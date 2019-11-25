Додано: Вів 26 лис, 2019 19:46

В уголовном производстве ГБР от 31 июля 2019 года расследуется факт относительно возможной организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов бывшим президентом Украины и служебными лицами органов государственной таможенной и пограничной служб, а также вероятного совершения подделки документов и использования поддельных документов с целью незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины действующему народной депутату Украины и гражданке. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутого народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Антон Геращенко:

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Когда был опубликован список журналистов, аккредитованных в министерстве пропаганды ДНР, там были те, кто посетил эти территории всего один раз: например, многие приезжали по поводу сбитого "Боинга". Эти люди писали правду.

[тем не менее, их личные данные - номера телефонов, адреса проживания, были опубликованы "Миротворцем". Видимо для того, чтобы в ДНР знали, где искать таких журналистов]

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Виталий Портников:

Какова команда в "Миротворце", сколько людей там работает?



Антон Геращенко: Мне сложно сказать. Я общаюсь через интернет с несколькими людьми, которые создали данный проект и продолжают его развивать. Эти люди готовы отдать жизнь за Украину.

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просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

Оффсайт "Миротворца"

[Сайт Миротворец внес в базу чиновников, которые, по его данным, имеют венгерское гражданство.]

28.09.2018

Производство по фактам выдачи в Берегово венгерских паспортов украинцам расследуется по статье о госизмене

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27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.



"Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведёт следствие, мы ведём процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Здесь двух толкований быть не может. Если есть доказательства двойного гражданства - это должно быть наказано", - сказал Ю.Луценко журналистам в Киеве.

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СБУ не начинала расследовать выдачу венгерских паспортов – пресс-секретарь

27 сентября, 2018

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В Службе безопасности Украины сообщили о том, что на данный момент расследование выдачи венгерских паспортов в Закарпатской области спецслужба не начинала. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Ранее генпрокурор Юрий Луценко сказал журналистам, что СБУ начала расследовать инцидент в Берегово.



По словам Гитлянской, Генеральная прокуратура могла открыть производство и определить подследственность за Службой безопасности, но соответствующие документы в спецслужбу еще не поступили, передает LIGA.net.



Она также отметила, что за двойное гражданство наказываются лишь те граждане, которые имеют доступ к государственной тайне. "Теоретически можно инициировать перед комиссией при президенте лишение гражданства того или иного лица, если установлено, что у него есть паспорт другой страны. А процедура эта не выписана ни в одном законе", - добавила пресс-секретарь СБУ.

Из "Итоги" отВопрос - а чем это отличается от "Миротворца?Прямая речь (в квадратных скобках, курсивом, мои комментарии)Т.е. группа неизвестных никому граждан, не являющаяся государственным органом, на основании собранных ими сведений объявляет других людей (без следствия спец. уполномоченными на эти действия органами и официального суда) преступниками, террористами или их пособниками:, в отличие от "Миротворца, государственный орган. Может поэтому он и использует выражения "возможной организации", "подозрении в угрозе" в отличие от "Миротворца, который безапелляционно заявляет "заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний".И еще.С тех пор прошло больше года и ... тишина.Громкий пшик, но за то, что был подставлен не только, но и), никакого наказания "Миротворец" не понес.