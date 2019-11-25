Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:11
freeze написав:
..
Вроде Гончарук, Милованов и Нефёдов собираются.
начинает от новых тошнить. Не, я не гомофоб и как по мне, та хоть негры.
абы шось робылы
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Додано: Вів 26 лис, 2019 17:35
freeze написав: sequence написав: sal написав:
[
Сейчас это считается недостатком. Только молодая команда!
молодую команду просят сделать КамингАут.
Вроде Гончарук, Милованов и Нефёдов собираются.
Так это же ваш выбор. Наслаждай-ТЕ-сь
Если до этого не смогли подумать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Вів 26 лис, 2019 17:42
pesikot написав: freeze написав:
Вроде Гончарук, Милованов и Нефёдов собираются.
Так это же ваш выбор. Наслаждай-ТЕ-сь
Если до этого не смогли подумать.
Оооооо, да куда тебе, родное сердце, в ЕС с такими пещерными библейскими представлениями о морали? Тебе в секту к гундяю!
Кто там чего-куда по ночам в правительстве тебя не должно волновать. У этих троих и профессиональных косяков достаточно для зрады!
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Додано: Вів 26 лис, 2019 18:19
Ой+ написав: ЛАД написав: AlexxK написав:
Мне на момент развала было около 30. И я еще не умер, как видите.
Я, как видите, тоже жив. Так же, как и Старикан, yanyura и многие другие.
Я рад за всех нас. И я вроде не писал конкретно о Вас или ком-то ещё.
З 30-річних на 91 рік дожило понад 80% до сьогоднішнього дня, аж ніяк не половина.
В моём начальном посте было:
Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).
, т.е. 30 и больше.
То, что из таких осталось гораздо меньше половины, надеюсь, Вы спорить не будете.
По переписи 1989 в Украине было 58% населения старше 30 лет (
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/age/
, т.е. примерно 30млн. человек.
Сегодня (2018) людей старше 64 лет 6,5 млн. (
https://countrymeters.info/ru/Ukraine#age_structure
. Пусть старше 60 7,5 млн., т.е. всего четверть.
Стоит ещё учесть, что последние года 3-4 были уже нетипичными для Союза.
ЛАД
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