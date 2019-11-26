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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4747474847494750
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:10

Re: Політичні дискусії

Kudrjavuy написав:Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.


Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:23

  detroytred написав:AlexxK
Что-то я запутался.
Поясните своё виденье: с какой целью и по какому признаку-критерию в Украине в те годы уничтожали голодом людей? А также кто был заказчиком и исполнителем.
1 Мета
Отримати валюту за яку проводилась індустріалізація
Знищити(залякати) українське селянство-яке було основою для українського націоналізму
2 Ознака
Валютний товар( хліб) можна було отримати тільки там де він був - а був він в українських селян
3 Те що голодом заморили мільйони які були сконцентровані в Україні - дозволяло владі попутно й знищити основу українського націоналізму-селян
4 Замовник- влада
5 Виконавець - силові органи влади (армія,НКВД)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:AlexxK
Что-то я запутался.
Поясните своё виденье: с какой целью и по какому признаку-критерию в Украине в те годы уничтожали голодом людей? А также кто был заказчиком и исполнителем.
1 Мета
Отримати валюту за яку проводилась індустріалізація
Знищити(залякати) українське селянство-яке було основою для українського націоналізму
2 Ознака
Валютний товар( хліб) можна було отримати тільки там де він був - а був він в українських селян
3 Те що голодом заморили мільйони які були сконцентровані в Україні - дозволяло владі попутно й знищити основу українського націоналізму-селян
4 Замовник- влада
5 Виконавець - силові органи влади (армія,НКВД)

+1 , я тоже так считаю.
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  #<1 ... 4747474847494750
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