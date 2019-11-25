Додано: Вів 26 лис, 2019 16:55

Кабмин завтра перераспределит более 171 млн грн на зарплаты учителям и направит 326 млн грн на медицинскую субвенцию.

Правку в закон о Госбюро расследований, которая бы позволила продолжить рохслидування дел Майдана, не приняли 15 ноября, потому что могли возникнуть вопросы к ее законности

Зеленскому в Эстонии подарили велосипед.

Министр отметил, что 3 млн тонн угля, которые дает государственная угольная отрасль, не соответствуют тем затратам, которые несет госбюджет для компенсации заработных плат.

Ітогі подвєдьом. 2019-11-26Ну надо же.Сперва, с августа блокируют перечисления субвенций местным бюджетам.А потом Зеленский грозно топает ножкой "погасить долги".Скажите кто-нибудь этому недоразумению, что долги из-за действий его команды и появились.Спектаклю устроили. Квартал"95. Грозный сЦарь-неЛох и бояреСвои прямые обязанности оно выполнять собирается ? Или будет каждую неделю на Тесле ездить и устраивать шоу.Ранее было заявлено ЗеленскимИ не завтра, и мандат не сложен. Максимум - выгнали из партии.Наш Бубочка сыграл грозного сЦаря и наврал.Законностью озаботились.До этого, в турбо-режиме, им это не мешало ни разу. На регламент ложили, минимум, 226 х******.Троллинг 80-го уровняНет покоя долбанутым.Специально для