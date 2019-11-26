И кстати, где все бронзовые Ильичи ?
Народного депутата от фракции «Европейской солидарности» Владимира Вятровича обвинили в том, что он украл около полумиллиона гривен, когда в прошлом году устраивал «банкет» на День Голодомора.
Об этом заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в Facebook.
«Год назад Вятрович закатил банкет на День Голодомора. Никак иначе я это не назову, можете посмотреть меню, сделать свои выводы сами. Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на полмиллиона гривен», — написал нардеп.