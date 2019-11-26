Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Так все трое упомянутых персонажа из когорты porokhobots, как их назвала БиБиСи.
Узнаю замполита. Обязательно BBC надо упомянуть, ну по старой памяти. А то окажется, что пишут украинские журналисты в разделе блогов на сайте BBC. Ну как было дело с Мендель и сайтом NYT
freeze написав:Я бы вообще нынешнее правительство называл правительство Зеленского-Порошенко, 16 из 18 персон работали там при каденции Порошенко на разных должностях.
Факты в студию это раз Почему их Зеленский утвердил это два. Только вот не надо про Раду, которая утверждает КабМин. Это всё есть. Конкретно, почему эти люди занимают посты министров ? Почему они выбраны Верховной Радой, в которой монобольшинство Зеленского ? это три
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Что ж у вас с памятью ? Я не голосовал за Слугу народа, я голосовал за Юлю, как и все последние годы.
Голосовали за Зеленского Это его команда. Ну или команда тех, кто стоит за Зеленским. Так что, не получится тут вам говорить, мол, курил, но не взатяжку.
Так все трое упомянутых персонажа из когорты porokhobots, как их назвала БиБиСи. И Гончарук, и Милованов, и Нефедов, дякуватели, достаточно их соцсети посмотреть в апреле, пальчики за Порошенко держали.
Я бы вообще нынешнее правительство называл правительство Зеленского-Порошенко, 16 из 18 персон работали там при каденции Порошенко на разных должностях.
pesikot написав:Факты в студию это раз Почему их Зеленский утвердил это два. Только вот не надо про Раду, которая утверждает КабМин. Это всё есть. Конкретно, почему эти люди занимают посты министров ? Почему они выбраны Верховной Радой, в которой монобольшинство Зеленского ? это три
Так а ко мне какие вопросы, я бы их всех уволил с завтрашнего дня без выходного пособия. Понабрали шушеру от папередников.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yanyura написав:В таком случае, чем отличается "Миротворец" от Портнова? Тот тоже только "сигналізує про злочини" Порошенко. И если они не подтвердятся, перестанет "сигналізувати".
Вот только о Портнове, в отличие от "Миротворца", никто доброго слова почему-то здесь не хочет написать...
Портнов може писати що завгодно, це не важливо. Важливо те, що він будував цю корупційну судову систему, при Януковичу, і має негативний вплив на правосуддя і, очевидно, на ДБР. Але не пійманий, не злодій, тому, поки що, гуляє.
yanyura написав:"Бешеный принтер" не успевает, а почему "черепаший принтер" не захотел сделать этого не только за прошедшие 5 лет, но даже за 28?
Тому що у владі подвійне і множинне громадянство має більший відсоток, ніж у постійних заробітчан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
yanyura написав:"Бешеный принтер" не успевает, а почему "черепаший принтер" не захотел сделать этого не только за прошедшие 5 лет, но даже за 28?
Тому що у владі подвійне і множинне громадянство має більший відсоток, ніж у постійних заробітчан.
Ну вот, вы сами и ответили на свое
Так прінтер давно б прийняв процедуру покарання за подвійне громадянство, якби захотіли, тільки не хочуть...
Насиров, Рабинович, Саакашвили, Яресько, Абромавичус, Супрун, Новак, Коломойский ... Единственный, кого лишили украинского гражданства - экс-нардеп Артеменко.
О нардепах VIII созыва:
Газета Вести №162 18/10/02, стр. 4 ... бывший нардеп, президент Института права и общества Юрий Кармазин: «У СБУ есть перечень депутатов, имеющих двойное гражданство: по моим данным, их минимум 49 человек».
Вот только заниматься "властными" правоохранители не хотят. Безопаснее заниматься обычными людьми:
Надіслано судом: 26.09.2019. Зареєстровано: 27.09.2019. Оприлюднено: 30.09.2019. ... Також, Головною військовою прокуратурою у даному кримінальному провадженні досліджується інформація про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії відповідно мешканцям західних регіонів України та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, що в подальшому може створювати загрози територіальній цілісності та суверенітету України шляхом посилення автономістських і сепаратистських настроїв серед «співвітчизників» (створення національно-територіальних автономій за національною ознакою, окремих виборчих округів у місцях компактного проживання етнічних громадян, систем освіти мовами меншин тощо). ...