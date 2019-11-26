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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4745474647474748
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:19

  freeze написав:Так все трое упомянутых персонажа из когорты porokhobots, как их назвала БиБиСи.

Узнаю замполита. Обязательно BBC надо упомянуть, ну по старой памяти.
А то окажется, что пишут украинские журналисты в разделе блогов на сайте BBC.
Ну как было дело с Мендель и сайтом NYT

  freeze написав:Я бы вообще нынешнее правительство называл правительство Зеленского-Порошенко, 16 из 18 персон работали там при каденции Порошенко на разных должностях.

Факты в студию :) это раз
Почему их Зеленский утвердил :) это два.
Только вот не надо про Раду, которая утверждает КабМин. Это всё есть.
Конкретно, почему эти люди занимают посты министров ?
Почему они выбраны Верховной Радой, в которой монобольшинство Зеленского ? это три
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:20

  freeze написав:
pesikot написав:
  freeze написав:Что ж у вас с памятью ?
Я не голосовал за Слугу народа, я голосовал за Юлю, как и все последние годы.

Голосовали за Зеленского :)
Это его команда. Ну или команда тех, кто стоит за Зеленским.
Так что, не получится тут вам говорить, мол, курил, но не взатяжку.


Так все трое упомянутых персонажа из когорты porokhobots, как их назвала БиБиСи.
И Гончарук, и Милованов, и Нефедов, дякуватели, достаточно их соцсети посмотреть в апреле, пальчики за Порошенко держали.

Я бы вообще нынешнее правительство называл правительство Зеленского-Порошенко, 16 из 18 персон работали там при каденции Порошенко на разных должностях.

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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:27

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Факты в студию :) это раз
Почему их Зеленский утвердил :) это два.
Только вот не надо про Раду, которая утверждает КабМин. Это всё есть.
Конкретно, почему эти люди занимают посты министров ?
Почему они выбраны Верховной Радой, в которой монобольшинство Зеленского ? это три


Так а ко мне какие вопросы, я бы их всех уволил с завтрашнего дня без выходного пособия.
Понабрали шушеру от папередников.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:15

  lapay написав:"Миротворець" лише сигналізує про злочини. Якщо факти, які там викладені, помилкові, то інформація видаляється, як це було з Оленою Зеленською.


В таком случае, чем отличается "Миротворец" от Портнова? Тот тоже только "сигналізує про злочини" Порошенко. И если они не подтвердятся, перестанет "сигналізувати".

Вот только о Портнове, в отличие от "Миротворца", никто доброго слова почему-то здесь не хочет написать...
  lapay написав:Так прінтер давно б прийняв процедуру покарання за подвійне громадянство, якби захотіли, тільки не хочуть...

"Бешеный принтер" не успевает, а почему "черепаший принтер" не захотел сделать этого не только за прошедшие 5 лет, но даже за 28?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:26

:)
  freeze написав:Рейтинг по Харькову по местным выборам

Количество респондентов 1487.
Партийный рейтинг "Слуга народа" – 36%, партия Геннадия Кернеса "Доверяй делам" – 30%, "За життя" – 14%, "Европейская солидарность" – 4,5%.
Рейтинг мэра. Первый тур: Кернес – 48%, кандидат от "Слуги народа" – 32%, Фельдман - 8%, Юлия Светличная – 5%.

Хотя рейтинг озвучен самим Кернесом, но наверное где-то так и есть, что харьковчане скажут, похоже на правду ?

Вполне реально.
Не уверен в соотношении "Доверяй делам" и "За життя".
На мэра не знаю, кто будет от "Слуги народа".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 лис, 2019 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:30

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:В таком случае, чем отличается "Миротворец" от Портнова? Тот тоже только "сигналізує про злочини" Порошенко. И если они не подтвердятся, перестанет "сигналізувати".

Вот только о Портнове, в отличие от "Миротворца", никто доброго слова почему-то здесь не хочет написать...

Портнов може писати що завгодно, це не важливо. Важливо те, що він будував цю корупційну судову систему, при Януковичу, і має негативний вплив на правосуддя і, очевидно, на ДБР. Але не пійманий, не злодій, тому, поки що, гуляє.
  yanyura написав:"Бешеный принтер" не успевает, а почему "черепаший принтер" не захотел сделать этого не только за прошедшие 5 лет, но даже за 28?

Тому що у владі подвійне і множинне громадянство має більший відсоток, ніж у постійних заробітчан.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 22:37

Re: Політичні дискусії

Типові маніпуляції продовжуються
https://www.segodnya.ua/ua/economics/en ... 65566.html
Україна скоротила держборг у доларах
26 листопада, 16:23
Заборгованість перед кредиторами в гривневому еквіваленті, навпаки, зросла
Типовий приклад зе -марсіан :D
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:28

  lapay написав:
  yanyura написав:"Бешеный принтер" не успевает, а почему "черепаший принтер" не захотел сделать этого не только за прошедшие 5 лет, но даже за 28?

Тому що у владі подвійне і множинне громадянство має більший відсоток, ніж у постійних заробітчан.

Ну вот, вы сами и ответили на свое
Так прінтер давно б прийняв процедуру покарання за подвійне громадянство, якби захотіли, тільки не хочуть...

Насиров, Рабинович, Саакашвили, Яресько, Абромавичус, Супрун, Новак, Коломойский ...
Единственный, кого лишили украинского гражданства - экс-нардеп Артеменко.

О нардепах VIII созыва:
Газета Вести №162
18/10/02, стр. 4
...
бывший нардеп, президент Института права и общества Юрий Кармазин: «У СБУ есть перечень депутатов, имеющих двойное гражданство: по моим данным, их минимум 49 человек».

https://issuu.com/vesti-ukr.com/docs/181002

Вот только заниматься "властными" правоохранители не хотят. Безопаснее заниматься обычными людьми:
Надіслано судом: 26.09.2019. Зареєстровано: 27.09.2019. Оприлюднено: 30.09.2019.
...
Також, Головною військовою прокуратурою у даному кримінальному провадженні досліджується інформація про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії відповідно мешканцям західних регіонів України та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, що в подальшому може створювати загрози територіальній цілісності та суверенітету України шляхом посилення автономістських і сепаратистських настроїв серед «співвітчизників» (створення національно-територіальних автономій за національною ознакою, окремих виборчих округів у місцях компактного проживання етнічних громадян, систем освіти мовами меншин тощо).
...

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84536768
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:09

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Вот только заниматься "властными" правоохранители не хотят. Безопаснее заниматься обычными людьми:

Вихлоп все одно буде нульовим. Посольства, переважно, не дають відповіді на запити про громадянство, особливо РФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:18

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  yanyura написав:Вот только заниматься "властными" правоохранители не хотят. Безопаснее заниматься обычными людьми:

Вихлоп все одно буде нульовим. Посольства, переважно, не дають відповіді на запити про громадянство, особливо РФ.


Прямо уж, особенно РФ.
Никто не дает ответы на такие идиотские запросы, прямо в урну идут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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