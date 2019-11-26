Kudrjavuy написав:Вам констатируют "ФАКТ" - "Голодомора" - геноцида коренного населения Украины.
Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:10
Re: Політичні дискусії
Был факт геноцида крестьянства Украины, фактов Голодомора среди пролетариата и белых воротничков в городах я не знаю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:23
1 Мета
Отримати валюту за яку проводилась індустріалізація
Знищити(залякати) українське селянство-яке було основою для українського націоналізму
2 Ознака
Валютний товар( хліб) можна було отримати тільки там де він був - а був він в українських селян
3 Те що голодом заморили мільйони які були сконцентровані в Україні - дозволяло владі попутно й знищити основу українського націоналізму-селян
4 Замовник- влада
5 Виконавець - силові органи влади (армія,НКВД)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:34
+1 , я тоже так считаю.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:02
Узнайте
Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг.
1930 г.
Саратов
родившиеся 5 559
умершие 5 027
1933 г.
Саратов
родившиеся 3 425
умершие 23 552
Население 1933-го - 327 500
Смертность 70 на 1000!!! На Украине 33-го 66 на 1000. Сотношение умерших и родившихся 7+ к 1 .И никто о Голодморе не говорит, и банкетов в честь юбилея голода! не проводит. А ведь это все городские жители, получавшие 100% худо-бедно гарантированную пайку хлеба.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:42
Тогда получается - геноцид украинских селян.
По корисливим мотивам знищення окремоъ групи населення.
Кроме того, по тому же Хатаевичу цитата:
13 лютого 1933 року. У директивному листі другий секретар ЦК КП(б)У М. Хатаєвич визнав, що з ряду районів надходять відомості про опухання та голодну смерть колгоспників. Він вимагав «принять решительные меры»: знайти для годування голодуючих «внутри колхозов и в районе необходимое количество хлеба».
Директива противоречит цели уничтожения.
Состав исполнителе тоже шире:
«Пам'ятаю, тоді у людей все забирала влада — проводила „викачку“. Робили це місцеві. Людей залишали без засобів існування. Виживали хто як міг. З липи здирали кору, сушили і пекли коржі, з сосни ламали відростки, їли шишки, вживали різні корінці, дикий бур'ян, варили борщ з кропиви. Їли горобців, їжаків, собак, котів. У кого було що міняти, то міняли на їжу.»
Патлатюк Ядвіга Миколаївна, 1922 р.н.
З.Ы. я думаю, что документы с целями властей (особенно личные переписки и т.п.) есть.
Но почему-то они не подняты.
З.З.Ы. знищити селянство (селянство!, селян) и запугать-принудить селян (селянство) к колхозам --- это как бы совершенно разные понятия...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 лис, 2019 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:46
Так это и хреново, что не говорит!
Об таком следствии *хозяинування* и действий властей!
Может быть с портретами усатого и лысого не ходили бы...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 лис, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:54
Узнайте
Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг.
1930 г.
Саратов
родившиеся 5 559
умершие 5 027
1933 г.
Саратов
родившиеся 3 425
умершие 23 552
Население 1933-го - 327 500
Смертность 70 на 1000!!! На Украине 33-го 66 на 1000. Сотношение умерших и родившихся 7+ к 1 .И никто о Голодморе не говорит, и банкетов в честь юбилея голода! не проводит. А ведь это все городские жители, получавшие 100% худо-бедно гарантированную пайку хлеба.
Цифры (можно себе представить, что творилось в селах НВК - Нижне-Волского края, если такое было в крупном городе) наглядно свидетельствуют, что голод 33-го года НЕ БЫЛ СПЛАНИРОВАННЫМ ЭТНОЦИДОМ, в возник в результате преступной деятельности Советской власти по проведению хлебозхаготовок ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
И не только хлебозаготовок - в Казахстане у кочевников отобрали весь скот, и от голода умерла ЧЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ, еще 1/8 сумела сбежать в Китай.
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:00
Волгарь
Почему только хлебозаготовок?
Цели по *усмирению* селян и тех же свободолюбивых животноводов нельзя отбросить.
Lapay давал документ и в Вики цель подавления чётко обозначена.
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:02
Но подлецы из них - только третьи, а не вторые и третьи, что вы пытаетесь здесь продвинуть. Я сам из первых, но прекрасно осознаю, что железобетонных аргументов против вторых - нет. Это больше вопрос эмоционального восприятия и личной моральной оценки, нежели доказательной базы
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 27 лис, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:03
Re: Політичні дискусії
Так в Освенцімі теж місцеві все робили. На чотирьох есесівців було сто місцевих. Двоє тримали жертву за вуха, а есесевець стріляв в потилицю. Кореспондент питає того, хто тримав: "Сумління не мучає?" "Тільки зараз почав усвідомлювати.."
Так що не треба розганяти мульку про місцевих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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