Додано: Вів 26 лис, 2019 19:07

Рейтинг по Харькову по местным выборам



Количество респондентов 1487.

Партийный рейтинг "Слуга народа" – 36%, партия Геннадия Кернеса "Доверяй делам" – 30%, "За життя" – 14%, "Европейская солидарность" – 4,5%.

Рейтинг мэра. Первый тур: Кернес – 48%, кандидат от "Слуги народа" – 32%, Фельдман - 8%, Юлия Светличная – 5%.



Хотя рейтинг озвучен самим Кернесом, но наверное где-то так и есть, что харьковчане скажут, похоже на правду ?

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.