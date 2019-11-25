Додано: Вів 26 лис, 2019 17:10

Колишній в'язень Кремля український режисер Олег Сенцов під час вручення йому премії Сахарова у Європарламенті назвав Україну найбільшим єврооптимістом у світі і застеріг евроспільноту від довіри президенту РФ Володимиру Путіну, нагадавши про загиблих унаслідок російської агресіїЯ ніколи не міг собі уявити, що моє ім'я будуть ставити в один ряд з такими людьми. Це велика честь та велика відповідальність. Дякую вам за це. Я сприймаю цю премію не як свою власну відзнаку, а як знак, який отримують всі українські політв'язні в російських тюрмах, як всі військовополонені що знаходяться на Донбасі в руках сепаратистів, як всі наші активісти, що досі боряться за нашу країну, як всі наші військові, що борються за нашу незалежність і вже поклали свої голови. Зараз ведеться багато розмов про примирення з Росією. Я не вірю Путіну. І закликю вас не вірити йому. Росіяни обов'язково обдурять. Вони не хочуть миру на Донбасі, вони не хочуть миру Україні, вони хочуть бачити Україну на колінах, хочуть впливати на європейську та світову політику силовим методом. Ми цього не допустимо. Ми боролися та боремось за свою свободу. До самого кінця. В ЄС зараз багато внутрішніх конфліктів, як розвиватись, куди рухатись. Як то кажуть, нам би ваші проблеми. У нас все набагато тяжче. У нас стара корупційна система в країні, яка досі не змінена і в нас військова агресія. Кожен тиждень гинуть наші військові. Це інший рівень проблем. Та при всіх внутрішніх проблемах, ЄС розвивається і я вважаю, це гарна інституція та приклад для нас всіх. Тому що є країна, яка є найбільшим єврооптимістом у світі - це Україна. Тому що для нас немає іншого шляху розвитку, другого виходу. Це для нас питання виживання як країни. Тому кожного разу, коли хтось із вас буде думати, як простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тис. загиблих в Україні, про ті сотні хлопців полонених, в тюрмах, яких можуть катувати прямо зараз, про тих кримських татар, яких можуть арештовувати прямо зараз і їхні сім'ї лишаться без батьків. Пам'ятайте про тих хлопців в окопах з такими нашивками, які ризикують своїми життями, ризикують за вашу і нашу свободу. Дякую. За вашу і нашу свободу.А Зеків,які скоро пожмуть руку пуйлу- НА НАРИ!!