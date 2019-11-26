Додано: Сер 27 лис, 2019 09:40

ЛАД написав: Похоже, Вы мои посты читаете крайне невнимательно.

1. Патриот без кавычек и в кавычках это 2 большие разницы (я, кстати, тоже считаю себя патриотом).

2. Для патриота (без кавычек) вполне естественно отмечать ошибки и пытаться их исправить. Похоже, Вы мои посты читаете крайне невнимательно.1. Патриот без кавычек и в кавычках это 2 большие разницы (я, кстати, тоже считаю себя патриотом).2. Для патриота (без кавычек) вполне естественно отмечать ошибки и пытаться их исправить.

ЛАД написав: Было всё, что Вы перечислили. Но, простите, я хоть где-то писал, что Союз представлял собой Царство Божие на Земле? Было всё, что Вы перечислили. Но, простите, я хоть где-то писал, что Союз представлял собой Царство Божие на Земле?

ЛАД написав: эти вопросы постоянно поднимаются вновь и вновь "патриотами". На мой взгляд, для отвлечения внимания от сегодняшних проблем + доказательства того, что "всё к лучшему в этом лучшем из миров" и всё делается правильно, а недостатки только от того, что не следуют лозунгам националистов и не хотят стать ярыми антикоммунистами. эти вопросы постоянно поднимаются вновь и вновь "патриотами". На мой взгляд, для отвлечения внимания от сегодняшних проблем + доказательства того, что "всё к лучшему в этом лучшем из миров" и всё делается правильно, а недостатки только от того, что не следуют лозунгам националистов и не хотят стать ярыми антикоммунистами.

ЛАД написав: Тбилиси и Вильнюс - любое государство защищает свою целостность. Если Вы считаете, что Союз не должен был подавлять движения в Тбилиси и Вильнюсе, то по такой логике и Украина не должна воевать за Донбасс и Крым. Тбилиси и Вильнюс - любое государство защищает свою целостность. Если Вы считаете, что Союз не должен был подавлять движения в Тбилиси и Вильнюсе, то по такой логике и Украина не должна воевать за Донбасс и Крым.

ЛАД написав: Нагорный Карабах не вина Союза, а именно результат его ослабления. Нагорный Карабах не вина Союза, а именно результат его ослабления.

ЛАД написав: Борьба с инакомыслящими тоже есть в любом государстве. Какими методами, другой вопрос. Об "охо́те на ведьм" в США Вы, наверное, слышали. Последние десятилетия демократия и борьба за права человека резко усилилась и ситуация стала меняться. Союз несколько отставал в этом вопросе так же, как и в ряде других. Борьба с инакомыслящими тоже есть в любом государстве. Какими методами, другой вопрос. Об "охо́те на ведьм" в США Вы, наверное, слышали. Последние десятилетия демократия и борьба за права человека резко усилилась и ситуация стала меняться. Союз несколько отставал в этом вопросе так же, как и в ряде других.

ЛАД написав: А о "счетах" Союза...Свои счета он оплатил хотя бы развалом и исчезновением с карты. Какой ещё "оплаты счетов" Вы хотите? А о "счетах" Союза...Свои счета он оплатил хотя бы развалом и исчезновением с карты. Какой ещё "оплаты счетов" Вы хотите?

И в чем заключаются эти 2 большие разницы? Непонятно.И под «этими вопросами» подразумевалась тема СССР, а не ошибки (современной власти, вероятно), как Вы написали. Я эту тему периодически поднимаю, мне пишут, что этого делать не надо, т.к. СССР умер. Вы с этим мнением соглашаетесь, и при этом утверждаете, что тоже считаете себя патриотом. Тема СССР умрет тогда, когда в Украине умрет последний совкофил. Так что пора уже определяться.Так и я не писал, что Вы такое писали. А писал я совсем другое – «И это все происходило в том самом Советском Союзе, в котором, по Вашим словам, хорошо было жить. За исключением отдельных недостатков».Еще раз. Когда Вы пишете о хорошей жизни в отдельные периоды СССР отдельных категорий людей – это правда. Но это только одна сторона правды. Когда я пишу про вторую сторону правды, Вы пишете, что тему СССР поднимать не надо, посколькуПо какой «такой» логике?Карательные органы государства (на тот момент СССР) прибыли в часть этого государства -Тбилиси (а впоследствии в Вильнюс) и кровавыми методами разогнали мирные собрания граждан. Кстати, вот то, что я называю «незакрытыми счетами» к СССР, в данном случае у Грузии и Литвы.Разве карательные органы государства Украина прибыли в Донецк и Луганск и кровавыми методами принялись разгонять мирные собрания граждан? Нет.Разве карательные органы государства Украина прибыли в Крым и кровавыми методами принялись разгонять мирные собрания граждан? Тоже нет.Как было на самом деле, надеюсь, Вы знаете и без меня.Проблема Нагорного Карабаха возникла еще во времена установления Советской власти на Кавказе. Во времена становления и зрелости СССР она была жестоко придушена, а в перестройку снова обострилась. Т.е. ослабление Союза – это причина не возникновения проблемы, а причина острого обострения. А это разные вещи.Охота на ведьм – весьма неприятный период истории США, согласен. Но кровь пролита не была. И это принципиальное отличие. Впоследствии государство извинилось перед своими гражданами за необоснованные обвинения и постаралось компенсировать потери, насколько это возможно. И это второе принципиальное отличие. Союз не сделал этого до самой смерти. И правопреемница его тоже. Так что «несколько отставал»…РФ юридически является правопреемницей СССР. Во времена Ельцина это касалось больше экономических вопросов, а вот при Пу построено нью-СССР, и в т.ч. идеологически. Поэтому счета есть кому предъявить и их надо предъявлять. И этого хочу не я, а государство Украина, патриотом которого Вы себя называете. Первый счет – еще со времен Ющенко – признание Голодомора геноцидом украинского народа, этого не признает не только РФ, но также определенное количество граждан Украины, и это печально.Второй счет – это принудительное переселение целых народов Кавказа и Крыма в Сибирь. Признание ответственности за это и по возможности компенсация за допущенную несправедливость народам Северного Кавказа и крымским татарам - его закрытие.Третий счет был закрыт год назад самой Украиной при тотальном противодействии КГБистской РПЦ. Кстати, классный термин придумал Старикан, нам с уважаемым Зрадио он так понравился, что мы записали его себе в блокнотик.Это так, навскидку. Можно долго продолжать, но посыл понятен, я думаю.