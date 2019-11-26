Kudrjavuy написав:Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.
Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:10
Re: Політичні дискусії
Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:23
1 Мета
Отримати валюту за яку проводилась індустріалізація
Знищити(залякати) українське селянство-яке було основою для українського націоналізму
2 Ознака
Валютний товар( хліб) можна було отримати тільки там де він був - а був він в українських селян
3 Те що голодом заморили мільйони які були сконцентровані в Україні - дозволяло владі попутно й знищити основу українського націоналізму-селян
4 Замовник- влада
5 Виконавець - силові органи влади (армія,НКВД)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:34
+1 , я тоже так считаю.
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