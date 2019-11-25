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#<1 ... 4745474647474748 Додано: Вів 26 лис, 2019 20:19 freeze написав: Так все трое упомянутых персонажа из когорты porokhobots, как их назвала БиБиСи.

Так все трое упомянутых персонажа из когорты porokhobots, как их назвала БиБиСи.

Узнаю замполита. Обязательно BBC надо упомянуть, ну по старой памяти.

А то окажется, что пишут украинские журналисты в разделе блогов на сайте BBC.

Ну как было дело с Мендель и сайтом NYT



freeze написав: Я бы вообще нынешнее правительство называл правительство Зеленского-Порошенко, 16 из 18 персон работали там при каденции Порошенко на разных должностях. Я бы вообще нынешнее правительство называл правительство Зеленского-Порошенко, 16 из 18 персон работали там при каденции Порошенко на разных должностях.

Факты в студию это раз

Почему их Зеленский утвердил это два.

Только вот не надо про Раду, которая утверждает КабМин. Это всё есть.

Конкретно, почему эти люди занимают посты министров ?

Почему они выбраны Верховной Радой, в которой монобольшинство Зеленского ? это три Узнаю замполита. Обязательно BBC надо упомянуть, ну по старой памяти.А то окажется, что пишут украинские журналисты в разделе блогов на сайте BBC.Ну как было дело с Мендель и сайтом NYTФакты в студиюэто разПочему их Зеленский утвердилэто два.Только вот не надо про Раду, которая утверждает КабМин. Это всё есть.Конкретно, почему эти люди занимают посты министров ?Почему они выбраны Верховной Радой, в которой монобольшинство Зеленского ? это три "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3473 З нами з: 31.08.09 Подякував: 255 раз. Подякували: 808 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 20:20 freeze написав: pesikot написав: freeze написав: Что ж у вас с памятью ?

Я не голосовал за Слугу народа, я голосовал за Юлю, как и все последние годы. Что ж у вас с памятью ?Я не голосовал за Слугу народа, я голосовал за Юлю, как и все последние годы.

Голосовали за Зеленского

Это его команда. Ну или команда тех, кто стоит за Зеленским.

Так что, не получится тут вам говорить, мол, курил, но не взатяжку. Голосовали за ЗеленскогоЭто его команда. Ну или команда тех, кто стоит за Зеленским.Так что, не получится тут вам говорить, мол, курил, но не взатяжку.



Так все трое упомянутых персонажа из когорты porokhobots, как их назвала БиБиСи.

И Гончарук, и Милованов, и Нефедов, дякуватели, достаточно их соцсети посмотреть в апреле, пальчики за Порошенко держали.



Я бы вообще нынешнее правительство называл правительство Зеленского-Порошенко, 16 из 18 персон работали там при каденции Порошенко на разных должностях. Так все трое упомянутых персонажа из когорты porokhobots, как их назвала БиБиСи.И Гончарук, и Милованов, и Нефедов, дякуватели, достаточно их соцсети посмотреть в апреле, пальчики за Порошенко держали.Я бы вообще нынешнее правительство называл правительство Зеленского-Порошенко, 16 из 18 персон работали там при каденции Порошенко на разных должностях.

зепоблок

или

зепорблок

зепоблокилизепорблок 19yuriy91 Повідомлень: 2194 З нами з: 15.09.12 Подякував: 215 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 20:27 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Факты в студию это раз

Почему их Зеленский утвердил это два.

Только вот не надо про Раду, которая утверждает КабМин. Это всё есть.

Конкретно, почему эти люди занимают посты министров ?

Почему они выбраны Верховной Радой, в которой монобольшинство Зеленского ? это три Факты в студиюэто разПочему их Зеленский утвердилэто два.Только вот не надо про Раду, которая утверждает КабМин. Это всё есть.Конкретно, почему эти люди занимают посты министров ?Почему они выбраны Верховной Радой, в которой монобольшинство Зеленского ? это три



Так а ко мне какие вопросы, я бы их всех уволил с завтрашнего дня без выходного пособия.

Понабрали шушеру от папередников. Так а ко мне какие вопросы, я бы их всех уволил с завтрашнего дня без выходного пособия.Понабрали шушеру от папередников. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13704 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3771 раз. Подякували: 5577 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4745474647474748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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