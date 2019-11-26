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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4747474847494750> Додано: Сер 27 лис, 2019 05:19

И кстати, где все бронзовые Ильичи ?



Народного депутата от фракции «Европейской солидарности» Владимира Вятровича обвинили в том, что он украл около полумиллиона гривен, когда в прошлом году устраивал «банкет» на День Голодомора.



Об этом заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в Facebook.



«Год назад Вятрович закатил банкет на День Голодомора. Никак иначе я это не назову, можете посмотреть меню, сделать свои выводы сами. Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на полмиллиона гривен», — написал нардеп.

http://debaty.sumy.ua/ukraine-and-world ... golodomora Наварился на Голодоморе.И кстати, где все бронзовые Ильичи ?Народного депутата от фракции «Европейской солидарности» Владимира Вятровича обвинили в том, что он украл около полумиллиона гривен, когда в прошлом году устраивал «банкет» на День Голодомора.Об этом заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в Facebook.«Год назад Вятрович закатил банкет на День Голодомора. Никак иначе я это не назову, можете посмотреть меню, сделать свои выводы сами. Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на полмиллиона гривен», — написал нардеп. andrein Повідомлень: 457 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 09:40 ЛАД написав: Похоже, Вы мои посты читаете крайне невнимательно.

1. Патриот без кавычек и в кавычках это 2 большие разницы (я, кстати, тоже считаю себя патриотом).

2. Для патриота (без кавычек) вполне естественно отмечать ошибки и пытаться их исправить. Похоже, Вы мои посты читаете крайне невнимательно.1. Патриот без кавычек и в кавычках это 2 большие разницы (я, кстати, тоже считаю себя патриотом).2. Для патриота (без кавычек) вполне естественно отмечать ошибки и пытаться их исправить.

И в чем заключаются эти 2 большие разницы? Непонятно.

И под «этими вопросами» подразумевалась тема СССР, а не ошибки (современной власти, вероятно), как Вы написали. Я эту тему периодически поднимаю, мне пишут, что этого делать не надо, т.к. СССР умер. Вы с этим мнением соглашаетесь, и при этом утверждаете, что тоже считаете себя патриотом. Тема СССР умрет тогда, когда в Украине умрет последний совкофил. Так что пора уже определяться.

ЛАД написав: Было всё, что Вы перечислили. Но, простите, я хоть где-то писал, что Союз представлял собой Царство Божие на Земле? Было всё, что Вы перечислили. Но, простите, я хоть где-то писал, что Союз представлял собой Царство Божие на Земле?

Так и я не писал, что Вы такое писали. А писал я совсем другое – «И это все происходило в том самом Советском Союзе, в котором, по Вашим словам, хорошо было жить. За исключением отдельных недостатков».

Еще раз. Когда Вы пишете о хорошей жизни в отдельные периоды СССР отдельных категорий людей – это правда. Но это только одна сторона правды. Когда я пишу про вторую сторону правды, Вы пишете, что тему СССР поднимать не надо, поскольку

ЛАД написав: эти вопросы постоянно поднимаются вновь и вновь "патриотами". На мой взгляд, для отвлечения внимания от сегодняшних проблем + доказательства того, что "всё к лучшему в этом лучшем из миров" и всё делается правильно, а недостатки только от того, что не следуют лозунгам националистов и не хотят стать ярыми антикоммунистами. эти вопросы постоянно поднимаются вновь и вновь "патриотами". На мой взгляд, для отвлечения внимания от сегодняшних проблем + доказательства того, что "всё к лучшему в этом лучшем из миров" и всё делается правильно, а недостатки только от того, что не следуют лозунгам националистов и не хотят стать ярыми антикоммунистами.

ЛАД написав: Тбилиси и Вильнюс - любое государство защищает свою целостность. Если Вы считаете, что Союз не должен был подавлять движения в Тбилиси и Вильнюсе, то по такой логике и Украина не должна воевать за Донбасс и Крым. Тбилиси и Вильнюс - любое государство защищает свою целостность. Если Вы считаете, что Союз не должен был подавлять движения в Тбилиси и Вильнюсе, то по такой логике и Украина не должна воевать за Донбасс и Крым.

