RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4743474447454746>
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:31

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ты с ума сошел? Показывай процессуальные документы, а не эти художественные копипасты! Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"

Може тобі ще вирок суду показати? Не подобається інфа - подавай в суд, покажеш номер справи, рішення суду, тоді і будеш щось вякати проти "Миротворця".

Будь-який громадянин, який уважає, що волонтерський центр "Миротворець" порушує права людини, має право звернутися до суду. Про це сказав заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської облдержадміністрації Георгій Тука в авторській програмі головного редактора видання "ГОРДОН" Олесі Бацман на телеканалі "112 Україна".

Тука вважає, що "Миротворець" жодним чином не порушує прав людини.

"Навіть більше, такі дискусії вже були неодноразово. Закінчувалося все приблизно так: "Панове, якщо ви вважаєте, що це порушує чиїсь права, будь ласка, звертайтеся до суду". Ми живемо в цивілізованому суспільстві і намагаємося будувати правову державу", – сказав Тука.

Він заявив, що ніхто з тих, кого занесено до бази, не подав у суд.

"Тому що, по-перше, не дурні сайт створювали і передбачали, які будуть атаки. Якщо уважно прочитати заголовок [сайта], то там написано, що це база даних людей, підозрюваних у таких і таких діях"... Я хотів би ще зазначити: по-моєму, у Конституції записано, що кожен громадянин зобов'язаний повідомляти про ймовірні злочини", – пояснив Тука.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/loju- ... 45219.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9010
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:35

  zРадио написав:Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"

Когда здесь звучат призывы посадить всех представителей предыдущей власти, так zRadio и ему подобные, молчаливо поддакивают.
А когда заходит речь о сайте Миротворец, так сразу - "не может служить основанием для некоего "общественного порицания""
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3465
З нами з: 31.08.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:41

  pesikot написав:
  zРадио написав:Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"

Когда здесь звучат призывы посадить всех представителей предыдущей власти, так zRadio и ему подобные, молчаливо поддакивают.
А когда заходит речь о сайте Миротворец, так сразу - "не может служить основанием для некоего "общественного порицания""


Молчаливо поддакивают - хорошо сказал :mrgreen: А вообще я никогда не призывал кого-то мочить без наличия достаточных юридических оснований. А уж по отношению конкретно к Порошенко, так тем более - наезд на бывшего президента может иметь последствия для внешней поддержки Украины. Плюс не далее, как 2 недели назад я писал, что ничего Порошенко предъявить не удастся, поскольку коррупция осуществлялась через изменение законодательства, а не тупым воровством.

PS: обратите внимание, как дружно вся (!!!) порохобратия форума обрушилась на меня за критику Миротворца. Повылазили даже те, кто раз в месяц заходит...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4230
З нами з: 02.05.18
Подякував: 816 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:44

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  zРадио написав:Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"

Когда здесь звучат призывы посадить всех представителей предыдущей власти, так zRadio и ему подобные, молчаливо поддакивают.
А когда заходит речь о сайте Миротворец, так сразу - "не может служить основанием для некоего "общественного порицания""


Действительно до одного места тот Миротворец, внесенные в этот Миротворец набрали голосов на выборах в два раза больше, чем содружество основателей Миротворца, почти в три раза больше даже.
Один из основателей Миротворца Геращенко быстро переобувшись побежал служить новой власти, а другой Тука обиженный по ток－шоу ходит, все жалуется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13699
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3771 раз.
Подякували: 5577 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:55

Ітогі подвєдьом. 2019-11-26

Ітогі подвєдьом. 2019-11-26

1) Зеленский из аэропорта поручил Гончаруку погасить долги перед учителями и врачами (видео)
Ну надо же.
Сперва, с августа блокируют перечисления субвенций местным бюджетам.
А потом Зеленский грозно топает ножкой "погасить долги".
Скажите кто-нибудь этому недоразумению, что долги из-за действий его команды и появились.

Гончарук ответил на требование Зеленского вернуть долги учителям и врачам
Кабмин завтра перераспределит более 171 млн грн на зарплаты учителям и направит 326 млн грн на медицинскую субвенцию.

Спектаклю устроили. Квартал"95. Грозный сЦарь-неЛох и бояре :evil:

2) "Будем откровенно говорить": Зеленский обещает еженедельные видеоотчеты в соцсети о работе власти
Свои прямые обязанности оно выполнять собирается ? Или будет каждую неделю на Тесле ездить и устраивать шоу.

3) "Мы этим гордимся": Зеленский об исключении из "Слуги народа" скандального нардепа Иванисова (видео)

Ранее было заявлено Зеленским
Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа".
И не завтра, и мандат не сложен. Максимум - выгнали из партии.
Наш Бубочка сыграл грозного сЦаря и наврал.

4) В «Слуге народа» рассказали, почему не приняли правку по расследованиям дел Майдана
Правку в закон о Госбюро расследований, которая бы позволила продолжить рохслидування дел Майдана, не приняли 15 ноября, потому что могли возникнуть вопросы к ее законности

Законностью озаботились.
До этого, в турбо-режиме, им это не мешало ни разу. На регламент ложили, минимум, 226 х******.

