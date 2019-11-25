начинает от новых тошнить. Не, я не гомофоб и как по мне, та хоть негры.
абы шось робылы
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:11
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:35
Так это же ваш выбор. Наслаждай-ТЕ-сь
Если до этого не смогли подумать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:42
Оооооо, да куда тебе, родное сердце, в ЕС с такими пещерными библейскими представлениями о морали? Тебе в секту к гундяю!
Кто там чего-куда по ночам в правительстве тебя не должно волновать. У этих троих и профессиональных косяков достаточно для зрады!
Додано: Вів 26 лис, 2019 18:19
В моём начальном посте было:
, т.е. 30 и больше.
То, что из таких осталось гораздо меньше половины, надеюсь, Вы спорить не будете.
По переписи 1989 в Украине было 58% населения старше 30 лет (
Сегодня (2018) людей старше 64 лет 6,5 млн. (
Стоит ещё учесть, что последние года 3-4 были уже нетипичными для Союза.
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:07
Рейтинг по Харькову по местным выборам
Количество респондентов 1487.
Партийный рейтинг "Слуга народа" – 36%, партия Геннадия Кернеса "Доверяй делам" – 30%, "За життя" – 14%, "Европейская солидарность" – 4,5%.
Рейтинг мэра. Первый тур: Кернес – 48%, кандидат от "Слуги народа" – 32%, Фельдман - 8%, Юлия Светличная – 5%.
Хотя рейтинг озвучен самим Кернесом, но наверное где-то так и есть, что харьковчане скажут, похоже на правду ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:11
Все претензии по морали к freeze, а не ко мне.
Не приписывай чужой выбор мне
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:14
Что ж у вас с памятью ?
Я не голосовал за Слугу народа, я голосовал за Юлю, как и все последние годы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:19
тоже зря.Не ходите на избирательный участок,как я-это неблагодарное дело
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:27
И гомофобии я в вашем комментарии не увидел. Вы констатировали, не давая оценки. А pesikot - осудил, как будто зазорно быть геем. Зазорно лезть в правительство, будучи глупым, зазорно сидеть на грантах, зазорно учить писать доносы... вот, за что критикуй!
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:29
Голосовали за Зеленского
Это его команда. Ну или команда тех, кто стоит за Зеленским.
Так что, не получится тут вам говорить, мол, курил, но не взатяжку.
А про голосование за Юлю, так вы тогда и за Наденьку голосовали. И нечего возмущаться тупостью Наденьки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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