По какой «такой» логике?

Карательные органы государства (на тот момент СССР) прибыли в часть этого государства -Тбилиси (а впоследствии в Вильнюс) и кровавыми методами разогнали мирные собрания граждан. Кстати, вот то, что я называю «незакрытыми счетами» к СССР, в данном случае у Грузии и Литвы.

Разве карательные органы государства Украина прибыли в Донецк и Луганск и кровавыми методами принялись разгонять мирные собрания граждан? Нет.

Разве карательные органы государства Украина прибыли в Крым и кровавыми методами принялись разгонять мирные собрания граждан? Тоже нет.

Как было на самом деле, надеюсь, Вы знаете и без меня.

ЛАД написав: Нагорный Карабах не вина Союза, а именно результат его ослабления. Нагорный Карабах не вина Союза, а именно результат его ослабления.

Проблема Нагорного Карабаха возникла еще во времена установления Советской власти на Кавказе. Во времена становления и зрелости СССР она была жестоко придушена, а в перестройку снова обострилась. Т.е. ослабление Союза – это причина не возникновения проблемы, а причина острого обострения. А это разные вещи.

ЛАД написав: Борьба с инакомыслящими тоже есть в любом государстве. Какими методами, другой вопрос. Об "охо́те на ведьм" в США Вы, наверное, слышали. Последние десятилетия демократия и борьба за права человека резко усилилась и ситуация стала меняться. Союз несколько отставал в этом вопросе так же, как и в ряде других. Борьба с инакомыслящими тоже есть в любом государстве. Какими методами, другой вопрос. Об "охо́те на ведьм" в США Вы, наверное, слышали. Последние десятилетия демократия и борьба за права человека резко усилилась и ситуация стала меняться. Союз несколько отставал в этом вопросе так же, как и в ряде других.

Охота на ведьм – весьма неприятный период истории США, согласен. Но кровь пролита не была. И это принципиальное отличие. Впоследствии государство извинилось перед своими гражданами за необоснованные обвинения и постаралось компенсировать потери, насколько это возможно. И это второе принципиальное отличие. Союз не сделал этого до самой смерти. И правопреемница его тоже. Так что «несколько отставал»…

ЛАД написав: А о "счетах" Союза...Свои счета он оплатил хотя бы развалом и исчезновением с карты. Какой ещё "оплаты счетов" Вы хотите? А о "счетах" Союза...Свои счета он оплатил хотя бы развалом и исчезновением с карты. Какой ещё "оплаты счетов" Вы хотите?

РФ юридически является правопреемницей СССР. Во времена Ельцина это касалось больше экономических вопросов, а вот при Пу построено нью-СССР, и в т.ч. идеологически. Поэтому счета есть кому предъявить и их надо предъявлять. И этого хочу не я, а государство Украина, патриотом которого Вы себя называете. Первый счет – еще со времен Ющенко – признание Голодомора геноцидом украинского народа, этого не признает не только РФ, но также определенное количество граждан Украины, и это печально.

Второй счет – это принудительное переселение целых народов Кавказа и Крыма в Сибирь. Признание ответственности за это и по возможности компенсация за допущенную несправедливость народам Северного Кавказа и крымским татарам - его закрытие.

Третий счет был закрыт год назад самой Украиной при тотальном противодействии КГБистской РПЦ. Кстати, классный термин придумал Старикан, нам с уважаемым Зрадио он так понравился, что мы записали его себе в блокнотик.

