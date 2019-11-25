Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ты с ума сошел? Показывай процессуальные документы, а не эти художественные копипасты! Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"
Може тобі ще вирок суду показати? Не подобається інфа - подавай в суд, покажеш номер справи, рішення суду, тоді і будеш щось вякати проти "Миротворця".
Будь-який громадянин, який уважає, що волонтерський центр "Миротворець" порушує права людини, має право звернутися до суду. Про це сказав заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської облдержадміністрації Георгій Тука в авторській програмі головного редактора видання "ГОРДОН" Олесі Бацман на телеканалі "112 Україна".
Тука вважає, що "Миротворець" жодним чином не порушує прав людини.
"Навіть більше, такі дискусії вже були неодноразово. Закінчувалося все приблизно так: "Панове, якщо ви вважаєте, що це порушує чиїсь права, будь ласка, звертайтеся до суду". Ми живемо в цивілізованому суспільстві і намагаємося будувати правову державу", – сказав Тука.
Він заявив, що ніхто з тих, кого занесено до бази, не подав у суд.
"Тому що, по-перше, не дурні сайт створювали і передбачали, які будуть атаки. Якщо уважно прочитати заголовок [сайта], то там написано, що це база даних людей, підозрюваних у таких і таких діях"... Я хотів би ще зазначити: по-моєму, у Конституції записано, що кожен громадянин зобов'язаний повідомляти про ймовірні злочини", – пояснив Тука. Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/loju- ... 45219.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"
Когда здесь звучат призывы посадить всех представителей предыдущей власти, так zRadio и ему подобные, молчаливо поддакивают. А когда заходит речь о сайте Миротворец, так сразу - "не может служить основанием для некоего "общественного порицания""
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"
Когда здесь звучат призывы посадить всех представителей предыдущей власти, так zRadio и ему подобные, молчаливо поддакивают. А когда заходит речь о сайте Миротворец, так сразу - "не может служить основанием для некоего "общественного порицания""
Молчаливо поддакивают - хорошо сказал А вообще я никогда не призывал кого-то мочить без наличия достаточных юридических оснований. А уж по отношению конкретно к Порошенко, так тем более - наезд на бывшего президента может иметь последствия для внешней поддержки Украины. Плюс не далее, как 2 недели назад я писал, что ничего Порошенко предъявить не удастся, поскольку коррупция осуществлялась через изменение законодательства, а не тупым воровством.
PS: обратите внимание, как дружно вся (!!!) порохобратия форума обрушилась на меня за критику Миротворца. Повылазили даже те, кто раз в месяц заходит...
zРадио написав:Незаконное имеет свой номер расследования, дела, или решения суда! Все остальное является законным, и не может служить основанием для некоего "общественного порицания"
Когда здесь звучат призывы посадить всех представителей предыдущей власти, так zRadio и ему подобные, молчаливо поддакивают. А когда заходит речь о сайте Миротворец, так сразу - "не может служить основанием для некоего "общественного порицания""
Действительно до одного места тот Миротворец, внесенные в этот Миротворец набрали голосов на выборах в два раза больше, чем содружество основателей Миротворца, почти в три раза больше даже. Один из основателей Миротворца Геращенко быстро переобувшись побежал служить новой власти, а другой Тука обиженный по ток－шоу ходит, все жалуется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Действительно до одного места тот Миротворец, внесенные в этот Миротворец набрали голосов на выборах в два раза больше, чем содружество основателей Миротворца, почти в три раза больше даже. Один из основателей Миротворца Геращенко быстро переобувшись побежал служить новой власти, а другой Тука обиженный по ток－шоу ходит, все жалуется.
Претензии к zRadio, это он Миротворец не к месту вспомнил Может он там в списках ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Колишній в'язень Кремля український режисер Олег Сенцов під час вручення йому премії Сахарова у Європарламенті назвав Україну найбільшим єврооптимістом у світі і застеріг евроспільноту від довіри президенту РФ Володимиру Путіну, нагадавши про загиблих унаслідок російської агресії Я ніколи не міг собі уявити, що моє ім'я будуть ставити в один ряд з такими людьми. Це велика честь та велика відповідальність. Дякую вам за це. Я сприймаю цю премію не як свою власну відзнаку, а як знак, який отримують всі українські політв'язні в російських тюрмах, як всі військовополонені що знаходяться на Донбасі в руках сепаратистів, як всі наші активісти, що досі боряться за нашу країну, як всі наші військові, що борються за нашу незалежність і вже поклали свої голови. Зараз ведеться багато розмов про примирення з Росією. Я не вірю Путіну. І закликю вас не вірити йому. Росіяни обов'язково обдурять. Вони не хочуть миру на Донбасі, вони не хочуть миру Україні, вони хочуть бачити Україну на колінах, хочуть впливати на європейську та світову політику силовим методом. Ми цього не допустимо. Ми боролися та боремось за свою свободу. До самого кінця. В ЄС зараз багато внутрішніх конфліктів, як розвиватись, куди рухатись. Як то кажуть, нам би ваші проблеми. У нас все набагато тяжче. У нас стара корупційна система в країні, яка досі не змінена і в нас військова агресія. Кожен тиждень гинуть наші військові. Це інший рівень проблем. Та при всіх внутрішніх проблемах, ЄС розвивається і я вважаю, це гарна інституція та приклад для нас всіх. Тому що є країна, яка є найбільшим єврооптимістом у світі - це Україна. Тому що для нас немає іншого шляху розвитку, другого виходу. Це для нас питання виживання як країни. Тому кожного разу, коли хтось із вас буде думати, як простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тис. загиблих в Україні, про ті сотні хлопців полонених, в тюрмах, яких можуть катувати прямо зараз, про тих кримських татар, яких можуть арештовувати прямо зараз і їхні сім'ї лишаться без батьків. Пам'ятайте про тих хлопців в окопах з такими нашивками, які ризикують своїми життями, ризикують за вашу і нашу свободу. Дякую. За вашу і нашу свободу.