого кінця. В ЄС зараз багато внутрішніх конфліктів, як розвиватись, куди рухатись. Як то кажуть, нам би ваші проблеми. У нас все набагато тяжче. У нас стара корупційна система в країні, яка досі не змінена і в нас військова агресія. Кожен тиждень гинуть наші військові. Це інший рівень проблем. Та при всіх внутрішніх проблемах, ЄС розвивається і я вважаю, це гарна інституція та приклад для нас всіх. Тому що є країна, яка є найбільшим єврооптимістом у світі - це Україна. Тому що для нас немає іншого шляху розвитку, другого виходу. Це для нас питання виживання як країни. Тому кожного разу, коли хтось із вас буде думати, як простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тис. загиблих в Україні, про ті сотні хлопців полонених, в тюрмах, яких можуть катувати прямо зараз, про тих кримських татар, яких можуть арештовувати прямо зараз і їхні сім'ї лишаться без батьків. Пам'ятайте про тих хлопців в окопах з такими нашивками, які ризикують своїми життями, ризикують за вашу і нашу свободу. Дякую. За вашу і нашу свободу.