Это так, навскидку. Можно долго продолжать, но посыл понятен, я думаю. И в чем заключаются эти 2 большие разницы? Непонятно.И под «этими вопросами» подразумевалась тема СССР, а не ошибки (современной власти, вероятно), как Вы написали. Я эту тему периодически поднимаю, мне пишут, что этого делать не надо, т.к. СССР умер. Вы с этим мнением соглашаетесь, и при этом утверждаете, что тоже считаете себя патриотом. Тема СССР умрет тогда, когда в Украине умрет последний совкофил. Так что пора уже определяться.Так и я не писал, что Вы такое писали. А писал я совсем другое – «И это все происходило в том самом Советском Союзе, в котором, по Вашим словам, хорошо было жить. За исключением отдельных недостатков».Еще раз. Когда Вы пишете о хорошей жизни в отдельные периоды СССР отдельных категорий людей – это правда. Но это только одна сторона правды. Когда я пишу про вторую сторону правды, Вы пишете, что тему СССР поднимать не надо, посколькуПо какой «такой» логике?Карательные органы государства (на тот момент СССР) прибыли в часть этого государства -Тбилиси (а впоследствии в Вильнюс) и кровавыми методами разогнали мирные собрания граждан. Кстати, вот то, что я называю «незакрытыми счетами» к СССР, в данном случае у Грузии и Литвы.Разве карательные органы государства Украина прибыли в Донецк и Луганск и кровавыми методами принялись разгонять мирные собрания граждан? Нет.Разве карательные органы государства Украина прибыли в Крым и кровавыми методами принялись разгонять мирные собрания граждан? Тоже нет.Как было на самом деле, надеюсь, Вы знаете и без меня.Проблема Нагорного Карабаха возникла еще во времена установления Советской власти на Кавказе. Во времена становления и зрелости СССР она была жестоко придушена, а в перестройку снова обострилась. Т.е. ослабление Союза – это причина не возникновения проблемы, а причина острого обострения. А это разные вещи.Охота на ведьм – весьма неприятный период истории США, согласен. Но кровь пролита не была. И это принципиальное отличие. Впоследствии государство извинилось перед своими гражданами за необоснованные обвинения и постаралось компенсировать потери, насколько это возможно. И это второе принципиальное отличие. Союз не сделал этого до самой смерти. И правопреемница его тоже. Так что «несколько отставал»…РФ юридически является правопреемницей СССР. Во времена Ельцина это касалось больше экономических вопросов, а вот при Пу построено нью-СССР, и в т.ч. идеологически. Поэтому счета есть кому предъявить и их надо предъявлять. И этого хочу не я, а государство Украина, патриотом которого Вы себя называете. Первый счет – еще со времен Ющенко – признание Голодомора геноцидом украинского народа, этого не признает не только РФ, но также определенное количество граждан Украины, и это печально.Второй счет – это принудительное переселение целых народов Кавказа и Крыма в Сибирь. Признание ответственности за это и по возможности компенсация за допущенную несправедливость народам Северного Кавказа и крымским татарам - его закрытие.Третий счет был закрыт год назад самой Украиной при тотальном противодействии КГБистской РПЦ. Кстати, классный термин придумал Старикан, нам с уважаемым Зрадио он так понравился, что мы записали его себе в блокнотик.Это так, навскидку. Можно долго продолжать, но посыл понятен, я думаю. AlexxK Повідомлень: 86 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 09:55 AlexxK написав: Первый счет – еще со времен Ющенко – признание Голодомора геноцидом украинского народа, этого не признает не только РФ, но также определенное количество граждан Украины, и это печально. Первый счет – еще со времен Ющенко – признание Голодомора геноцидом украинского народа, этого не признает не только РФ, но также определенное количество граждан Украины, и это печально.



Не встречал людей, которые не признают Голодомор, разница только в определениях - злонамеренно сделали или по тупости, национальности хотели уничтожить или всех подряд, по классовому признаку уничтожали или нет. Не встречал людей, которые не признают Голодомор, разница только в определениях - злонамеренно сделали или по тупости, национальности хотели уничтожить или всех подряд, по классовому признаку уничтожали или нет. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13712 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3771 раз. Подякували: 5579 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 10:37 freeze написав: AlexxK написав: Первый счет – еще со времен Ющенко – признание Голодомора геноцидом украинского народа, этого не признает не только РФ, но также определенное количество граждан Украины, и это печально. Первый счет – еще со времен Ющенко – признание Голодомора геноцидом украинского народа, этого не признает не только РФ, но также определенное количество граждан Украины, и это печально.



