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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4743474447454746
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:44

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  zРадио написав:Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"

Когда здесь звучат призывы посадить всех представителей предыдущей власти, так zRadio и ему подобные, молчаливо поддакивают.
А когда заходит речь о сайте Миротворец, так сразу - "не может служить основанием для некоего "общественного порицания""


Действительно до одного места тот Миротворец, внесенные в этот Миротворец набрали голосов на выборах в два раза больше, чем содружество основателей Миротворца, почти в три раза больше даже.
Один из основателей Миротворца Геращенко быстро переобувшись побежал служить новой власти, а другой Тука обиженный по ток－шоу ходит, все жалуется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:55

Ітогі подвєдьом. 2019-11-26

Ітогі подвєдьом. 2019-11-26

1) Зеленский из аэропорта поручил Гончаруку погасить долги перед учителями и врачами (видео)
Ну надо же.
Сперва, с августа блокируют перечисления субвенций местным бюджетам.
А потом Зеленский грозно топает ножкой "погасить долги".
Скажите кто-нибудь этому недоразумению, что долги из-за действий его команды и появились.

Гончарук ответил на требование Зеленского вернуть долги учителям и врачам
Кабмин завтра перераспределит более 171 млн грн на зарплаты учителям и направит 326 млн грн на медицинскую субвенцию.

Спектаклю устроили. Квартал"95. Грозный сЦарь-неЛох и бояре :evil:

2) "Будем откровенно говорить": Зеленский обещает еженедельные видеоотчеты в соцсети о работе власти
Свои прямые обязанности оно выполнять собирается ? Или будет каждую неделю на Тесле ездить и устраивать шоу.

3) "Мы этим гордимся": Зеленский об исключении из "Слуги народа" скандального нардепа Иванисова (видео)

Ранее было заявлено Зеленским
Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа".
И не завтра, и мандат не сложен. Максимум - выгнали из партии.
Наш Бубочка сыграл грозного сЦаря и наврал.

4) В «Слуге народа» рассказали, почему не приняли правку по расследованиям дел Майдана
Правку в закон о Госбюро расследований, которая бы позволила продолжить рохслидування дел Майдана, не приняли 15 ноября, потому что могли возникнуть вопросы к ее законности

Законностью озаботились.
До этого, в турбо-режиме, им это не мешало ни разу. На регламент ложили, минимум, 226 х******.

5) Президент Эстонии вручила Зеленскому необычный подарок (фото)
Зеленскому в Эстонии подарили велосипед.

Троллинг 80-го уровня :)

6) Сенцов в Европарламенте: протягивая руку дружбы Путину, помните о 13 тысячах погибших в Украине

7) Суд разрешил ГБР получить доступ к данным паспортов Порошенко

ГБР подготовило подозрение и представление о снятии неприкосновенности с Федины из-за угроз Зеленскому

Нет покоя долбанутым.

8) Специально для Kudrjavuy
В Украине ликвидируют убыточные госшахты: что будет с горняками
Министр отметил, что 3 млн тонн угля, которые дает государственная угольная отрасль, не соответствуют тем затратам, которые несет госбюджет для компенсации заработных плат.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:58

  Ethereum написав:
  sequence написав:"небесная сотня" плавно превращается в "небесный полтинник", если верить Лукаш:
https://strana.ua/opinions/235656-ukrai ... otnja.html


Ти ще Пуйло процитуй і Азірова...

еще по сути аргументы?
или как всегда - "вата", "зрада", "припорошенкотакогонэбуло"?
Азаров на фоне всех последних барыг, включая нонешних, рулящих экономикой/правительством выглядит просто небожителем - огромный трудовой стаж в реальном секторе, затем профессор кафедры, доктор наук, членкор и т.д.
Лично вы можете похвастаться подобными успехами?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:58

  freeze написав:Действительно до одного места тот Миротворец, внесенные в этот Миротворец набрали голосов на выборах в два раза больше, чем содружество основателей Миротворца, почти в три раза больше даже.
Один из основателей Миротворца Геращенко быстро переобувшись побежал служить новой власти, а другой Тука обиженный по ток－шоу ходит, все жалуется.

Претензии к zRadio, это он Миротворец не к месту вспомнил :)
Может он там в списках ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:02

Re: успех

  sequence написав:стаж в реальном секторе, затем профессор кафедры, доктор наук, членкор и т.д.

Сейчас это считается недостатком. Только молодая команда!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:03

  sequence написав:Азаров на фоне всех последних барыг, включая нонешних, рулящих экономикой/правительством выглядит просто небожителем - огромный трудовой стаж в реальном секторе

Азаров, Николай Янович
Максимум
С 1971 до 1976 год начальник участка, главный инженер в тресте Тулашахтоосушение» комбината «Тулауголь»[5].

Всё остальное - номенклатурная работа далеко не в реальном секторе.

Так что, давайте сюда Азарова, внимательно послушаем
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:04

  sal написав:
  sequence написав:стаж в реальном секторе, затем профессор кафедры, доктор наук, членкор и т.д.

Сейчас это считается недостатком. Только молодая команда!

молодую команду просят сделать КамингАут.
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