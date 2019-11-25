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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4744474547464747>
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:11

  freeze написав:..
Вроде Гончарук, Милованов и Нефёдов собираются.

начинает от новых тошнить. Не, я не гомофоб и как по мне, та хоть негры.
абы шось робылы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:35

  freeze написав:
  sequence написав:
  sal написав:[
Сейчас это считается недостатком. Только молодая команда!

молодую команду просят сделать КамингАут.


Вроде Гончарук, Милованов и Нефёдов собираются.

Так это же ваш выбор. Наслаждай-ТЕ-сь :)
Если до этого не смогли подумать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:42

  pesikot написав:
  freeze написав:Вроде Гончарук, Милованов и Нефёдов собираются.

Так это же ваш выбор. Наслаждай-ТЕ-сь :)
Если до этого не смогли подумать.


Оооооо, да куда тебе, родное сердце, в ЕС с такими пещерными библейскими представлениями о морали? Тебе в секту к гундяю!

Кто там чего-куда по ночам в правительстве тебя не должно волновать. У этих троих и профессиональных косяков достаточно для зрады!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:19

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  AlexxK написав:Мне на момент развала было около 30. И я еще не умер, как видите.

Я, как видите, тоже жив. Так же, как и Старикан, yanyura и многие другие. :) Я рад за всех нас. И я вроде не писал конкретно о Вас или ком-то ещё.

З 30-річних на 91 рік дожило понад 80% до сьогоднішнього дня, аж ніяк не половина.

В моём начальном посте было:
Уже, наверно, умерло большинство людей, хорошо помнящих Союз (которым в момент развала было хотя бы 30 лет).
, т.е. 30 и больше.
То, что из таких осталось гораздо меньше половины, надеюсь, Вы спорить не будете.
По переписи 1989 в Украине было 58% населения старше 30 лет (http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/age/, т.е. примерно 30млн. человек.
Сегодня (2018) людей старше 64 лет 6,5 млн. (https://countrymeters.info/ru/Ukraine#age_structure. Пусть старше 60 7,5 млн., т.е. всего четверть.
Стоит ещё учесть, что последние года 3-4 были уже нетипичными для Союза.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:07

Рейтинг по Харькову по местным выборам

Количество респондентов 1487.
Партийный рейтинг "Слуга народа" – 36%, партия Геннадия Кернеса "Доверяй делам" – 30%, "За життя" – 14%, "Европейская солидарность" – 4,5%.
Рейтинг мэра. Первый тур: Кернес – 48%, кандидат от "Слуги народа" – 32%, Фельдман - 8%, Юлия Светличная – 5%.

Хотя рейтинг озвучен самим Кернесом, но наверное где-то так и есть, что харьковчане скажут, похоже на правду ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:11

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:Вроде Гончарук, Милованов и Нефёдов собираются.

Так это же ваш выбор. Наслаждай-ТЕ-сь :)
Если до этого не смогли подумать.


Оооооо, да куда тебе, родное сердце, в ЕС с такими пещерными библейскими представлениями о морали? Тебе в секту к гундяю!

Все претензии по морали к freeze, а не ко мне.
Не приписывай чужой выбор мне
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:14

  pesikot написав:Все претензии по морали к freeze, а не ко мне.
Не приписывай чужой выбор мне


Что ж у вас с памятью ?
Я не голосовал за Слугу народа, я голосовал за Юлю, как и все последние годы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:19

  freeze написав:
  pesikot написав:Все претензии по морали к freeze, а не ко мне.
Не приписывай чужой выбор мне


Что ж у вас с памятью ?
Я не голосовал за Слугу народа, я голосовал за Юлю, как и все последние годы.

тоже зря.Не ходите на избирательный участок,как я-это неблагодарное дело
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:27

  freeze написав:
  pesikot написав:Все претензии по морали к freeze, а не ко мне.
Не приписывай чужой выбор мне


Что ж у вас с памятью ?
Я не голосовал за Слугу народа, я голосовал за Юлю, как и все последние годы.


И гомофобии я в вашем комментарии не увидел. Вы констатировали, не давая оценки. А pesikot - осудил, как будто зазорно быть геем. Зазорно лезть в правительство, будучи глупым, зазорно сидеть на грантах, зазорно учить писать доносы... вот, за что критикуй!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:29

  freeze написав:
  pesikot написав:Все претензии по морали к freeze, а не ко мне.
Не приписывай чужой выбор мне


Что ж у вас с памятью ?
Я не голосовал за Слугу народа, я голосовал за Юлю, как и все последние годы.

Голосовали за Зеленского :)
Это его команда. Ну или команда тех, кто стоит за Зеленским.
Так что, не получится тут вам говорить, мол, курил, но не взатяжку.

А про голосование за Юлю, так вы тогда и за Наденьку голосовали. И нечего возмущаться тупостью Наденьки :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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