Не встречал людей, которые не признают Голодомор, разница только в определениях - злонамеренно сделали или по тупости, национальности хотели уничтожить или всех подряд, по классовому признаку уничтожали или нет. Не встречал людей, которые не признают Голодомор, разница только в определениях - злонамеренно сделали или по тупости, национальности хотели уничтожить или всех подряд, по классовому признаку уничтожали или нет.

На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор.

Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д.

Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят».

Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват…

Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме. На мой взгляд, существует три принципиально различные трактовки термина Голодомор.Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д.Голодомор – это не геноцид, а результат классовой борьбы, а многочисленные жертвы – издержки этой борьбы. «Лес рубят – щепки летят».Голодомор – это не геноцид, а просто неурожай в результате плохих природных явлений, непродуманной политики партии по изъятию излишков у крестьян и т.д. Несчастливое стечение обстоятельств. Никто не виноват…Когда я писал об определенном количестве граждан Украины, я имел в виду вторых и третьих. И такие есть даже у нас на форуме. AlexxK Повідомлень: 86 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 11:08 Волгарь написав: freeze написав: AlexxK написав: Первый счет – еще со времен Ющенко – признание Голодомора геноцидом украинского народа, этого не признает не только РФ, но также определенное количество граждан Украины, и это печально. Первый счет – еще со времен Ющенко – признание Голодомора геноцидом украинского народа, этого не признает не только РФ, но также определенное количество граждан Украины, и это печально.



Не встречал людей, которые не признают Голодомор, разница только в определениях - злонамеренно сделали или по тупости, национальности хотели уничтожить или всех подряд, по классовому признаку уничтожали или нет. Не встречал людей, которые не признают Голодомор, разница только в определениях - злонамеренно сделали или по тупости, национальности хотели уничтожить или всех подряд, по классовому признаку уничтожали или нет.

Голодмора как СОЗНАТЕЛЬНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНЦЕВ НЕ БЫЛО. Голодмора как СОЗНАТЕЛЬНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ УКРАИНЦЕВ НЕ БЫЛО.

Вот, пожалуйста!

Легок на помине!

Мне могут возразить, что Волгарь не гражданин Украины. Но в таком случае возникает вполне закономерный вопрос - что вообще делает на украинском форуме этот персонаж?

По Зову Сердца?

Или...? Вот, пожалуйста!Легок на помине!Мне могут возразить, что Волгарь не гражданин Украины. Но в таком случае возникает вполне закономерный вопрос - что вообще делает на украинском форуме этот персонаж?По Зову Сердца?Или...? AlexxK Повідомлень: 86 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 11:27 AlexxK

Что-то я запутался.

Поясните своё виденье: с какой целью и по какому признаку-критерию в Украине в те годы уничтожали голодом людей? А также кто был заказчиком и исполнителем. detroytred

Повідомлень: 22620 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 11:39 pesikot написав: 8) Специально для Kudrjavuy

В Украине ликвидируют убыточные госшахты: что будет с горняками

Министр отметил, что 3 млн тонн угля, которые дает государственная угольная отрасль, не соответствуют тем затратам, которые несет госбюджет для компенсации заработных плат. Специально для



Увы, но как раз этот вопрос я знаю в достаточном объёме, как минимум на два порядка подробнее.



"Убыточными" их сделали насильно в.. 13-16 году.



1. Их не ликвидируют, а официально банкротят и "продадут" по остаточной стоимости.(и "нові" "обдаровані", вже відомі, а також "темы", государства,...)

2. Программа была принята ещё "Куля в лоба".

3. Для того, что бы население лезло в шахты уничтожены все предприятия машиностроения, транспорта, лёгкой промышленности, строительства, энергетики, .....



Углекопов выдавливают в Польшу, РФ,....

Уголь покупают в "Польше"... .

Технологии производства ГШО осваивают в Германии, Польше, Чехии, Китае, РФ, Турции, ...(при чём базового оборудования, для создания и работы горных, инфроструктурных, оборонных,...- проектов Государства)

- Перемога???



