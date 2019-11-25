Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"
Когда здесь звучат призывы посадить всех представителей предыдущей власти, так zRadio и ему подобные, молчаливо поддакивают. А когда заходит речь о сайте Миротворец, так сразу - "не может служить основанием для некоего "общественного порицания""
Действительно до одного места тот Миротворец, внесенные в этот Миротворец набрали голосов на выборах в два раза больше, чем содружество основателей Миротворца, почти в три раза больше даже. Один из основателей Миротворца Геращенко быстро переобувшись побежал служить новой власти, а другой Тука обиженный по ток－шоу ходит, все жалуется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
еще по сути аргументы? или как всегда - "вата", "зрада", "припорошенкотакогонэбуло"? Азаров на фоне всех последних барыг, включая нонешних, рулящих экономикой/правительством выглядит просто небожителем - огромный трудовой стаж в реальном секторе, затем профессор кафедры, доктор наук, членкор и т.д. Лично вы можете похвастаться подобными успехами?
freeze написав:Действительно до одного места тот Миротворец, внесенные в этот Миротворец набрали голосов на выборах в два раза больше, чем содружество основателей Миротворца, почти в три раза больше даже. Один из основателей Миротворца Геращенко быстро переобувшись побежал служить новой власти, а другой Тука обиженный по ток－шоу ходит, все жалуется.
Претензии к zRadio, это он Миротворец не к месту вспомнил Может он там в списках ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой