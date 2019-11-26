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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4746474747484749
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 05:19

Наварился на Голодоморе. :)
И кстати, где все бронзовые Ильичи ?

Народного депутата от фракции «Европейской солидарности» Владимира Вятровича обвинили в том, что он украл около полумиллиона гривен, когда в прошлом году устраивал «банкет» на День Голодомора.

Об этом заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в Facebook.

«Год назад Вятрович закатил банкет на День Голодомора. Никак иначе я это не назову, можете посмотреть меню, сделать свои выводы сами. Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на полмиллиона гривен», — написал нардеп.
http://debaty.sumy.ua/ukraine-and-world ... golodomora
andrein
 
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