Показательным может служить выделение в 14м "Кредита" государственным банком РФ на покупку пяти шахт Сибуголь, металлургической компании, что увязана тогда была с ... "Губернатором Донеччины"

От приезжающих в отпуск углекопов(из Сибугля), про условия жизни - сродни здешним, только климат хуже, экология та же кошмар, но З/П ниже 1,5т у.е. не наблюдается - не голодают. Увы, но как раз этот вопрос я знаю в достаточном объёме, как минимум на два порядка подробнее."Убыточными" их сделали насильно в.. 13-16 году.1. Их не ликвидируют, а официально банкротят и "продадут" по остаточной стоимости.(и "нові" "обдаровані", вже відомі, а також "темы", государства,...)2. Программа была принята ещё "Куля в лоба".3. Для того, что бы население лезло в шахты уничтожены все предприятия машиностроения, транспорта, лёгкой промышленности, строительства, энергетики, .....Углекопов выдавливают в Польшу, РФ,....Уголь покупают в "Польше"... .Технологии производства ГШО осваивают в Германии, Польше, Чехии, Китае, РФ, Турции, ...(при чём базового оборудования, для создания и работы горных, инфроструктурных, оборонных,...- проектов Государства)Перемога???Показательным может служить выделение в 14м "Кредита" государственным банком РФ на покупку пяти шахт Сибуголь, металлургической компании, что увязана тогда была с ... "Губернатором Донеччины"От приезжающих в отпуск углекопов(из Сибугля), про условия жизни - сродни здешним, только климат хуже, экология та же кошмар, но З/П ниже 1,5т у.е. не наблюдается - не голодают. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7255 З нами з: 20.09.12 Подякував: 655 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 11:45 Starikan писал(а):

Мысль, украденная из инета:

Чому ти не можеш донести свою думку до Зе-апологєта, всі ж з таким зустрічалися? Тому, що його пріорітети інші, ніж у тебе. Ви зрозумієте один іншого, якщо або ти опинишся, не дай Бог, в його системі цінностей, або він - у твоїй.



Это слишком заумно - большинство присутствующих не понимают даже так.

Одним словом классифицировано, как "прикормленные наёмные"

С "0" содержанием. Это слишком заумно - большинство присутствующих не понимают даже так.Одним словом классифицировано, как "прикормленные наёмные"С "0" содержанием. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7255 З нами з: 20.09.12 Подякував: 655 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 11:47 AlexxK написав: Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д. Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д.



Странная логика. Тогда в пользу кого был геноцид, если уничтожали и украинцев, и русских, в процентном отношении по-моему казахи больше пострадали, и многие другие национальности ?

Неужто опять в пользу евреев, преимущественно городских жителей ?



Кстати, почему не уничтожали пролетариат любых национальностей в эти годы ? Странная логика. Тогда в пользу кого был геноцид, если уничтожали и украинцев, и русских, в процентном отношении по-моему казахи больше пострадали, и многие другие национальности ?Неужто опять в пользу евреев, преимущественно городских жителей ?Кстати, почему не уничтожали пролетариат любых национальностей в эти годы ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13712 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3771 раз. Подякували: 5579 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2019 11:58 freeze написав: AlexxK написав: Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д. Голодомор – это геноцид власти против украинского народа. Что не отрицает факта геноцида власти против других народов в этот же период – русских, белоруссов, народностей Поволжья и т.д.



Странная логика. Тогда в пользу кого был геноцид, если уничтожали и украинцев, и русских, в процентном отношении по-моему казахи больше пострадали, и многие другие национальности ? Почему не уничтожали пролетариат этих национальностей.

Неужто опять в пользу евреев, преимущественно городских жителей ? Странная логика. Тогда в пользу кого был геноцид, если уничтожали и украинцев, и русских, в процентном отношении по-моему казахи больше пострадали, и многие другие национальности ? Почему не уничтожали пролетариат этих национальностей.Неужто опять в пользу евреев, преимущественно городских жителей ?

Вам никто не запрещает делать "Выводы"!

Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины. Вам никто не запрещает делать "Выводы"!Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7255 З нами з: 20.09.12 Подякував: 655 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4747474847494750> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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