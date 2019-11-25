|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:19
freeze написав:
Так все трое упомянутых персонажа из когорты porokhobots, как их назвала БиБиСи.
Узнаю замполита. Обязательно BBC надо упомянуть, ну по старой памяти.
А то окажется, что пишут украинские журналисты в разделе блогов на сайте BBC.
Ну как было дело с Мендель и сайтом NYT
freeze написав:
Я бы вообще нынешнее правительство называл правительство Зеленского-Порошенко, 16 из 18 персон работали там при каденции Порошенко на разных должностях.
Факты в студию
это раз
Почему их Зеленский утвердил
это два.
Только вот не надо про Раду, которая утверждает КабМин. Это всё есть.
Конкретно, почему эти люди занимают посты министров ?
Почему они выбраны Верховной Радой, в которой монобольшинство Зеленского ? это три
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 3473
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 808 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:20
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
Что ж у вас с памятью ?
Я не голосовал за Слугу народа, я голосовал за Юлю, как и все последние годы.
Голосовали за Зеленского
Это его команда. Ну или команда тех, кто стоит за Зеленским.
Так что, не получится тут вам говорить, мол, курил, но не взатяжку.
Так все трое упомянутых персонажа из когорты porokhobots, как их назвала БиБиСи.
И Гончарук, и Милованов, и Нефедов, дякуватели, достаточно их соцсети посмотреть в апреле, пальчики за Порошенко держали.
Я бы вообще нынешнее правительство называл правительство Зеленского-Порошенко, 16 из 18 персон работали там при каденции Порошенко на разных должностях.
зепоблок
или
зепорблок
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2194
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:27
pesikot написав:
Факты в студию
это раз
Почему их Зеленский утвердил
это два.
Только вот не надо про Раду, которая утверждает КабМин. Это всё есть.
Конкретно, почему эти люди занимают посты министров ?
Почему они выбраны Верховной Радой, в которой монобольшинство Зеленского ? это три
Так а ко мне какие вопросы, я бы их всех уволил с завтрашнего дня без выходного пособия.
Понабрали шушеру от папередников.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13704
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3771 раз.
- Подякували: 5577 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|