5) Президент Эстонии вручила Зеленскому необычный подарок (фото)
Зеленскому в Эстонии подарили велосипед.

Троллинг 80-го уровня :)

6) Сенцов в Европарламенте: протягивая руку дружбы Путину, помните о 13 тысячах погибших в Украине

7) Суд разрешил ГБР получить доступ к данным паспортов Порошенко

ГБР подготовило подозрение и представление о снятии неприкосновенности с Федины из-за угроз Зеленскому

Нет покоя долбанутым.

8) Специально для Kudrjavuy
В Украине ликвидируют убыточные госшахты: что будет с горняками
Министр отметил, что 3 млн тонн угля, которые дает государственная угольная отрасль, не соответствуют тем затратам, которые несет госбюджет для компенсации заработных плат.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3465
З нами з: 31.08.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:58

  freeze написав:Действительно до одного места тот Миротворец, внесенные в этот Миротворец набрали голосов на выборах в два раза больше, чем содружество основателей Миротворца, почти в три раза больше даже.
Один из основателей Миротворца Геращенко быстро переобувшись побежал служить новой власти, а другой Тука обиженный по ток－шоу ходит, все жалуется.

Претензии к zRadio, это он Миротворец не к месту вспомнил :)
Может он там в списках ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3465
З нами з: 31.08.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:03

  sequence написав:Азаров на фоне всех последних барыг, включая нонешних, рулящих экономикой/правительством выглядит просто небожителем - огромный трудовой стаж в реальном секторе

Азаров, Николай Янович
Максимум
С 1971 до 1976 год начальник участка, главный инженер в тресте Тулашахтоосушение» комбината «Тулауголь»[5].

Всё остальное - номенклатурная работа далеко не в реальном секторе.

Так что, давайте сюда Азарова, внимательно послушаем
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3465
З нами з: 31.08.09
Подякував: 255 раз.
Подякували: 807 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:04

  sal написав:
  sequence написав:стаж в реальном секторе, затем профессор кафедры, доктор наук, членкор и т.д.

Сейчас это считается недостатком. Только молодая команда!

молодую команду просят сделать КамингАут.
sequence
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 29.12.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:09

  sequence написав:
  sal написав:
  sequence написав:стаж в реальном секторе, затем профессор кафедры, доктор наук, членкор и т.д.

Сейчас это считается недостатком. Только молодая команда!

молодую команду просят сделать КамингАут.


Вроде Гончарук, Милованов и Нефёдов собираются.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13699
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3771 раз.
Подякували: 5577 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:10

Re: Політичні дискусії

Колишній в'язень Кремля український режисер Олег Сенцов під час вручення йому премії Сахарова у Європарламенті назвав Україну найбільшим єврооптимістом у світі і застеріг евроспільноту від довіри президенту РФ Володимиру Путіну, нагадавши про загиблих унаслідок російської агресії
Я ніколи не міг собі уявити, що моє ім'я будуть ставити в один ряд з такими людьми. Це велика честь та велика відповідальність. Дякую вам за це. Я сприймаю цю премію не як свою власну відзнаку, а як знак, який отримують всі українські політв'язні в російських тюрмах, як всі військовополонені що знаходяться на Донбасі в руках сепаратистів, як всі наші активісти, що досі боряться за нашу країну, як всі наші військові, що борються за нашу незалежність і вже поклали свої голови. Зараз ведеться багато розмов про примирення з Росією. Я не вірю Путіну. І закликю вас не вірити йому. Росіяни обов'язково обдурять. Вони не хочуть миру на Донбасі, вони не хочуть миру Україні, вони хочуть бачити Україну на колінах, хочуть впливати на європейську та світову політику силовим методом. Ми цього не допустимо. Ми боролися та боремось за свою свободу. До самого кінця. В ЄС зараз багато внутрішніх конфліктів, як розвиватись, куди рухатись. Як то кажуть, нам би ваші проблеми. У нас все набагато тяжче. У нас стара корупційна система в країні, яка досі не змінена і в нас військова агресія. Кожен тиждень гинуть наші військові. Це інший рівень проблем. Та при всіх внутрішніх проблемах, ЄС розвивається і я вважаю, це гарна інституція та приклад для нас всіх. Тому що є країна, яка є найбільшим єврооптимістом у світі - це Україна. Тому що для нас немає іншого шляху розвитку, другого виходу. Це для нас питання виживання як країни. Тому кожного разу, коли хтось із вас буде думати, як простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тис. загиблих в Україні, про ті сотні хлопців полонених, в тюрмах, яких можуть катувати прямо зараз, про тих кримських татар, яких можуть арештовувати прямо зараз і їхні сім'ї лишаться без батьків. Пам'ятайте про тих хлопців в окопах з такими нашивками, які ризикують своїми життями, ризикують за вашу і нашу свободу. Дякую. За вашу і нашу свободу.

https://espreso.tv/news/2019/11/26/quot ... _sakharova

А Зеків,які скоро пожмуть руку пуйлу- НА НАРИ!! :D
Ethereum
 
Повідомлень: 915
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4743474447454746>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.